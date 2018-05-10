الخطوط التونسيّة تسجّل نموّا في حركة المسافرين

سجّلت الخطوط الجوية التونسية ارتفاعا في نموّ حركة المسافرين خلال شهر أفريل 2018 بنسبة قدرت بـ 2.2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 .

وتتمثل أهم المؤشرات التي سجلتها الشركة خلال شهر أفريل 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 في تطوّر الحركة التجارية إجمالا من 955 312 مسافرا إلى 821 319 مسافرا وإرتفاع الحركة التجارية المنتظمة بنسبة 2.7 % أي من294 254 مسافرا إلى 216 302 مسافرا وإرتفاع النشاط التجاري الإضافي بنسبة 27.2 % أي من4 009 مسافرين إلى 5 098 مسافرا.

وسجلت الحركة التجارية غير المنتظمة 507 12 مسافرا. وقدرت نسبة التعبئة بـ 77.4 % شهر أفريل 2018 وتطور بنسبة تقدّر بـ 1.0 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.

أمّا على مستوى الأسواق المتعامل معها وذلك حسب التقسيم الجغرافي وعلى مستوى الحركة المنتظمة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 فقد سجّلت الخطوط التونسية تطوّرا في نشاط الأسواق الأوروبية الذي يمثل 71.7 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 2.4 % وتطوّرا في نشاط الأسواق الإفريقية الذي يمثل 15.7 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 12.1 %.

وسجلت أيضا انخفاضا في نشاط الأسواق ببقية الدول ( العربية السعودية، تركيا، لبنان ، مصر ) والذي يمثل من النشاط التجاري الإجمالي % 12.1 بنسبة تقدّر بـ 9.2%. تطوّر نشاط سوق أمريكا الشمالية الذي يمثل 1.1 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 95.0 %.