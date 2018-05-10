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يوم الخميس 10 ماي 2018
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أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا
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يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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الأولى
أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا
10 ماي 2018 | 13:13

أكدت قناة روسيا اليوم أنباء تداولتها وسائل إعلام سودانية أفادت باغتيال القنصل العام النيجيري في العاصمة السودانية الخرطوم ذبحا.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين سودانيين قولهما، إنه عُثر على دبلوماسي نيجيري ميتا اليوم، في منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأضافت المصادر أن الدبلوماسي النيجيري قتل فيما يبدو، لافته إلى أن تحقيقا بدأ في الواقعة.

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أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا
10 ماي 2018 | 13:13

أكدت قناة روسيا اليوم أنباء تداولتها وسائل إعلام سودانية أفادت باغتيال القنصل العام النيجيري في العاصمة السودانية الخرطوم ذبحا.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين سودانيين قولهما، إنه عُثر على دبلوماسي نيجيري ميتا اليوم، في منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأضافت المصادر أن الدبلوماسي النيجيري قتل فيما يبدو، لافته إلى أن تحقيقا بدأ في الواقعة.

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جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
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ذكرت محطة إذاعية محلية في جنوب أفريقيا أن ثلاثة أشخاص قتلوا اليوم الخميس في هجوم على مسجد في إقليم كوا-زولو...
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10 ماي 2018 السّاعة 16:18
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
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