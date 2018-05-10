أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أكدت قناة روسيا اليوم أنباء تداولتها وسائل إعلام سودانية أفادت باغتيال القنصل العام النيجيري في العاصمة السودانية الخرطوم ذبحا.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين سودانيين قولهما، إنه عُثر على دبلوماسي نيجيري ميتا اليوم، في منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأضافت المصادر أن الدبلوماسي النيجيري قتل فيما يبدو، لافته إلى أن تحقيقا بدأ في الواقعة.