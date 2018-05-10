كندار: إصابة 3 اشخاص في حادث مرور

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: جد قبل قليل حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين كندار والقيروان وتحديدا بمنطقة بير الجديد أسفر عن إصابة 3اشخاص إصابات متفاوتة الخطورة تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي سهلول لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة ويتمثل الحادث في انزلاق سيارة وانفجار العجلة الأمامية لها مما زاد في انقلابها خارج الطريق الذي تسبب في عديد الحوادث خاصة في الفترة الأخيرة.