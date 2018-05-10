القيروان: القبض على شخص من أجل تزوير بطاقات خلاص وخيانة مؤتمن

تمكنت يوم 09 ماي 2018 فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالقيروان من إلقاء القبض على شخص عمره 35 سنة قاطن بالجهة بعد تعمّده تزوير بطاقات خلاص لعدد من العملة والإنتفاع بأجورهم دون أن يكونوا قد باشروا عملهم بإحدى الشركات الخاصّة مستغلا بذلك صفته كمسؤول عن العملة والموارد البشريّة بالشركة المذكورة.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.