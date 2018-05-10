كندار: إصابة 3 اشخاص في حادث مرور

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مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: جد قبل قليل حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين كندار والقيروان وتحديدا بمنطقة بير الجديد أسفر عن إصابة 3اشخاص إصابات متفاوتة الخطورة تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي سهلول لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة ويتمثل الحادث في انزلاق سيارة وانفجار العجلة الأمامية لها مما زاد في انقلابها خارج الطريق الذي تسبب في عديد الحوادث خاصة في الفترة الأخيرة.
مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: جد قبل قليل حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين كندار والقيروان وتحديدا بمنطقة بير الجديد أسفر عن إصابة 3اشخاص إصابات متفاوتة الخطورة تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي سهلول لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة ويتمثل الحادث في انزلاق سيارة وانفجار العجلة الأمامية لها مما زاد في انقلابها خارج الطريق الذي تسبب في عديد الحوادث خاصة في الفترة الأخيرة.
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018
-
-
-
15:00التوقيت الإداري خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
-
14:24وزارة الثقافة تحتفي بحسن حسني عبدالوهٌاب
10 ماي 2018
-
14:08كرشيد: "نحو مزيد التقليص في الرّخص المتعلقة بالبعث العقاري"
10 ماي 2018
-
13:59الطبوبي:" 70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام"
10 ماي 2018
-
-
13:47رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة"
10 ماي 2018
-
13:17كندار: إصابة 3 اشخاص في حادث مرور
10 ماي 2018
-
13:13أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا
10 ماي 2018
-
13:11سوسة: انهيار جزء من سقف قسم بمستشفى فرحات حشاد
10 ماي 2018
-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018