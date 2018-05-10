سيدي بوزيد: قريبا بإمكان الفلاحين المتضررين سحب تعويضاتهم

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس عماري: اكدت رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي مفيدة قادري انه بامكان الفلاحين المتضررين من التقلبات المناخية على غرار الرياح القوية يوم 18 سبتمبر 2016 بمعتمديات سيدي بوزيد الشرقية والغربية و السبالة و اولاد حفوز و منزل بوزيان وعاصفة 25 فيفري 2017 بالرقاب ونزول البرد يوم 26 جويلية 2017 بمعتمديتي المكناسي ومنزل بوزيان سحب المبالغ المالية للتعويضات.

وقالت القادري ان جملة التعويضات بلغت مليار و 517 مليون لفائدة 3275 فلاحا وذلك في اطار تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2017 و المتعلق بجبر الاضرار الناجمة عن التقلبات المناخية.