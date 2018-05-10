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يوم الخميس 10 ماي 2018
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المؤرخون ليسوا ضد مسار العدالة الانتقالية
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السياسي
المؤرخون ليسوا ضد مسار العدالة الانتقالية
10 ماي 2018 | 10:56

تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أفتتح الأن اليوم الدراسي الذي تحتضنه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس حول مسار الاستقلال 1954-1964 وقال الدكتور مصطفى التليلي رئيس قسم التاريخ في الكلية أن الحوار حول الاستقلال ظاهرة إيجابية مهما كانت الدوافع التي تقف وراء هذا الجدل فأساتذة التاريخ تحرّكوا دفاعا عن مهنة المؤرخ بعيدا عن التوظيف السياسي ودون مشاحنات مع اي طرف سياسي وما سيقدّم اليوم ليس موقفا ضد مسار العدالة الأنتقالية لأنه مسار ضروري للبلاد والتحرّك الذي حتّم على الباحثين في التاريخ العمل الجماعي ، أزمة الدمج بين التاريخ والجغرافيا وسنة 2011 عندما تم الأعتداء على زميلنا النوري بوخشيم عندما أعتدوا عليه في جامع الزيتونة وقد تضامن معه كل المؤرخين والوقفة الجماعية والفاعلة عندما تعرّضت المعالم الى الحرق والاعتداء.

ولكن التحرّك الجماعي لا يخفي الاختلافات بين المؤرخين وهو ظاهرة صحيٌة لكن لابد من التمسّك بالمناهج والضوابط العلمية هذه الندوة فرضتها ضرورة التفاعل الأكاديمي مع المستجدات الوطنية.

ومن بين الحاضرين الرئيس الأسبق فؤاد المبزع والوزير السابق الطاهر بلخوجة وعدد كبير من المؤرخين وأشار عميد الكلية جميل شاكر أن هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن برنامج الكلية المفتوحة والتفاعل مع المحيط الاجتماعي والثقافي.

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السياسي
المؤرخون ليسوا ضد مسار العدالة الانتقالية
10 ماي 2018 | 10:56

تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أفتتح الأن اليوم الدراسي الذي تحتضنه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس حول مسار الاستقلال 1954-1964 وقال الدكتور مصطفى التليلي رئيس قسم التاريخ في الكلية أن الحوار حول الاستقلال ظاهرة إيجابية مهما كانت الدوافع التي تقف وراء هذا الجدل فأساتذة التاريخ تحرّكوا دفاعا عن مهنة المؤرخ بعيدا عن التوظيف السياسي ودون مشاحنات مع اي طرف سياسي وما سيقدّم اليوم ليس موقفا ضد مسار العدالة الأنتقالية لأنه مسار ضروري للبلاد والتحرّك الذي حتّم على الباحثين في التاريخ العمل الجماعي ، أزمة الدمج بين التاريخ والجغرافيا وسنة 2011 عندما تم الأعتداء على زميلنا النوري بوخشيم عندما أعتدوا عليه في جامع الزيتونة وقد تضامن معه كل المؤرخين والوقفة الجماعية والفاعلة عندما تعرّضت المعالم الى الحرق والاعتداء.

ولكن التحرّك الجماعي لا يخفي الاختلافات بين المؤرخين وهو ظاهرة صحيٌة لكن لابد من التمسّك بالمناهج والضوابط العلمية هذه الندوة فرضتها ضرورة التفاعل الأكاديمي مع المستجدات الوطنية.

ومن بين الحاضرين الرئيس الأسبق فؤاد المبزع والوزير السابق الطاهر بلخوجة وعدد كبير من المؤرخين وأشار عميد الكلية جميل شاكر أن هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن برنامج الكلية المفتوحة والتفاعل مع المحيط الاجتماعي والثقافي.

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الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
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