بالفيديو... احتجاجا على تعطل انجازه: أهالي نفطة يدشّنون "افتراضيا" المستشفى الجهوي

نفذ صباح اليوم اليوم، عدد من نشطاء المجتمع المدني بنفطة من ولاية توزر حركة احتجاجية رمزية متمثلة في تدشين المستشفى الجهوي "افتراضا" احتجاجا على تعطل انجاز المشروع في إطار حملة "إعادة الحياة اليومية".

وأكد الناشط في المجتمع المدني شكري الذويبي ومنسق الحملة أن هذا التحرك الاحتجاجي جاء بسبب تعطل الأشغال للمستشفى الجهوي "صنف ب" بعد أن تم إقراره منذ 5 سنوات والذي كان من المفروض أن تنتهي أشغال القسط الأول فيه يوم 15 أكتوبر 2017 مشيرا أن الأشغال لم تتجاور الى حد الآن الـ40%.

وأضاف الذويبي إلى أن أشغال المستشفى الجهوي تتواصل بعامل بناء وحيد ومساعده، وهو ما يؤكد عدم جدية السلطات في إنهاء الأشغال في ظل عجز المستشفى الحالي عن استيعاب عدد كبير من المرضي ونقص العديد من الاختصاصات والمٌعدات حسب تعبيره.