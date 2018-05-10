الدكتور الهادي التيمومي: التشكيك في أستقلال تونس أكذوبة القرن

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تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أكد الدكتور محمد الهادي التيمومي في المحاضرة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي تحتضنه اليوم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هو كذبة القرن وهو مجرٌد مهاترات لمجموعات ترى في بورقيبة خصما سياسيا لابد أن تصفي أرثه بالتشكيك في الاستقلال ونفي حتى وجود وثيقة الاستقلال.
وأعتبر التيمومي آن المؤرخان اللذان شاركا في هذه الحملة لا علاقة لهم باختصاص التاريخ المعاصر طالب في محاضرته المشككين في الاستقلال بالصعود الى الجبال وتحرير تونس من الاستعمار!
تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أكد الدكتور محمد الهادي التيمومي في المحاضرة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي تحتضنه اليوم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هو كذبة القرن وهو مجرٌد مهاترات لمجموعات ترى في بورقيبة خصما سياسيا لابد أن تصفي أرثه بالتشكيك في الاستقلال ونفي حتى وجود وثيقة الاستقلال.
وأعتبر التيمومي آن المؤرخان اللذان شاركا في هذه الحملة لا علاقة لهم باختصاص التاريخ المعاصر طالب في محاضرته المشككين في الاستقلال بالصعود الى الجبال وتحرير تونس من الاستعمار!
-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018
-
11:55تفكيك شبكة مختصة في التنقيب والإتجار في الآثار (صور)
10 ماي 2018
-
11:50الدكتور الهادي التيمومي: التشكيك في أستقلال تونس أكذوبة القرن
10 ماي 2018
-
11:45القبض على شخص مورّط في قرصنة حسابات بنكيّة وتحويلها إلى حسابه الخاص
10 ماي 2018
-
11:20الخطوط التونسيّة تسجّل نموّا في حركة المسافرين
10 ماي 2018
-
10:56المؤرخون ليسوا ضد مسار العدالة الانتقالية
10 ماي 2018
-
10:35الزيادة في تعريفات النقل العمومي غير المنتظم
10 ماي 2018
-
10:28مكّة المكرّمة: تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس في سعودي قتل أباه وأخته
10 ماي 2018
-
10:12سيدي بوزيد: قريبا بإمكان الفلاحين المتضررين سحب تعويضاتهم
10 ماي 2018
-
09:53القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018
10 ماي 2018
-
09:44القيروان: القبض على شخص من أجل تزوير بطاقات خلاص وخيانة مؤتمن
10 ماي 2018
-
09:00ملتقى الطاهر الهمامي في المكتبة المغاربية ببن عروس: تكريم توفيق بكٌار
10 ماي 2018
-
08:56المنستير: فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك
10 ماي 2018
-
08:43طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا
10 ماي 2018
-
08:39تركيا: شرطي متقاعد يقتل رجلا وزوجته أمام الملأ!
10 ماي 2018
-
23:53قناة الكيان الصهوني تنشر فيديو لإطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل
09 ماي 2018
-
22:46بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة (توزيع المقاعد)
09 ماي 2018
-
23:29اطلاق صواريخ من سوريا على مواقع بالجولان المحتل
09 ماي 2018
-
23:23دوار هيشر- منوبة: الكشف عن مقترف عملية حرق دار الشباب
09 ماي 2018
-
23:14مقتل 10 أشخاص بتفجير انتحاري جنوب الصومال
09 ماي 2018