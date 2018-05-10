التوقيت الإداري خلال شهر رمضان

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اعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم بان توقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيكون خلال شهر رمضان المعظّم لسنة 2018 الموافق ل 1439 هجري على النحو التالي:
-أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
-يوم الجمعة من الساعة السابعة و النصف صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.
اعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم بان توقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيكون خلال شهر رمضان المعظّم لسنة 2018 الموافق ل 1439 هجري على النحو التالي:
-أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
-يوم الجمعة من الساعة السابعة و النصف صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018
-
-
-
15:00التوقيت الإداري خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
-
14:24وزارة الثقافة تحتفي بحسن حسني عبدالوهٌاب
10 ماي 2018
-
14:08كرشيد: "نحو مزيد التقليص في الرّخص المتعلقة بالبعث العقاري"
10 ماي 2018
-
13:59الطبوبي:" 70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام"
10 ماي 2018
-
-
13:47رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة"
10 ماي 2018
-
13:17كندار: إصابة 3 اشخاص في حادث مرور
10 ماي 2018
-
13:13أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا
10 ماي 2018
-
13:11سوسة: انهيار جزء من سقف قسم بمستشفى فرحات حشاد
10 ماي 2018
-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018