بالفيديو... احتجاجا على تعطل انجازه: أهالي نفطة يدشّنون "افتراضيا" المستشفى الجهوي

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نفذ صباح اليوم اليوم، عدد من نشطاء المجتمع المدني بنفطة من ولاية توزر حركة احتجاجية رمزية متمثلة في تدشين المستشفى الجهوي "افتراضا" احتجاجا على تعطل انجاز المشروع في إطار حملة "إعادة الحياة اليومية".
وأكد الناشط في المجتمع المدني شكري الذويبي ومنسق الحملة أن هذا التحرك الاحتجاجي جاء بسبب تعطل الأشغال للمستشفى الجهوي "صنف ب" بعد أن تم إقراره منذ 5 سنوات والذي كان من المفروض أن تنتهي أشغال القسط الأول فيه يوم 15 أكتوبر 2017 مشيرا أن الأشغال لم تتجاور الى حد الآن الـ40%.
وأضاف الذويبي إلى أن أشغال المستشفى الجهوي تتواصل بعامل بناء وحيد ومساعده، وهو ما يؤكد عدم جدية السلطات في إنهاء الأشغال في ظل عجز المستشفى الحالي عن استيعاب عدد كبير من المرضي ونقص العديد من الاختصاصات والمٌعدات حسب تعبيره.
نفذ صباح اليوم اليوم، عدد من نشطاء المجتمع المدني بنفطة من ولاية توزر حركة احتجاجية رمزية متمثلة في تدشين المستشفى الجهوي "افتراضا" احتجاجا على تعطل انجاز المشروع في إطار حملة "إعادة الحياة اليومية".
وأكد الناشط في المجتمع المدني شكري الذويبي ومنسق الحملة أن هذا التحرك الاحتجاجي جاء بسبب تعطل الأشغال للمستشفى الجهوي "صنف ب" بعد أن تم إقراره منذ 5 سنوات والذي كان من المفروض أن تنتهي أشغال القسط الأول فيه يوم 15 أكتوبر 2017 مشيرا أن الأشغال لم تتجاور الى حد الآن الـ40%.
وأضاف الذويبي إلى أن أشغال المستشفى الجهوي تتواصل بعامل بناء وحيد ومساعده، وهو ما يؤكد عدم جدية السلطات في إنهاء الأشغال في ظل عجز المستشفى الحالي عن استيعاب عدد كبير من المرضي ونقص العديد من الاختصاصات والمٌعدات حسب تعبيره.
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018
-
-
-
15:00التوقيت الإداري خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
-
14:24وزارة الثقافة تحتفي بحسن حسني عبدالوهٌاب
10 ماي 2018
-
14:08كرشيد: "نحو مزيد التقليص في الرّخص المتعلقة بالبعث العقاري"
10 ماي 2018
-
13:59الطبوبي:" 70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام"
10 ماي 2018
-
-
13:47رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة"
10 ماي 2018
-
13:17كندار: إصابة 3 اشخاص في حادث مرور
10 ماي 2018
-
13:13أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا
10 ماي 2018
-
13:11سوسة: انهيار جزء من سقف قسم بمستشفى فرحات حشاد
10 ماي 2018
-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018