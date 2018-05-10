احتجاجات على شبهة فساد في انتداب اعوان ببلدية المرجي: والي الكاف يتوعد بتتبع المتورطين

الكاف – الشروق أون لاين – المولدي العباسي :

بناء على تواصل التحركات الاحتجاجية أمام البلدية الجديدة بالمرجى من معتمدية السرس حول شبهات الفساد في نتائج مناظرة انتداب أعوان بلديين ، بين منور الورتاني والي الكاف لـ "الشروق أون لاين " أنه لن يتم القبول بالانتداب وفق مبدأ المحسوبية كما عبر عنه أهالينا بالمرجى ، و ذلك بتتبع كل من تورط فيه بكل الطرق القانونية و إعادة المناظرة وفق شروط موضوعية تقوم على مبدأ الشفافية . و إن أكد الورتاني على دور المحكمة الإدارية في البت في هذه التجاوزات إلا أنه تعهد بفتح تحقيق أولي حول الشبهات التي شابت مناظرة انتداب عملة الوحدة الأولى و الثانية ببلدية المرجى من معتمدية السرس و محاسبة الضالعين في التلاعب بنتائجها .