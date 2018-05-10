تركيا: شرطي متقاعد يقتل رجلا وزوجته أمام الملأ!

أطلق شرطي تركي متقاعد النار من مسافة قريبة على رجل وزوجته ما تسبب في مقتلهما، حدث ذلك في وضح النهار بأحد شوارع مدينة مانيسا الواقعة غربي تركيا.

وأفادت صحيفة "حرييت" بأن الشرطي المتقاعد محمد أوزكيليتش ويبلغ من العمر 63 عاما، قام بتصفية الزوجين مصطفى وزينب كابا، في حي أولوجامي بعد أن أطلق النار عليهما من مسدس كان يجمله.

وتظهر المشاهد التي وثقتها كاميرا مراقبة أن الجاني انخرط في جدال قصير مع الزوجين، استل إثره مسدسه من خاصرته وأطلق النار بدم بارد عليهما، مصيبا إياهما في مقتل.

وذكر المصدر أن الزوجين يبلغ عمرهما على التوالي 43، و36 عاما، نقلا إلى المستشفى إلا أنهما فارقا الحياة متأثرين بالإصابات المباشرة القاتلة.

الجاني فرّ من موقع الجريمة التي جرت في 28 أبريل الماضي وتحديدا الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي.

ولم تتمكن الشرطة من العثور على الجاني، إلا أنه حضر أمس الأول إلى أحد مراكز الشرطة بمدينة كركله وسط تركيا وسلّم نفسه إلى أجهزة الأمن.

وقد أعيد القاتل والشرطي السابق، إلى مدينة مانيسا حيث جرت وقائع الجريمة، وأمرت النيابة العامة بعد مثوله أمامها بإيداعه السجن في انتظار المحاكمة.

الجاني برر فعلته، بحسب وسائل إعلام تركية، بوجود خلاف مالي مع الزوجين دفعه إلى قتلهما.