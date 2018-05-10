سوسة: انهيار جزء من سقف قسم بمستشفى فرحات حشاد

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مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: انهار صباح اليوم جزء بسيط من أحد الأقسام بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة وتحديدا بقسم التصوير ويعتبر هذا الجزء الذي انهار لا يشكل خطرا حيث تم التدخل السريع من طرف إدارة المستشفى الجامعي حشاد واتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.