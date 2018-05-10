احتجاجات على شبهة فساد في انتداب اعوان ببلدية المرجي: والي الكاف يتوعد بتتبع المتورطين

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الكاف – الشروق أون لاين – المولدي العباسي :
بناء على تواصل التحركات الاحتجاجية أمام البلدية الجديدة بالمرجى من معتمدية السرس حول شبهات الفساد في نتائج مناظرة انتداب أعوان بلديين ، بين منور الورتاني والي الكاف لـ "الشروق أون لاين " أنه لن يتم القبول بالانتداب وفق مبدأ المحسوبية كما عبر عنه أهالينا بالمرجى ، و ذلك بتتبع كل من تورط فيه بكل الطرق القانونية و إعادة المناظرة وفق شروط موضوعية تقوم على مبدأ الشفافية . و إن أكد الورتاني على دور المحكمة الإدارية في البت في هذه التجاوزات إلا أنه تعهد بفتح تحقيق أولي حول الشبهات التي شابت مناظرة انتداب عملة الوحدة الأولى و الثانية ببلدية المرجى من معتمدية السرس و محاسبة الضالعين في التلاعب بنتائجها .
الكاف – الشروق أون لاين – المولدي العباسي :
بناء على تواصل التحركات الاحتجاجية أمام البلدية الجديدة بالمرجى من معتمدية السرس حول شبهات الفساد في نتائج مناظرة انتداب أعوان بلديين ، بين منور الورتاني والي الكاف لـ "الشروق أون لاين " أنه لن يتم القبول بالانتداب وفق مبدأ المحسوبية كما عبر عنه أهالينا بالمرجى ، و ذلك بتتبع كل من تورط فيه بكل الطرق القانونية و إعادة المناظرة وفق شروط موضوعية تقوم على مبدأ الشفافية . و إن أكد الورتاني على دور المحكمة الإدارية في البت في هذه التجاوزات إلا أنه تعهد بفتح تحقيق أولي حول الشبهات التي شابت مناظرة انتداب عملة الوحدة الأولى و الثانية ببلدية المرجى من معتمدية السرس و محاسبة الضالعين في التلاعب بنتائجها .
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018
-
-
-
15:00التوقيت الإداري خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
-
14:24وزارة الثقافة تحتفي بحسن حسني عبدالوهٌاب
10 ماي 2018
-
14:08كرشيد: "نحو مزيد التقليص في الرّخص المتعلقة بالبعث العقاري"
10 ماي 2018
-
13:59الطبوبي:" 70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام"
10 ماي 2018
-
-
13:47رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة"
10 ماي 2018
-
13:17كندار: إصابة 3 اشخاص في حادث مرور
10 ماي 2018
-
13:13أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا
10 ماي 2018
-
13:11سوسة: انهيار جزء من سقف قسم بمستشفى فرحات حشاد
10 ماي 2018
-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018