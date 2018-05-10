وزارة الثقافة تحتفي بحسن حسني عبدالوهٌاب

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: كلٌف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين الباحث محمد المي بأعداد ندوة فكرية في الذكرى الخمسين لرحيل العلاَّمة حسن حسني عبدالوهّاب يومي 1و2 جوان القادم سيشارك فيها عدد من الباحثين.

الجلسة الفكرية الأولى سيرأسها الأستاذ عبد الحميد لرقش وسيقدٌم في إطارها الأستاذ الهادي التيمومي مداخلة بعنوانوفق أي منهج كتب ح.ح. عبد الوهاب التاريخ؟ والأستاذ جلول ريدان مداخلة حول تجربة ح ح عبدالوهٌاب في الحكم عنوانها : ح. ح. عبد الوهاب القايد والأستاذ محمد المختار العبيدي مداخلة بعنوان: مساهمة ح. ح.عبد الوهاب في التعريف بالأدباء التونسيين.

والأستاذ سمير بشة سيقدٌم مداخلة عن الاهتمام الذي خصصه ح ح عبدالوهٌاب للموسيقى بعنوان: مساهمات ح.ح.عبد الوهاب في البحث الموسيقي.

أما اليوم الثاني فستكون رئاسة الجلسة للأستاذ محمد ايت ميهوب وسيقدٌم خلالها الأستاذ نور الدين الدقي ح. ح . عبد الوهاب مؤرخا والأستاذ محمد المهدي المقدود ح . ح . عبد الوهاب مجمعيا والأستاذ جلول عزونة مخطوطات ح. ح . عبد الوهاب والأستاذ معز الوهايبي ح. ح . عبد الوهاب تونسة التاريخ وتدبير الشخصية الوطنية.

ويتضمٌن برنامج الأحتفالية معرضا لمنشورات ح ح عبدالوهٌاب ومعرضا توثيقيا لمسيرته الأستثنائية كأحد أعلام تونس الكبار الذين أغنوا الذاكرة التونسية .