العاصمة: القبض على فتاتين بحوزتهما دفتر صكوك بنكيّة ووثائق شخصيّة لا تخصّهما

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحها الرسمية انه إثر اشتباه قابض بفضاء تجاري في فتاتين أثناء خلاص مشترياتهما بصكّ بنكي، تمكّنت يوم 08 ماي 2018 منطقة الأمن الوطني بباب بحر ولاية تونس من القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزة إحداهما على دفتر صكوك بنكيّة يحتوي على 14 صكّا وبطاقة تعريف وطنيّة وبطاقة رماديّة لا تخصّانها.

بالتّحرّي معهما، اعترفا بأنّهما عثرتا على دفتر الصّكوك البنكيّة وبطاقة التّعريف الوطنيّة والبطاقة الرّماديّة بأحد الأحياء بالعاصمة.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهما واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما والأبحاث متواصلة.