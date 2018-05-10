أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا
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17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
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16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
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16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
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16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
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15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
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15:00التوقيت الإداري خلال شهر رمضان
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14:24وزارة الثقافة تحتفي بحسن حسني عبدالوهٌاب
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14:08كرشيد: "نحو مزيد التقليص في الرّخص المتعلقة بالبعث العقاري"
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13:59الطبوبي:" 70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام"
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13:47رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة"
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13:17كندار: إصابة 3 اشخاص في حادث مرور
10 ماي 2018
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13:13أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا
10 ماي 2018
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13:11سوسة: انهيار جزء من سقف قسم بمستشفى فرحات حشاد
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يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
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أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا
أكدت قناة روسيا اليوم أنباء تداولتها وسائل إعلام سودانية أفادت باغتيال القنصل العام النيجيري في العاصمة السودانية الخرطوم ذبحا.
بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين سودانيين قولهما، إنه عُثر على دبلوماسي نيجيري ميتا اليوم، في منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأضافت المصادر أن الدبلوماسي النيجيري قتل فيما يبدو، لافته إلى أن تحقيقا بدأ في الواقعة.
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قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي اليوم الخميس، ان القانون يفرض استعادة...المزيد >>
أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا
أكدت قناة روسيا اليوم أنباء تداولتها وسائل إعلام سودانية أفادت باغتيال القنصل العام النيجيري في العاصمة السودانية الخرطوم ذبحا.
بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين سودانيين قولهما، إنه عُثر على دبلوماسي نيجيري ميتا اليوم، في منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأضافت المصادر أن الدبلوماسي النيجيري قتل فيما يبدو، لافته إلى أن تحقيقا بدأ في الواقعة.
روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018 السّاعة 17:03
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن المقابل الذي يريده نادي روما الإيطالي، من أجل التخلي عن البرازيلي أليسون بيكر...المزيد >>
جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018 السّاعة 16:50
ذكرت محطة إذاعية محلية في جنوب أفريقيا أن ثلاثة أشخاص قتلوا اليوم الخميس في هجوم على مسجد في إقليم كوا-زولو...المزيد >>
النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018 السّاعة 16:29
حددت إدارة النادي الإفريقي، 27 ماي الجاري، موعدًا لعقد الجلسة العامة الانتخابية للنادي. وقالت الإدارة، في...المزيد >>
السليطي: القانون يفرض استعادة العناصر التونسية الملتحقة بمناطق النزاع المسلح
10 ماي 2018 السّاعة 16:18
قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي اليوم الخميس، ان القانون يفرض استعادة...المزيد >>
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018
-
-
-
15:00التوقيت الإداري خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
-
14:24وزارة الثقافة تحتفي بحسن حسني عبدالوهٌاب
10 ماي 2018
-
14:08كرشيد: "نحو مزيد التقليص في الرّخص المتعلقة بالبعث العقاري"
10 ماي 2018
-
13:59الطبوبي:" 70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام"
10 ماي 2018
-
-
13:47رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة"
10 ماي 2018
-
13:17كندار: إصابة 3 اشخاص في حادث مرور
10 ماي 2018
-
13:13أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا
10 ماي 2018
-
13:11سوسة: انهيار جزء من سقف قسم بمستشفى فرحات حشاد
10 ماي 2018
-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018
فاطمة بن عبد الله الكرّايالآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
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