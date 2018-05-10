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يوم الخميس 10 ماي 2018
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طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا
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الأولى
طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا
10 ماي 2018 | 08:43

أقدم طالب في مقاطعة نوفوسيبيرسك جنوبي الشطر الأوسط من روسيا الخميس على إطلاق النار على زميل له أثناء حصة دراسية، قبل أن ينتحر.

وقالت حكومة الإقليم في بيان صحفي إن "طالبا في السنة الأولى في كلية نوفوسيبيرسك لتكنولوجيا المواصلات أطلق النار على زميل له في الفصل وأصابه بجروح، قبل أن يقدم على الانتحار عقب ذلك".

وأفادت وزارة الصحة في المقاطعة بأن طالبين نقلا إلى المستشفى جراء إصابتهما بكسور بعد أن قفزا من نافذة القاعة التي وقعت فيها الجريمة لتفادي الوقوع في مرمى نار الجاني، فيما لا يزال التحقيق مستمرا للكشف عن ملابسات الحادث.

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الأولى
طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا
10 ماي 2018 | 08:43

أقدم طالب في مقاطعة نوفوسيبيرسك جنوبي الشطر الأوسط من روسيا الخميس على إطلاق النار على زميل له أثناء حصة دراسية، قبل أن ينتحر.

وقالت حكومة الإقليم في بيان صحفي إن "طالبا في السنة الأولى في كلية نوفوسيبيرسك لتكنولوجيا المواصلات أطلق النار على زميل له في الفصل وأصابه بجروح، قبل أن يقدم على الانتحار عقب ذلك".

وأفادت وزارة الصحة في المقاطعة بأن طالبين نقلا إلى المستشفى جراء إصابتهما بكسور بعد أن قفزا من نافذة القاعة التي وقعت فيها الجريمة لتفادي الوقوع في مرمى نار الجاني، فيما لا يزال التحقيق مستمرا للكشف عن ملابسات الحادث.

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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