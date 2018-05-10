كرشيد: "نحو مزيد التقليص في الرّخص المتعلقة بالبعث العقاري"

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أبرز مبروك كرشيد ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال افتتاحه اليوم أشغال الدورة الرابعة لليوم الوطني للبعث العقاري المنعقدة تحت إشراف رئيس الحكومة بمركز المؤتمرات بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، الدّور الهام لغرفة الباعثين العقاريين في تطوير العقار في تونس وتثمينه.
وأوضح أن دور حكومة الوحدة الوطنية ومختلف الأطراف المتداخلة في الشأن العقاري هو مساعدة الطبقات الضعيفة والمتوسطة على توفير المسكن المحترم، وذلك من خلال المساهمة الفعالة للباعثين العقاريين سواء تعلق الأمر بالمسكن الأول أو المسكن الاجتماعي.
وأفاد الوزير بأن حكومة الوحدة الوطنية قد التزمت بتبسيط الاجراءات الإدارية من خلال التقليص قدر الإمكان في مستوى الرّخص المتعلقة بالبعث العقاري. وأعلن كرشيد عن قرب صدور مذكرة تتعلق بتنفيذ الفصل 5 من قانون الاستثمار الذي يسمح بملكية المستثمرين الأجانب في تونس.
وأضاف كرشيد أنه بإمكان المستثمرين الأجانب شراء مساكن بالعملة الصعبة عند بعثهم لمشاريع استثمارية ببلادنا باستثناء شراء المساكن الاجتماعية وكذلك الشأن بالنسبة للعقارات الفلاحية، وبالتالي تكون هنالك على حدّ تعبيره الحمايات الضرورية لفائدة الطبقات الضعيفة والمتوسطة، ولن يكون ثمة أي مجال للمضاربة العقارية.
وبين الوزير بخصوص اتفاقيات التوطين أن عديد الإجراءات قد تم اتخاذها لتشجيع المستثمرين في بلادنا وأن عدة رخص قد تم ّ الاستغناء عنها على غرار رخصة الوالي ، مضيفا بأن هذا المسار قانوني وسليم من أجل دفع عجلة الاستثمار ببلادنا.
أبرز مبروك كرشيد ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال افتتاحه اليوم أشغال الدورة الرابعة لليوم الوطني للبعث العقاري المنعقدة تحت إشراف رئيس الحكومة بمركز المؤتمرات بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، الدّور الهام لغرفة الباعثين العقاريين في تطوير العقار في تونس وتثمينه.
وأوضح أن دور حكومة الوحدة الوطنية ومختلف الأطراف المتداخلة في الشأن العقاري هو مساعدة الطبقات الضعيفة والمتوسطة على توفير المسكن المحترم، وذلك من خلال المساهمة الفعالة للباعثين العقاريين سواء تعلق الأمر بالمسكن الأول أو المسكن الاجتماعي.
وأفاد الوزير بأن حكومة الوحدة الوطنية قد التزمت بتبسيط الاجراءات الإدارية من خلال التقليص قدر الإمكان في مستوى الرّخص المتعلقة بالبعث العقاري. وأعلن كرشيد عن قرب صدور مذكرة تتعلق بتنفيذ الفصل 5 من قانون الاستثمار الذي يسمح بملكية المستثمرين الأجانب في تونس.
وأضاف كرشيد أنه بإمكان المستثمرين الأجانب شراء مساكن بالعملة الصعبة عند بعثهم لمشاريع استثمارية ببلادنا باستثناء شراء المساكن الاجتماعية وكذلك الشأن بالنسبة للعقارات الفلاحية، وبالتالي تكون هنالك على حدّ تعبيره الحمايات الضرورية لفائدة الطبقات الضعيفة والمتوسطة، ولن يكون ثمة أي مجال للمضاربة العقارية.
وبين الوزير بخصوص اتفاقيات التوطين أن عديد الإجراءات قد تم اتخاذها لتشجيع المستثمرين في بلادنا وأن عدة رخص قد تم ّ الاستغناء عنها على غرار رخصة الوالي ، مضيفا بأن هذا المسار قانوني وسليم من أجل دفع عجلة الاستثمار ببلادنا.
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018
-
-
-
15:00التوقيت الإداري خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
-
14:24وزارة الثقافة تحتفي بحسن حسني عبدالوهٌاب
10 ماي 2018
-
14:08كرشيد: "نحو مزيد التقليص في الرّخص المتعلقة بالبعث العقاري"
10 ماي 2018
-
13:59الطبوبي:" 70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام"
10 ماي 2018
-
-
13:47رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة"
10 ماي 2018
-
13:17كندار: إصابة 3 اشخاص في حادث مرور
10 ماي 2018
-
13:13أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا
10 ماي 2018
-
13:11سوسة: انهيار جزء من سقف قسم بمستشفى فرحات حشاد
10 ماي 2018
-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018