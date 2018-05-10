القبض على شخص مورّط في قرصنة حسابات بنكيّة وتحويلها إلى حسابه الخاص

بناءً على معلومات، تمكّنت يوم 09 ماي 2018 الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من إلقاء القبض على شخص عمره 18 سنة قاطن ولاية سوسة وحجزت داخل منزله عدد 08 هواتف جوالة، جهاز إعلامية محمول، معدّات إلكترونيّة معدّة للقرصنة وعدد 06 بطاقات بنكيّة يستعملها المعني في عمليّات التحيّل ويقوم من خلالها بتحويل مبالغ ماليّة من حسابات أشخاص بالعديد من الفروع البنكيّة بمختلف ولايات الجمهوريّة إلى حسابه الخاصّ.

باستشارة النيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بحجز جميع المعدّات ومباشرة قضيّة عدليّة في الغرض ومواصلة التحرّيات مع المعني.