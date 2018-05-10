سيــدة البرازيـــل الأولـــى تقفــز في بحيرة لإنقــــــاذ كلبهـــــا

سارعت السيدة البرازيلية الأولى مارسيلا تامر لإنقاذ كلبها بعدما سقط في بحيرة في القصر الرئاسي، بحسب مسؤولين في القصر.

وقفزت مارسيلا في البحيرة بكامل ثيابها عندما لاحظت أن كلبها «بيكولي»، وهو من نوع جاك راسل، غير قادر على الصمود والتنفس.

وتم الاستغناء عن خدمات أحد أفراد الأمن بعد رفضه إنقاذ الكلب في تلك الحادثة التي وقعت في 22 افريل الماضي.

وكانت مارسيلا تتمشى في حديقة القصر مع ابنها، البالغ من العمر 8 سنوات، عندما رأت الكلب يقفز إلى البحيرة لمطاردة بعض البط.

ويملك الرئيس البرازيلي ميشيل تامر وعائلته كلبين هما: «بيكولي» و»ثور».