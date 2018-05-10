الدكتور الهادي التيمومي: التشكيك في أستقلال تونس أكذوبة القرن

تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أكد الدكتور محمد الهادي التيمومي في المحاضرة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي تحتضنه اليوم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هو كذبة القرن وهو مجرٌد مهاترات لمجموعات ترى في بورقيبة خصما سياسيا لابد أن تصفي أرثه بالتشكيك في الاستقلال ونفي حتى وجود وثيقة الاستقلال.

وأعتبر التيمومي آن المؤرخان اللذان شاركا في هذه الحملة لا علاقة لهم باختصاص التاريخ المعاصر طالب في محاضرته المشككين في الاستقلال بالصعود الى الجبال وتحرير تونس من الاستعمار!