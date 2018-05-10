العاصمة: القبض على فتاتين بحوزتهما دفتر صكوك بنكيّة ووثائق شخصيّة لا تخصّهما

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحها الرسمية انه إثر اشتباه قابض بفضاء تجاري في فتاتين أثناء خلاص مشترياتهما بصكّ بنكي، تمكّنت يوم 08 ماي 2018 منطقة الأمن الوطني بباب بحر ولاية تونس من القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزة إحداهما على دفتر صكوك بنكيّة يحتوي على 14 صكّا وبطاقة تعريف وطنيّة وبطاقة رماديّة لا تخصّانها.
بالتّحرّي معهما، اعترفا بأنّهما عثرتا على دفتر الصّكوك البنكيّة وبطاقة التّعريف الوطنيّة والبطاقة الرّماديّة بأحد الأحياء بالعاصمة.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهما واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما والأبحاث متواصلة.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحها الرسمية انه إثر اشتباه قابض بفضاء تجاري في فتاتين أثناء خلاص مشترياتهما بصكّ بنكي، تمكّنت يوم 08 ماي 2018 منطقة الأمن الوطني بباب بحر ولاية تونس من القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزة إحداهما على دفتر صكوك بنكيّة يحتوي على 14 صكّا وبطاقة تعريف وطنيّة وبطاقة رماديّة لا تخصّانها.
بالتّحرّي معهما، اعترفا بأنّهما عثرتا على دفتر الصّكوك البنكيّة وبطاقة التّعريف الوطنيّة والبطاقة الرّماديّة بأحد الأحياء بالعاصمة.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهما واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما والأبحاث متواصلة.
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018
-
-
-
15:00التوقيت الإداري خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
-
14:24وزارة الثقافة تحتفي بحسن حسني عبدالوهٌاب
10 ماي 2018
-
14:08كرشيد: "نحو مزيد التقليص في الرّخص المتعلقة بالبعث العقاري"
10 ماي 2018
-
13:59الطبوبي:" 70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام"
10 ماي 2018
-
-
13:47رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة"
10 ماي 2018
-
13:17كندار: إصابة 3 اشخاص في حادث مرور
10 ماي 2018
-
13:13أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا
10 ماي 2018
-
13:11سوسة: انهيار جزء من سقف قسم بمستشفى فرحات حشاد
10 ماي 2018
-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018