القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13

قفصة- الشروق أون لاين- عبدالملك زعلاني: دخل أعوان وعمال محطات الارتال بمنطقة الجنوب الغربي في إضراب عن العمل منذ 3 ايام وقد شهدت كل المحطات شللا تاما وتوقف وسق الفسفاط بالارتال هذا وقد اكد لزهر زيتوني كاتب عام نقابة أعوان وعمال المحطات ان هذا التحرك الاحتجاجي جاء على خلفية تواصل غلق الخط عدد13 الرابط بين قفصة وصفاقس منذ حوالي سنة بسبب اعتصام منزل بوزيان والمكناسي مشيرا إلى ان الحديديين قد حرموا من حق التنقل وواجهوا عديد الصعوبات في التحول إلى جهات أخرى وبالتالي تكبدوا مصاريف إضافية وأشار زيتوني الى ان غلق الخط عدد13 أدخل اضطرابات كبيرة على مستوى العمل في عملية وسق الفسفاط وقد طالب الحكومة بتحمل المسؤولية كاملة من أجل حلحلة هذا الملف ليفتح الخط نهائيا.

وللإشارة فإن أهالي ولايات توزر وقفصة وسيدي بوزيد محرومون من خدمات قطار المسافرين الذي بعد وسيلة النقل الهامة على اعتبار ارتباطه التاريخي بهذه الربوع.