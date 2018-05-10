الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 10 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
تركيا: شرطي متقاعد يقتل رجلا وزوجته أمام الملأ!
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم غضب في صفوف ركاب قطار الأحواز بحمام الأنف وسائق يتعرض... استطلاع للرأي: الفرنسيون والألمان والإيطاليون يعتبرون... جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018
الأولى
تركيا: شرطي متقاعد يقتل رجلا وزوجته أمام الملأ!
10 ماي 2018 | 08:39

أطلق شرطي تركي متقاعد النار من مسافة قريبة على رجل وزوجته ما تسبب في مقتلهما، حدث ذلك في وضح النهار بأحد شوارع مدينة مانيسا الواقعة غربي تركيا.

وأفادت صحيفة "حرييت" بأن الشرطي المتقاعد محمد أوزكيليتش ويبلغ من العمر 63 عاما، قام بتصفية الزوجين مصطفى وزينب كابا، في حي أولوجامي بعد أن أطلق النار عليهما من مسدس كان يجمله.

وتظهر المشاهد التي وثقتها كاميرا مراقبة أن الجاني انخرط في جدال قصير مع الزوجين، استل إثره مسدسه من خاصرته وأطلق النار بدم بارد عليهما، مصيبا إياهما في مقتل.

وذكر المصدر أن الزوجين يبلغ عمرهما على التوالي 43، و36 عاما، نقلا إلى المستشفى إلا أنهما فارقا الحياة متأثرين بالإصابات المباشرة القاتلة.

الجاني فرّ من موقع الجريمة التي جرت في 28 أبريل الماضي وتحديدا الساعة  15:30 بالتوقيت المحلي.

ولم تتمكن الشرطة من العثور على الجاني، إلا أنه حضر أمس الأول إلى أحد مراكز الشرطة بمدينة كركله وسط تركيا وسلّم نفسه إلى أجهزة الأمن.

وقد أعيد القاتل والشرطي السابق، إلى مدينة مانيسا حيث جرت وقائع الجريمة، وأمرت النيابة العامة بعد مثوله أمامها بإيداعه السجن في انتظار المحاكمة.

الجاني برر فعلته، بحسب وسائل إعلام تركية، بوجود خلاف مالي مع الزوجين دفعه إلى قتلهما.

 

تقرؤون أيضا
طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا
10 ماي 2018 السّاعة 08:43
أقدم طالب في مقاطعة نوفوسيبيرسك جنوبي الشطر الأوسط من روسيا الخميس على إطلاق النار على زميل له أثناء حصة...
المزيد >>
تركيا: شرطي متقاعد يقتل رجلا وزوجته أمام الملأ!
10 ماي 2018 السّاعة 08:39
أطلق شرطي تركي متقاعد النار من مسافة قريبة على رجل وزوجته ما تسبب في مقتلهما، حدث ذلك في وضح النهار بأحد...
المزيد >>
جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018
10 ماي 2018 السّاعة 01:00
جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018
المزيد >>
كاريكاتير اليوم
10 ماي 2018 السّاعة 01:00
كاريكاتير اليوم
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
تركيا: شرطي متقاعد يقتل رجلا وزوجته أمام الملأ!
10 ماي 2018 | 08:39

أطلق شرطي تركي متقاعد النار من مسافة قريبة على رجل وزوجته ما تسبب في مقتلهما، حدث ذلك في وضح النهار بأحد شوارع مدينة مانيسا الواقعة غربي تركيا.

وأفادت صحيفة "حرييت" بأن الشرطي المتقاعد محمد أوزكيليتش ويبلغ من العمر 63 عاما، قام بتصفية الزوجين مصطفى وزينب كابا، في حي أولوجامي بعد أن أطلق النار عليهما من مسدس كان يجمله.

وتظهر المشاهد التي وثقتها كاميرا مراقبة أن الجاني انخرط في جدال قصير مع الزوجين، استل إثره مسدسه من خاصرته وأطلق النار بدم بارد عليهما، مصيبا إياهما في مقتل.

وذكر المصدر أن الزوجين يبلغ عمرهما على التوالي 43، و36 عاما، نقلا إلى المستشفى إلا أنهما فارقا الحياة متأثرين بالإصابات المباشرة القاتلة.

الجاني فرّ من موقع الجريمة التي جرت في 28 أبريل الماضي وتحديدا الساعة  15:30 بالتوقيت المحلي.

ولم تتمكن الشرطة من العثور على الجاني، إلا أنه حضر أمس الأول إلى أحد مراكز الشرطة بمدينة كركله وسط تركيا وسلّم نفسه إلى أجهزة الأمن.

وقد أعيد القاتل والشرطي السابق، إلى مدينة مانيسا حيث جرت وقائع الجريمة، وأمرت النيابة العامة بعد مثوله أمامها بإيداعه السجن في انتظار المحاكمة.

الجاني برر فعلته، بحسب وسائل إعلام تركية، بوجود خلاف مالي مع الزوجين دفعه إلى قتلهما.

 

تقرؤون أيضا
طالب يطلق النار على زميله وينتحر في إحدى جامعات روسيا
10 ماي 2018 السّاعة 08:43
أقدم طالب في مقاطعة نوفوسيبيرسك جنوبي الشطر الأوسط من روسيا الخميس على إطلاق النار على زميل له أثناء حصة...
المزيد >>
تركيا: شرطي متقاعد يقتل رجلا وزوجته أمام الملأ!
10 ماي 2018 السّاعة 08:39
أطلق شرطي تركي متقاعد النار من مسافة قريبة على رجل وزوجته ما تسبب في مقتلهما، حدث ذلك في وضح النهار بأحد...
المزيد >>
جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018
10 ماي 2018 السّاعة 01:00
جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018
المزيد >>
كاريكاتير اليوم
10 ماي 2018 السّاعة 01:00
كاريكاتير اليوم
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم غضب في صفوف ركاب قطار الأحواز بحمام الأنف وسائق يتعرض... استطلاع للرأي: الفرنسيون والألمان والإيطاليون يعتبرون... جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018
﻿