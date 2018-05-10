تركيا: شرطي متقاعد يقتل رجلا وزوجته أمام الملأ!

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أطلق شرطي تركي متقاعد النار من مسافة قريبة على رجل وزوجته ما تسبب في مقتلهما، حدث ذلك في وضح النهار بأحد شوارع مدينة مانيسا الواقعة غربي تركيا.
وأفادت صحيفة "حرييت" بأن الشرطي المتقاعد محمد أوزكيليتش ويبلغ من العمر 63 عاما، قام بتصفية الزوجين مصطفى وزينب كابا، في حي أولوجامي بعد أن أطلق النار عليهما من مسدس كان يجمله.
وتظهر المشاهد التي وثقتها كاميرا مراقبة أن الجاني انخرط في جدال قصير مع الزوجين، استل إثره مسدسه من خاصرته وأطلق النار بدم بارد عليهما، مصيبا إياهما في مقتل.
وذكر المصدر أن الزوجين يبلغ عمرهما على التوالي 43، و36 عاما، نقلا إلى المستشفى إلا أنهما فارقا الحياة متأثرين بالإصابات المباشرة القاتلة.
الجاني فرّ من موقع الجريمة التي جرت في 28 أبريل الماضي وتحديدا الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي.
ولم تتمكن الشرطة من العثور على الجاني، إلا أنه حضر أمس الأول إلى أحد مراكز الشرطة بمدينة كركله وسط تركيا وسلّم نفسه إلى أجهزة الأمن.
وقد أعيد القاتل والشرطي السابق، إلى مدينة مانيسا حيث جرت وقائع الجريمة، وأمرت النيابة العامة بعد مثوله أمامها بإيداعه السجن في انتظار المحاكمة.
الجاني برر فعلته، بحسب وسائل إعلام تركية، بوجود خلاف مالي مع الزوجين دفعه إلى قتلهما.
أطلق شرطي تركي متقاعد النار من مسافة قريبة على رجل وزوجته ما تسبب في مقتلهما، حدث ذلك في وضح النهار بأحد شوارع مدينة مانيسا الواقعة غربي تركيا.
وأفادت صحيفة "حرييت" بأن الشرطي المتقاعد محمد أوزكيليتش ويبلغ من العمر 63 عاما، قام بتصفية الزوجين مصطفى وزينب كابا، في حي أولوجامي بعد أن أطلق النار عليهما من مسدس كان يجمله.
وتظهر المشاهد التي وثقتها كاميرا مراقبة أن الجاني انخرط في جدال قصير مع الزوجين، استل إثره مسدسه من خاصرته وأطلق النار بدم بارد عليهما، مصيبا إياهما في مقتل.
وذكر المصدر أن الزوجين يبلغ عمرهما على التوالي 43، و36 عاما، نقلا إلى المستشفى إلا أنهما فارقا الحياة متأثرين بالإصابات المباشرة القاتلة.
الجاني فرّ من موقع الجريمة التي جرت في 28 أبريل الماضي وتحديدا الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي.
ولم تتمكن الشرطة من العثور على الجاني، إلا أنه حضر أمس الأول إلى أحد مراكز الشرطة بمدينة كركله وسط تركيا وسلّم نفسه إلى أجهزة الأمن.
وقد أعيد القاتل والشرطي السابق، إلى مدينة مانيسا حيث جرت وقائع الجريمة، وأمرت النيابة العامة بعد مثوله أمامها بإيداعه السجن في انتظار المحاكمة.
الجاني برر فعلته، بحسب وسائل إعلام تركية، بوجود خلاف مالي مع الزوجين دفعه إلى قتلهما.
-
08:43طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا
10 ماي 2018
-
08:39تركيا: شرطي متقاعد يقتل رجلا وزوجته أمام الملأ!
10 ماي 2018
-
23:53قناة الكيان الصهوني تنشر فيديو لإطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل
09 ماي 2018
-
22:46بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة (توزيع المقاعد)
09 ماي 2018
-
23:29اطلاق صواريخ من سوريا على مواقع بالجولان المحتل
09 ماي 2018
-
23:23دوار هيشر- منوبة: الكشف عن مقترف عملية حرق دار الشباب
09 ماي 2018
-
23:14مقتل 10 أشخاص بتفجير انتحاري جنوب الصومال
09 ماي 2018
-
22:43كأس ايطاليا: جوفنتوس يتوج باللقب 13 في تاريخه
09 ماي 2018
-
22:38بلديات 2018: ولاية أريانة تسجل أقل نسبة إقبال
09 ماي 2018
-
22:17أم على فراش الموت تحضر حفل تخرج ابنها (فيديو)
09 ماي 2018
-
22:05كندار: انتحار ام لـ9 أطفال!
09 ماي 2018
-
21:49مسؤول عراقي: زعيم داعش يتنقل برفقة نجله وصهره
09 ماي 2018
-
21:12الانتخابات البلدية: توزيع المقاعد في 349 دائرة بلدية
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018