ملتقى الطاهر الهمامي في المكتبة المغاربية ببن عروس: تكريم توفيق بكٌار

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تونس- الشروق أون لاين -نورالدين بالطيب: تختتم اليوم الخميس في المكتبة المغاربية ببن عروس الدورة السادسة لملتقى الطاهر الهمامي للفكر والأدب المخصصة لتوفيق بكٌار بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته ويتضمٌن برنامج اليوم مجموعة من المداخلات وهي المنجز واللا منجز نقدا أدبيا في تونس سؤال ما بين النقد والأبداع ومشكلات أخرى لمصطفى الكيلاني و الإرهاصات النقدية في كتاب زين العابدين السنوسي الأدب التونسي في القرن الرٌابع عشر لحسين العوري و قراءة محمد صالح الجابري للشٌعر التونسي الحديث لفتحي النصري والنقد الأدبي في الصحافة الثقافية لهيام الفرشيشي.
إسهام مجلٌة الفكر في التعريف بأبي القاسم الشابي للدكتور مختار العبيدي - المنجي الشملي ناقد الأدب التونسي للدكتور فؤاد القرقوري - الطاهر الهمامي ناقد الأدب التونسي فتحي أولاد بوهدة - بيرم التونسي والنقد قراءة في المشهد الثقافي التونسي في الثلاثينيات للدكتورة أبتسام الوسلاتي.
وكان الملتقى أفتتح أمس الأربعاء بمجموعة من المداخلات حول توفيق بكٌار وهي محاولة في ضبط أعمال توفيق بكٌار لفاروق العمراني ومقدمات توفيق بكٌار للهادي السماعلي و شهادة حيٌة عن الراحل توفيق بكٌار لحمٌادي صمٌود مع معرض وثائقي حول فقيد الجامعة والأدب التونسي توفيق بكٌار.
.ويذكر أن هذا الملتقى تأسٌس سنة 2012 في الذكرى الثالثة لرحيل الشاعر والجامعي الطاهر الهمامي
تونس- الشروق أون لاين -نورالدين بالطيب: تختتم اليوم الخميس في المكتبة المغاربية ببن عروس الدورة السادسة لملتقى الطاهر الهمامي للفكر والأدب المخصصة لتوفيق بكٌار بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته ويتضمٌن برنامج اليوم مجموعة من المداخلات وهي المنجز واللا منجز نقدا أدبيا في تونس سؤال ما بين النقد والأبداع ومشكلات أخرى لمصطفى الكيلاني و الإرهاصات النقدية في كتاب زين العابدين السنوسي الأدب التونسي في القرن الرٌابع عشر لحسين العوري و قراءة محمد صالح الجابري للشٌعر التونسي الحديث لفتحي النصري والنقد الأدبي في الصحافة الثقافية لهيام الفرشيشي.
إسهام مجلٌة الفكر في التعريف بأبي القاسم الشابي للدكتور مختار العبيدي - المنجي الشملي ناقد الأدب التونسي للدكتور فؤاد القرقوري - الطاهر الهمامي ناقد الأدب التونسي فتحي أولاد بوهدة - بيرم التونسي والنقد قراءة في المشهد الثقافي التونسي في الثلاثينيات للدكتورة أبتسام الوسلاتي.
وكان الملتقى أفتتح أمس الأربعاء بمجموعة من المداخلات حول توفيق بكٌار وهي محاولة في ضبط أعمال توفيق بكٌار لفاروق العمراني ومقدمات توفيق بكٌار للهادي السماعلي و شهادة حيٌة عن الراحل توفيق بكٌار لحمٌادي صمٌود مع معرض وثائقي حول فقيد الجامعة والأدب التونسي توفيق بكٌار.
.ويذكر أن هذا الملتقى تأسٌس سنة 2012 في الذكرى الثالثة لرحيل الشاعر والجامعي الطاهر الهمامي
-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018
-
11:55تفكيك شبكة مختصة في التنقيب والإتجار في الآثار (صور)
10 ماي 2018
-
11:50الدكتور الهادي التيمومي: التشكيك في أستقلال تونس أكذوبة القرن
10 ماي 2018
-
11:45القبض على شخص مورّط في قرصنة حسابات بنكيّة وتحويلها إلى حسابه الخاص
10 ماي 2018
-
11:20الخطوط التونسيّة تسجّل نموّا في حركة المسافرين
10 ماي 2018
-
10:56المؤرخون ليسوا ضد مسار العدالة الانتقالية
10 ماي 2018
-
10:35الزيادة في تعريفات النقل العمومي غير المنتظم
10 ماي 2018
-
10:28مكّة المكرّمة: تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس في سعودي قتل أباه وأخته
10 ماي 2018
-
10:12سيدي بوزيد: قريبا بإمكان الفلاحين المتضررين سحب تعويضاتهم
10 ماي 2018
-
09:53القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018
10 ماي 2018
-
09:44القيروان: القبض على شخص من أجل تزوير بطاقات خلاص وخيانة مؤتمن
10 ماي 2018
-
09:00ملتقى الطاهر الهمامي في المكتبة المغاربية ببن عروس: تكريم توفيق بكٌار
10 ماي 2018
-
08:56المنستير: فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك
10 ماي 2018
-
08:43طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا
10 ماي 2018
-
08:39تركيا: شرطي متقاعد يقتل رجلا وزوجته أمام الملأ!
10 ماي 2018
-
23:53قناة الكيان الصهوني تنشر فيديو لإطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل
09 ماي 2018
-
22:46بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة (توزيع المقاعد)
09 ماي 2018
-
23:29اطلاق صواريخ من سوريا على مواقع بالجولان المحتل
09 ماي 2018
-
23:23دوار هيشر- منوبة: الكشف عن مقترف عملية حرق دار الشباب
09 ماي 2018
-
23:14مقتل 10 أشخاص بتفجير انتحاري جنوب الصومال
09 ماي 2018