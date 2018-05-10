وزارة الثقافة تحتفي بحسن حسني عبدالوهٌاب

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تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: كلٌف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين الباحث محمد المي بأعداد ندوة فكرية في الذكرى الخمسين لرحيل العلاَّمة حسن حسني عبدالوهّاب يومي 1و2 جوان القادم سيشارك فيها عدد من الباحثين.
الجلسة الفكرية الأولى سيرأسها الأستاذ عبد الحميد لرقش وسيقدٌم في إطارها الأستاذ الهادي التيمومي مداخلة بعنوانوفق أي منهج كتب ح.ح. عبد الوهاب التاريخ؟ والأستاذ جلول ريدان مداخلة حول تجربة ح ح عبدالوهٌاب في الحكم عنوانها : ح. ح. عبد الوهاب القايد والأستاذ محمد المختار العبيدي مداخلة بعنوان: مساهمة ح. ح.عبد الوهاب في التعريف بالأدباء التونسيين.
والأستاذ سمير بشة سيقدٌم مداخلة عن الاهتمام الذي خصصه ح ح عبدالوهٌاب للموسيقى بعنوان: مساهمات ح.ح.عبد الوهاب في البحث الموسيقي.
أما اليوم الثاني فستكون رئاسة الجلسة للأستاذ محمد ايت ميهوب وسيقدٌم خلالها الأستاذ نور الدين الدقي ح. ح . عبد الوهاب مؤرخا والأستاذ محمد المهدي المقدود ح . ح . عبد الوهاب مجمعيا والأستاذ جلول عزونة مخطوطات ح. ح . عبد الوهاب والأستاذ معز الوهايبي ح. ح . عبد الوهاب تونسة التاريخ وتدبير الشخصية الوطنية.
ويتضمٌن برنامج الأحتفالية معرضا لمنشورات ح ح عبدالوهٌاب ومعرضا توثيقيا لمسيرته الأستثنائية كأحد أعلام تونس الكبار الذين أغنوا الذاكرة التونسية .
تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: كلٌف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين الباحث محمد المي بأعداد ندوة فكرية في الذكرى الخمسين لرحيل العلاَّمة حسن حسني عبدالوهّاب يومي 1و2 جوان القادم سيشارك فيها عدد من الباحثين.
الجلسة الفكرية الأولى سيرأسها الأستاذ عبد الحميد لرقش وسيقدٌم في إطارها الأستاذ الهادي التيمومي مداخلة بعنوانوفق أي منهج كتب ح.ح. عبد الوهاب التاريخ؟ والأستاذ جلول ريدان مداخلة حول تجربة ح ح عبدالوهٌاب في الحكم عنوانها : ح. ح. عبد الوهاب القايد والأستاذ محمد المختار العبيدي مداخلة بعنوان: مساهمة ح. ح.عبد الوهاب في التعريف بالأدباء التونسيين.
والأستاذ سمير بشة سيقدٌم مداخلة عن الاهتمام الذي خصصه ح ح عبدالوهٌاب للموسيقى بعنوان: مساهمات ح.ح.عبد الوهاب في البحث الموسيقي.
أما اليوم الثاني فستكون رئاسة الجلسة للأستاذ محمد ايت ميهوب وسيقدٌم خلالها الأستاذ نور الدين الدقي ح. ح . عبد الوهاب مؤرخا والأستاذ محمد المهدي المقدود ح . ح . عبد الوهاب مجمعيا والأستاذ جلول عزونة مخطوطات ح. ح . عبد الوهاب والأستاذ معز الوهايبي ح. ح . عبد الوهاب تونسة التاريخ وتدبير الشخصية الوطنية.
ويتضمٌن برنامج الأحتفالية معرضا لمنشورات ح ح عبدالوهٌاب ومعرضا توثيقيا لمسيرته الأستثنائية كأحد أعلام تونس الكبار الذين أغنوا الذاكرة التونسية .
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018
-
-
-
15:00التوقيت الإداري خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
-
14:24وزارة الثقافة تحتفي بحسن حسني عبدالوهٌاب
10 ماي 2018
-
14:08كرشيد: "نحو مزيد التقليص في الرّخص المتعلقة بالبعث العقاري"
10 ماي 2018
-
13:59الطبوبي:" 70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام"
10 ماي 2018
-
-
13:47رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة"
10 ماي 2018
-
13:17كندار: إصابة 3 اشخاص في حادث مرور
10 ماي 2018
-
13:13أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا
10 ماي 2018
-
13:11سوسة: انهيار جزء من سقف قسم بمستشفى فرحات حشاد
10 ماي 2018
-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018