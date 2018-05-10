قبائل تستخـدم عظام الأجــــداد لصناعـــــة الخناجــــــــــر؟

ظلت فرق من المحاربين التقليديين لدى بعض القبائل في غينيا الجديدة تستخدم خناجر مصنوعة من العظام في حروبها ومعاركها لدحر الأعداء.

وقد صنعت هذه الأدوات القتالية من عظام نوع من الطيور «غير الطائرة» تسمى الشبنم، كالنعامة لا يقدر على الطيران بسبب وزنه الذي يصل لستين كيلوغراما. كما صنعت الخناجر أيضا من عظام الأسلاف من الآباء والأجداد.

ويقوم المحاربون بأخذ عظام الآباء الذين قاتلوا ببسالة في ماضيهم أو غيرهم من رجال القبيلة الشجعان، ليصنعوا منها الأدوات القتالية، وفق ما ذكر عالم الأنثروبولوجيا الثقافية بول روسكو، أحد مؤلفي الدراسة.