الخطوط التونسيّة تسجّل نموّا في حركة المسافرين

-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018
-
11:55تفكيك شبكة مختصة في التنقيب والإتجار في الآثار (صور)
10 ماي 2018
-
11:50الدكتور الهادي التيمومي: التشكيك في أستقلال تونس أكذوبة القرن
10 ماي 2018
-
11:45القبض على شخص مورّط في قرصنة حسابات بنكيّة وتحويلها إلى حسابه الخاص
10 ماي 2018
-
11:20الخطوط التونسيّة تسجّل نموّا في حركة المسافرين
10 ماي 2018
-
10:56المؤرخون ليسوا ضد مسار العدالة الانتقالية
10 ماي 2018
-
10:35الزيادة في تعريفات النقل العمومي غير المنتظم
10 ماي 2018
-
10:28مكّة المكرّمة: تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس في سعودي قتل أباه وأخته
10 ماي 2018
-
10:12سيدي بوزيد: قريبا بإمكان الفلاحين المتضررين سحب تعويضاتهم
10 ماي 2018
-
09:53القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018
10 ماي 2018
-
09:44القيروان: القبض على شخص من أجل تزوير بطاقات خلاص وخيانة مؤتمن
10 ماي 2018
-
09:00ملتقى الطاهر الهمامي في المكتبة المغاربية ببن عروس: تكريم توفيق بكٌار
10 ماي 2018
-
08:56المنستير: فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك
10 ماي 2018
-
08:43طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا
10 ماي 2018
-
08:39تركيا: شرطي متقاعد يقتل رجلا وزوجته أمام الملأ!
10 ماي 2018
-
23:53قناة الكيان الصهوني تنشر فيديو لإطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل
09 ماي 2018
-
22:46بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة (توزيع المقاعد)
09 ماي 2018
-
23:29اطلاق صواريخ من سوريا على مواقع بالجولان المحتل
09 ماي 2018
-
23:23دوار هيشر- منوبة: الكشف عن مقترف عملية حرق دار الشباب
09 ماي 2018
-
23:14مقتل 10 أشخاص بتفجير انتحاري جنوب الصومال
09 ماي 2018
سجّلت الخطوط الجوية التونسية ارتفاعا في نموّ حركة المسافرين خلال شهر أفريل 2018 بنسبة قدرت بـ 2.2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 .
وتتمثل أهم المؤشرات التي سجلتها الشركة خلال شهر أفريل 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 في تطوّر الحركة التجارية إجمالا من 955 312 مسافرا إلى 821 319 مسافرا وإرتفاع الحركة التجارية المنتظمة بنسبة 2.7 % أي من294 254 مسافرا إلى 216 302 مسافرا وإرتفاع النشاط التجاري الإضافي بنسبة 27.2 % أي من4 009 مسافرين إلى 5 098 مسافرا.
وسجلت الحركة التجارية غير المنتظمة 507 12 مسافرا. وقدرت نسبة التعبئة بـ 77.4 % شهر أفريل 2018 وتطور بنسبة تقدّر بـ 1.0 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.
أمّا على مستوى الأسواق المتعامل معها وذلك حسب التقسيم الجغرافي وعلى مستوى الحركة المنتظمة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 فقد سجّلت الخطوط التونسية تطوّرا في نشاط الأسواق الأوروبية الذي يمثل 71.7 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 2.4 % وتطوّرا في نشاط الأسواق الإفريقية الذي يمثل 15.7 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 12.1 %.
وسجلت أيضا انخفاضا في نشاط الأسواق ببقية الدول ( العربية السعودية، تركيا، لبنان ، مصر ) والذي يمثل من النشاط التجاري الإجمالي % 12.1 بنسبة تقدّر بـ 9.2%. تطوّر نشاط سوق أمريكا الشمالية الذي يمثل 1.1 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 95.0 %.
سجّلت الخطوط الجوية التونسية ارتفاعا في نموّ حركة المسافرين خلال شهر أفريل 2018 بنسبة قدرت بـ 2.2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 .
وتتمثل أهم المؤشرات التي سجلتها الشركة خلال شهر أفريل 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 في تطوّر الحركة التجارية إجمالا من 955 312 مسافرا إلى 821 319 مسافرا وإرتفاع الحركة التجارية المنتظمة بنسبة 2.7 % أي من294 254 مسافرا إلى 216 302 مسافرا وإرتفاع النشاط التجاري الإضافي بنسبة 27.2 % أي من4 009 مسافرين إلى 5 098 مسافرا.
وسجلت الحركة التجارية غير المنتظمة 507 12 مسافرا. وقدرت نسبة التعبئة بـ 77.4 % شهر أفريل 2018 وتطور بنسبة تقدّر بـ 1.0 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.
أمّا على مستوى الأسواق المتعامل معها وذلك حسب التقسيم الجغرافي وعلى مستوى الحركة المنتظمة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 فقد سجّلت الخطوط التونسية تطوّرا في نشاط الأسواق الأوروبية الذي يمثل 71.7 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 2.4 % وتطوّرا في نشاط الأسواق الإفريقية الذي يمثل 15.7 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 12.1 %.
وسجلت أيضا انخفاضا في نشاط الأسواق ببقية الدول ( العربية السعودية، تركيا، لبنان ، مصر ) والذي يمثل من النشاط التجاري الإجمالي % 12.1 بنسبة تقدّر بـ 9.2%. تطوّر نشاط سوق أمريكا الشمالية الذي يمثل 1.1 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 95.0 %.
-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018
-
11:55تفكيك شبكة مختصة في التنقيب والإتجار في الآثار (صور)
10 ماي 2018
-
11:50الدكتور الهادي التيمومي: التشكيك في أستقلال تونس أكذوبة القرن
10 ماي 2018
-
11:45القبض على شخص مورّط في قرصنة حسابات بنكيّة وتحويلها إلى حسابه الخاص
10 ماي 2018
-
11:20الخطوط التونسيّة تسجّل نموّا في حركة المسافرين
10 ماي 2018
-
10:56المؤرخون ليسوا ضد مسار العدالة الانتقالية
10 ماي 2018
-
10:35الزيادة في تعريفات النقل العمومي غير المنتظم
10 ماي 2018
-
10:28مكّة المكرّمة: تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس في سعودي قتل أباه وأخته
10 ماي 2018
-
10:12سيدي بوزيد: قريبا بإمكان الفلاحين المتضررين سحب تعويضاتهم
10 ماي 2018
-
09:53القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018
10 ماي 2018
-
09:44القيروان: القبض على شخص من أجل تزوير بطاقات خلاص وخيانة مؤتمن
10 ماي 2018
-
09:00ملتقى الطاهر الهمامي في المكتبة المغاربية ببن عروس: تكريم توفيق بكٌار
10 ماي 2018
-
08:56المنستير: فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك
10 ماي 2018
-
08:43طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا
10 ماي 2018
-
08:39تركيا: شرطي متقاعد يقتل رجلا وزوجته أمام الملأ!
10 ماي 2018
-
23:53قناة الكيان الصهوني تنشر فيديو لإطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل
09 ماي 2018
-
22:46بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة (توزيع المقاعد)
09 ماي 2018
-
23:29اطلاق صواريخ من سوريا على مواقع بالجولان المحتل
09 ماي 2018
-
23:23دوار هيشر- منوبة: الكشف عن مقترف عملية حرق دار الشباب
09 ماي 2018
-
23:14مقتل 10 أشخاص بتفجير انتحاري جنوب الصومال
09 ماي 2018