سيدي بوزيد: قريبا بإمكان الفلاحين المتضررين سحب تعويضاتهم

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سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس عماري: اكدت رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي مفيدة قادري انه بامكان الفلاحين المتضررين من التقلبات المناخية على غرار الرياح القوية يوم 18 سبتمبر 2016 بمعتمديات سيدي بوزيد الشرقية والغربية و السبالة و اولاد حفوز و منزل بوزيان وعاصفة 25 فيفري 2017 بالرقاب ونزول البرد يوم 26 جويلية 2017 بمعتمديتي المكناسي ومنزل بوزيان سحب المبالغ المالية للتعويضات.
وقالت القادري ان جملة التعويضات بلغت مليار و 517 مليون لفائدة 3275 فلاحا وذلك في اطار تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2017 و المتعلق بجبر الاضرار الناجمة عن التقلبات المناخية.
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس عماري: اكدت رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي مفيدة قادري انه بامكان الفلاحين المتضررين من التقلبات المناخية على غرار الرياح القوية يوم 18 سبتمبر 2016 بمعتمديات سيدي بوزيد الشرقية والغربية و السبالة و اولاد حفوز و منزل بوزيان وعاصفة 25 فيفري 2017 بالرقاب ونزول البرد يوم 26 جويلية 2017 بمعتمديتي المكناسي ومنزل بوزيان سحب المبالغ المالية للتعويضات.
وقالت القادري ان جملة التعويضات بلغت مليار و 517 مليون لفائدة 3275 فلاحا وذلك في اطار تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2017 و المتعلق بجبر الاضرار الناجمة عن التقلبات المناخية.
-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018
-
11:55تفكيك شبكة مختصة في التنقيب والإتجار في الآثار (صور)
10 ماي 2018
-
11:50الدكتور الهادي التيمومي: التشكيك في أستقلال تونس أكذوبة القرن
10 ماي 2018
-
11:45القبض على شخص مورّط في قرصنة حسابات بنكيّة وتحويلها إلى حسابه الخاص
10 ماي 2018
-
11:20الخطوط التونسيّة تسجّل نموّا في حركة المسافرين
10 ماي 2018
-
10:56المؤرخون ليسوا ضد مسار العدالة الانتقالية
10 ماي 2018
-
10:35الزيادة في تعريفات النقل العمومي غير المنتظم
10 ماي 2018
-
10:28مكّة المكرّمة: تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس في سعودي قتل أباه وأخته
10 ماي 2018
-
10:12سيدي بوزيد: قريبا بإمكان الفلاحين المتضررين سحب تعويضاتهم
10 ماي 2018
-
09:53القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018
10 ماي 2018
-
09:44القيروان: القبض على شخص من أجل تزوير بطاقات خلاص وخيانة مؤتمن
10 ماي 2018
-
09:00ملتقى الطاهر الهمامي في المكتبة المغاربية ببن عروس: تكريم توفيق بكٌار
10 ماي 2018
-
08:56المنستير: فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك
10 ماي 2018
-
08:43طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا
10 ماي 2018
-
08:39تركيا: شرطي متقاعد يقتل رجلا وزوجته أمام الملأ!
10 ماي 2018
-
23:53قناة الكيان الصهوني تنشر فيديو لإطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل
09 ماي 2018
-
22:46بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة (توزيع المقاعد)
09 ماي 2018
-
23:29اطلاق صواريخ من سوريا على مواقع بالجولان المحتل
09 ماي 2018
-
23:23دوار هيشر- منوبة: الكشف عن مقترف عملية حرق دار الشباب
09 ماي 2018
-
23:14مقتل 10 أشخاص بتفجير انتحاري جنوب الصومال
09 ماي 2018