الزيادة في تعريفات النقل العمومي غير المنتظم

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تم أمس إقرار زيادة في تعريفات النقل العمومي غير المنتظم (التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي واللواج والنقل الريفي) بنسبة 13% وذلك بمقتضى مقررات من وزيري النقل والتجارة مؤرخة في 09 ماي 2018.

ويتم العمل بهذه الزيادة ابتداء من أول جويلية 2018.