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يوم الخميس 10 ماي 2018
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ملتقى الطاهر الهمامي في المكتبة المغاربية ببن عروس: تكريم توفيق بكٌار
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الأولى
ملتقى الطاهر الهمامي في المكتبة المغاربية ببن عروس: تكريم توفيق بكٌار
10 ماي 2018 | 09:00

تونس- الشروق أون لاين -نورالدين بالطيب: تختتم اليوم الخميس في المكتبة المغاربية ببن عروس الدورة السادسة لملتقى الطاهر الهمامي للفكر والأدب المخصصة لتوفيق بكٌار بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته ويتضمٌن برنامج اليوم مجموعة من المداخلات وهي المنجز واللا منجز نقدا أدبيا في تونس سؤال ما بين النقد والأبداع ومشكلات أخرى لمصطفى الكيلاني و الإرهاصات النقدية في كتاب زين العابدين السنوسي الأدب التونسي في القرن الرٌابع عشر لحسين العوري و قراءة محمد صالح الجابري للشٌعر التونسي الحديث لفتحي النصري والنقد الأدبي في الصحافة الثقافية لهيام الفرشيشي.

إسهام مجلٌة الفكر في التعريف بأبي القاسم الشابي للدكتور مختار العبيدي - المنجي الشملي ناقد الأدب التونسي للدكتور فؤاد القرقوري - الطاهر الهمامي ناقد الأدب التونسي فتحي أولاد بوهدة - بيرم التونسي والنقد قراءة في المشهد الثقافي التونسي في الثلاثينيات للدكتورة أبتسام الوسلاتي.

وكان الملتقى أفتتح أمس الأربعاء بمجموعة من المداخلات حول توفيق بكٌار وهي محاولة في ضبط أعمال توفيق بكٌار لفاروق العمراني ومقدمات توفيق بكٌار للهادي السماعلي و شهادة حيٌة عن الراحل توفيق بكٌار لحمٌادي صمٌود مع معرض وثائقي حول فقيد الجامعة والأدب التونسي توفيق بكٌار.

.ويذكر أن هذا الملتقى تأسٌس سنة 2012 في الذكرى الثالثة لرحيل الشاعر والجامعي الطاهر الهمامي

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ملتقى الطاهر الهمامي في المكتبة المغاربية ببن عروس: تكريم توفيق بكٌار
10 ماي 2018 | 09:00

تونس- الشروق أون لاين -نورالدين بالطيب: تختتم اليوم الخميس في المكتبة المغاربية ببن عروس الدورة السادسة لملتقى الطاهر الهمامي للفكر والأدب المخصصة لتوفيق بكٌار بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته ويتضمٌن برنامج اليوم مجموعة من المداخلات وهي المنجز واللا منجز نقدا أدبيا في تونس سؤال ما بين النقد والأبداع ومشكلات أخرى لمصطفى الكيلاني و الإرهاصات النقدية في كتاب زين العابدين السنوسي الأدب التونسي في القرن الرٌابع عشر لحسين العوري و قراءة محمد صالح الجابري للشٌعر التونسي الحديث لفتحي النصري والنقد الأدبي في الصحافة الثقافية لهيام الفرشيشي.

إسهام مجلٌة الفكر في التعريف بأبي القاسم الشابي للدكتور مختار العبيدي - المنجي الشملي ناقد الأدب التونسي للدكتور فؤاد القرقوري - الطاهر الهمامي ناقد الأدب التونسي فتحي أولاد بوهدة - بيرم التونسي والنقد قراءة في المشهد الثقافي التونسي في الثلاثينيات للدكتورة أبتسام الوسلاتي.

وكان الملتقى أفتتح أمس الأربعاء بمجموعة من المداخلات حول توفيق بكٌار وهي محاولة في ضبط أعمال توفيق بكٌار لفاروق العمراني ومقدمات توفيق بكٌار للهادي السماعلي و شهادة حيٌة عن الراحل توفيق بكٌار لحمٌادي صمٌود مع معرض وثائقي حول فقيد الجامعة والأدب التونسي توفيق بكٌار.

.ويذكر أن هذا الملتقى تأسٌس سنة 2012 في الذكرى الثالثة لرحيل الشاعر والجامعي الطاهر الهمامي

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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