الزيادة في تعريفات النقل العمومي غير المنتظم
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10 ماي 2018
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11:55تفكيك شبكة مختصة في التنقيب والإتجار في الآثار (صور)
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11:50الدكتور الهادي التيمومي: التشكيك في أستقلال تونس أكذوبة القرن
10 ماي 2018
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11:45القبض على شخص مورّط في قرصنة حسابات بنكيّة وتحويلها إلى حسابه الخاص
10 ماي 2018
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11:20الخطوط التونسيّة تسجّل نموّا في حركة المسافرين
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10:56المؤرخون ليسوا ضد مسار العدالة الانتقالية
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10:35الزيادة في تعريفات النقل العمومي غير المنتظم
10 ماي 2018
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10:28مكّة المكرّمة: تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس في سعودي قتل أباه وأخته
10 ماي 2018
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10:12سيدي بوزيد: قريبا بإمكان الفلاحين المتضررين سحب تعويضاتهم
10 ماي 2018
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09:53القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018
10 ماي 2018
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09:44القيروان: القبض على شخص من أجل تزوير بطاقات خلاص وخيانة مؤتمن
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09:00ملتقى الطاهر الهمامي في المكتبة المغاربية ببن عروس: تكريم توفيق بكٌار
10 ماي 2018
-
08:56المنستير: فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك
10 ماي 2018
-
08:43طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا
10 ماي 2018
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08:39تركيا: شرطي متقاعد يقتل رجلا وزوجته أمام الملأ!
10 ماي 2018
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23:53قناة الكيان الصهوني تنشر فيديو لإطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل
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22:46بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة (توزيع المقاعد)
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23:23دوار هيشر- منوبة: الكشف عن مقترف عملية حرق دار الشباب
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فاطمة بن عبد الله الكرّايالآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الزيادة في تعريفات النقل العمومي غير المنتظم
تم أمس إقرار زيادة في تعريفات النقل العمومي غير المنتظم (التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي واللواج والنقل الريفي) بنسبة 13% وذلك بمقتضى مقررات من وزيري النقل والتجارة مؤرخة في 09 ماي 2018.
ويتم العمل بهذه الزيادة ابتداء من أول جويلية 2018.
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10 ماي 2018 السّاعة 12:18
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القبض على شخص مورّط في قرصنة حسابات بنكيّة وتحويلها إلى حسابه الخاص
10 ماي 2018 السّاعة 11:45
بناءً على معلومات، تمكّنت يوم 09 ماي 2018 الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال...المزيد >>
الزيادة في تعريفات النقل العمومي غير المنتظم
تم أمس إقرار زيادة في تعريفات النقل العمومي غير المنتظم (التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي واللواج والنقل الريفي) بنسبة 13% وذلك بمقتضى مقررات من وزيري النقل والتجارة مؤرخة في 09 ماي 2018.
ويتم العمل بهذه الزيادة ابتداء من أول جويلية 2018.
القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018 السّاعة 12:18
قفصة- الشروق أون لاين- عبدالملك زعلاني: دخل أعوان وعمال محطات الارتال بمنطقة الجنوب الغربي في إضراب عن العمل...المزيد >>
تفكيك شبكة مختصة في التنقيب والإتجار في الآثار (صور)
10 ماي 2018 السّاعة 11:55
تمكنت يوم 09 ماي 2018 الفرقة المركزية الثالثة بالإدارة الفرعية للأبحاث التابعة لإدارة الإستعلامات والأبحاث...المزيد >>
الدكتور الهادي التيمومي: التشكيك في أستقلال تونس أكذوبة القرن
10 ماي 2018 السّاعة 11:50
تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أكد الدكتور محمد الهادي التيمومي في المحاضرة الافتتاحية لليوم...المزيد >>
القبض على شخص مورّط في قرصنة حسابات بنكيّة وتحويلها إلى حسابه الخاص
10 ماي 2018 السّاعة 11:45
بناءً على معلومات، تمكّنت يوم 09 ماي 2018 الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال...المزيد >>
-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018
-
11:55تفكيك شبكة مختصة في التنقيب والإتجار في الآثار (صور)
10 ماي 2018
-
11:50الدكتور الهادي التيمومي: التشكيك في أستقلال تونس أكذوبة القرن
10 ماي 2018
-
11:45القبض على شخص مورّط في قرصنة حسابات بنكيّة وتحويلها إلى حسابه الخاص
10 ماي 2018
-
11:20الخطوط التونسيّة تسجّل نموّا في حركة المسافرين
10 ماي 2018
-
10:56المؤرخون ليسوا ضد مسار العدالة الانتقالية
10 ماي 2018
-
10:35الزيادة في تعريفات النقل العمومي غير المنتظم
10 ماي 2018
-
10:28مكّة المكرّمة: تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس في سعودي قتل أباه وأخته
10 ماي 2018
-
10:12سيدي بوزيد: قريبا بإمكان الفلاحين المتضررين سحب تعويضاتهم
10 ماي 2018
-
09:53القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018
10 ماي 2018
-
09:44القيروان: القبض على شخص من أجل تزوير بطاقات خلاص وخيانة مؤتمن
10 ماي 2018
-
09:00ملتقى الطاهر الهمامي في المكتبة المغاربية ببن عروس: تكريم توفيق بكٌار
10 ماي 2018
-
08:56المنستير: فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك
10 ماي 2018
-
08:43طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا
10 ماي 2018
-
08:39تركيا: شرطي متقاعد يقتل رجلا وزوجته أمام الملأ!
10 ماي 2018
-
23:53قناة الكيان الصهوني تنشر فيديو لإطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل
09 ماي 2018
-
22:46بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة (توزيع المقاعد)
09 ماي 2018
-
23:29اطلاق صواريخ من سوريا على مواقع بالجولان المحتل
09 ماي 2018
-
23:23دوار هيشر- منوبة: الكشف عن مقترف عملية حرق دار الشباب
09 ماي 2018
-
23:14مقتل 10 أشخاص بتفجير انتحاري جنوب الصومال
09 ماي 2018
فاطمة بن عبد الله الكرّايالآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة