المؤرخون ليسوا ضد مسار العدالة الانتقالية

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تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أفتتح الأن اليوم الدراسي الذي تحتضنه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس حول مسار الاستقلال 1954-1964 وقال الدكتور مصطفى التليلي رئيس قسم التاريخ في الكلية أن الحوار حول الاستقلال ظاهرة إيجابية مهما كانت الدوافع التي تقف وراء هذا الجدل فأساتذة التاريخ تحرّكوا دفاعا عن مهنة المؤرخ بعيدا عن التوظيف السياسي ودون مشاحنات مع اي طرف سياسي وما سيقدّم اليوم ليس موقفا ضد مسار العدالة الأنتقالية لأنه مسار ضروري للبلاد والتحرّك الذي حتّم على الباحثين في التاريخ العمل الجماعي ، أزمة الدمج بين التاريخ والجغرافيا وسنة 2011 عندما تم الأعتداء على زميلنا النوري بوخشيم عندما أعتدوا عليه في جامع الزيتونة وقد تضامن معه كل المؤرخين والوقفة الجماعية والفاعلة عندما تعرّضت المعالم الى الحرق والاعتداء.
ولكن التحرّك الجماعي لا يخفي الاختلافات بين المؤرخين وهو ظاهرة صحيٌة لكن لابد من التمسّك بالمناهج والضوابط العلمية هذه الندوة فرضتها ضرورة التفاعل الأكاديمي مع المستجدات الوطنية.
ومن بين الحاضرين الرئيس الأسبق فؤاد المبزع والوزير السابق الطاهر بلخوجة وعدد كبير من المؤرخين وأشار عميد الكلية جميل شاكر أن هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن برنامج الكلية المفتوحة والتفاعل مع المحيط الاجتماعي والثقافي.
تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أفتتح الأن اليوم الدراسي الذي تحتضنه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس حول مسار الاستقلال 1954-1964 وقال الدكتور مصطفى التليلي رئيس قسم التاريخ في الكلية أن الحوار حول الاستقلال ظاهرة إيجابية مهما كانت الدوافع التي تقف وراء هذا الجدل فأساتذة التاريخ تحرّكوا دفاعا عن مهنة المؤرخ بعيدا عن التوظيف السياسي ودون مشاحنات مع اي طرف سياسي وما سيقدّم اليوم ليس موقفا ضد مسار العدالة الأنتقالية لأنه مسار ضروري للبلاد والتحرّك الذي حتّم على الباحثين في التاريخ العمل الجماعي ، أزمة الدمج بين التاريخ والجغرافيا وسنة 2011 عندما تم الأعتداء على زميلنا النوري بوخشيم عندما أعتدوا عليه في جامع الزيتونة وقد تضامن معه كل المؤرخين والوقفة الجماعية والفاعلة عندما تعرّضت المعالم الى الحرق والاعتداء.
ولكن التحرّك الجماعي لا يخفي الاختلافات بين المؤرخين وهو ظاهرة صحيٌة لكن لابد من التمسّك بالمناهج والضوابط العلمية هذه الندوة فرضتها ضرورة التفاعل الأكاديمي مع المستجدات الوطنية.
ومن بين الحاضرين الرئيس الأسبق فؤاد المبزع والوزير السابق الطاهر بلخوجة وعدد كبير من المؤرخين وأشار عميد الكلية جميل شاكر أن هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن برنامج الكلية المفتوحة والتفاعل مع المحيط الاجتماعي والثقافي.
-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018
-
11:55تفكيك شبكة مختصة في التنقيب والإتجار في الآثار (صور)
10 ماي 2018
-
11:50الدكتور الهادي التيمومي: التشكيك في أستقلال تونس أكذوبة القرن
10 ماي 2018
-
11:45القبض على شخص مورّط في قرصنة حسابات بنكيّة وتحويلها إلى حسابه الخاص
10 ماي 2018
-
11:20الخطوط التونسيّة تسجّل نموّا في حركة المسافرين
10 ماي 2018
-
10:56المؤرخون ليسوا ضد مسار العدالة الانتقالية
10 ماي 2018
-
10:35الزيادة في تعريفات النقل العمومي غير المنتظم
10 ماي 2018
-
10:28مكّة المكرّمة: تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس في سعودي قتل أباه وأخته
10 ماي 2018
-
10:12سيدي بوزيد: قريبا بإمكان الفلاحين المتضررين سحب تعويضاتهم
10 ماي 2018
-
09:53القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018
10 ماي 2018
-
09:44القيروان: القبض على شخص من أجل تزوير بطاقات خلاص وخيانة مؤتمن
10 ماي 2018
-
09:00ملتقى الطاهر الهمامي في المكتبة المغاربية ببن عروس: تكريم توفيق بكٌار
10 ماي 2018
-
08:56المنستير: فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك
10 ماي 2018
-
08:43طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا
10 ماي 2018
-
08:39تركيا: شرطي متقاعد يقتل رجلا وزوجته أمام الملأ!
10 ماي 2018
-
23:53قناة الكيان الصهوني تنشر فيديو لإطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل
09 ماي 2018
-
22:46بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة (توزيع المقاعد)
09 ماي 2018
-
23:29اطلاق صواريخ من سوريا على مواقع بالجولان المحتل
09 ماي 2018
-
23:23دوار هيشر- منوبة: الكشف عن مقترف عملية حرق دار الشباب
09 ماي 2018
-
23:14مقتل 10 أشخاص بتفجير انتحاري جنوب الصومال
09 ماي 2018