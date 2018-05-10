مكّة المكرّمة: تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس في سعودي قتل أباه وأخته

تمكنت سلطات الأمن السعودية من القبض على متهم بقتل والده وأخته وذلك بطعنهما بسكين مما أدى لوفاتهما، والشروع في قتل والدته وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولخطورة وعظم وبشاعة ما أقدم عليه الجاني بحق أسرته، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بقطع رأس الجاني اليوم الخميس الموافق 24 / 8 / 1439هـ بمكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.