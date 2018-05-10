عروس تنهي زواجها بعد ساعات قليلة بسبب حماتها

قررت عروس إنهاء زواجها قبل ساعات قليلة من الاحتفال بليلة العمر مع زوجها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقت انتهاء حفل الزفاف، حينما أصرت أم العريس المصرية على الركوب في سيارة العروسين والتي لم تعد تتسع للمصور الذي كان يرافقهما لالتقاط الصور.

ورغم طلب العروس من حماتها الترجل من السيارة، إلا أن الأخيرة رفضت رفضاً قاطعاً وأصرت على موقفها، وعمدت إلى إهانة العروس وشتمتها وبصقت في وجهها أمام الحضور.

واضطرت العروس إلى الترجل من السيارة والعودة إلى منزل والديها، ثمّ تقدمت بدعوى خلع رفعتها في محافظة المنوفية بمصر.