التوقيت الإداري خلال شهر رمضان

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم بان توقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيكون خلال شهر رمضان المعظّم لسنة 2018 الموافق ل 1439 هجري على النحو التالي:

-أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

-يوم الجمعة من الساعة السابعة و النصف صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.