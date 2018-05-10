رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

وتابع قائلا إذا صعدت سعاد عبد الرحيم رئيسة لبلدية تونس ستكون غير كفأة.

وقال فرحات في حوار إذاعي أن سعاد عبد الرحيم "ما يلزمش تشد مشيخة تونس العاصمة لأنها موش بلّدية وموش بنت العاصمة"، مضيفا سعاد عبد الرحيم لديها مواقف ضدّ المرأة.

قال الممثل رجاء فرحات أن مرشحة النهضة لرئاسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم ليست أصيلة تونس العاصمة وبالتالي ستفشل في إدارة شؤون المنطقة.