تفكيك شبكة مختصة في التنقيب والإتجار في الآثار (صور)

تمكنت يوم 09 ماي 2018 الفرقة المركزية الثالثة بالإدارة الفرعية للأبحاث التابعة لإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة مختصة في مجال التنقيب والإتجار في الآثار وألقت القبض على 06 من عناصرها أعمارهم تتراوح بين 34 و64 سنة قاطنين ولايتي سوسة وزغوان وحجزت لديهم عدد 02 قطع أثرية إحداهما تجسد السيد المسيح والثانية تجسد السيدة مريم العذراء وعدد من قطع من المصوغ.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "مسك وحيازة قطع أثرية والاتجار فيها والمشاركة في ذلك".