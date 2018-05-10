المنستير: فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك

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تفتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك يوم الأربعاء 16 ماي 2018، في فضاء معرض المنستير الدولي بطريق خنيس وتتواصل لمدّة عشرين يوميا خلال شهر رمضان بمشاركة 15 عارضا وعارضة وهو عدد قابل للارتفاع وفق ما أفادت به سهام المبروك المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير
وستتوفر في هذه النقطة اللحوم البيضاء والحمراء والحليب ومشتقاته ومواد التنظيف والمثلجات ومنتوجات التراث الغذائي التونسي وجناح لبيع الزيت النباتي المدعم تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير.
وستكون اسعار المواد المعروضة اقل من الأسعار المتداولة في الأسواق والمساحات التجارية الكبرى وهو ما من شأنه تعديل الأسعار حسب سهام المبروك. ويسهم في دعم القدرة الشرائية للمتساكنين في الأحياء الشعبية على غرار رمادة والبساتين علما وانه تم الشروع في تركيز نقطة البيع هذه منذ سنة 2015 .
وتنظم نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير بإشراف ولاية المنستير وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومجمع المرأة الريفية بعميرة الفحول بولاية المنستير ومنظمة الدفاع عن المستهلك مكتب المنستير.
تفتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك يوم الأربعاء 16 ماي 2018، في فضاء معرض المنستير الدولي بطريق خنيس وتتواصل لمدّة عشرين يوميا خلال شهر رمضان بمشاركة 15 عارضا وعارضة وهو عدد قابل للارتفاع وفق ما أفادت به سهام المبروك المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير
وستتوفر في هذه النقطة اللحوم البيضاء والحمراء والحليب ومشتقاته ومواد التنظيف والمثلجات ومنتوجات التراث الغذائي التونسي وجناح لبيع الزيت النباتي المدعم تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير.
وستكون اسعار المواد المعروضة اقل من الأسعار المتداولة في الأسواق والمساحات التجارية الكبرى وهو ما من شأنه تعديل الأسعار حسب سهام المبروك. ويسهم في دعم القدرة الشرائية للمتساكنين في الأحياء الشعبية على غرار رمادة والبساتين علما وانه تم الشروع في تركيز نقطة البيع هذه منذ سنة 2015 .
وتنظم نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير بإشراف ولاية المنستير وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومجمع المرأة الريفية بعميرة الفحول بولاية المنستير ومنظمة الدفاع عن المستهلك مكتب المنستير.
-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018
-
11:55تفكيك شبكة مختصة في التنقيب والإتجار في الآثار (صور)
10 ماي 2018
-
11:50الدكتور الهادي التيمومي: التشكيك في أستقلال تونس أكذوبة القرن
10 ماي 2018
-
11:45القبض على شخص مورّط في قرصنة حسابات بنكيّة وتحويلها إلى حسابه الخاص
10 ماي 2018
-
11:20الخطوط التونسيّة تسجّل نموّا في حركة المسافرين
10 ماي 2018
-
10:56المؤرخون ليسوا ضد مسار العدالة الانتقالية
10 ماي 2018
-
10:35الزيادة في تعريفات النقل العمومي غير المنتظم
10 ماي 2018
-
10:28مكّة المكرّمة: تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس في سعودي قتل أباه وأخته
10 ماي 2018
-
10:12سيدي بوزيد: قريبا بإمكان الفلاحين المتضررين سحب تعويضاتهم
10 ماي 2018
-
09:53القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018
10 ماي 2018
-
09:44القيروان: القبض على شخص من أجل تزوير بطاقات خلاص وخيانة مؤتمن
10 ماي 2018
-
09:00ملتقى الطاهر الهمامي في المكتبة المغاربية ببن عروس: تكريم توفيق بكٌار
10 ماي 2018
-
08:56المنستير: فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك
10 ماي 2018
-
08:43طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا
10 ماي 2018
-
08:39تركيا: شرطي متقاعد يقتل رجلا وزوجته أمام الملأ!
10 ماي 2018
-
23:53قناة الكيان الصهوني تنشر فيديو لإطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل
09 ماي 2018
-
22:46بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة (توزيع المقاعد)
09 ماي 2018
-
23:29اطلاق صواريخ من سوريا على مواقع بالجولان المحتل
09 ماي 2018
-
23:23دوار هيشر- منوبة: الكشف عن مقترف عملية حرق دار الشباب
09 ماي 2018
-
23:14مقتل 10 أشخاص بتفجير انتحاري جنوب الصومال
09 ماي 2018