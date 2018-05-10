المخابرات العراقية تحدد «مربع» زعيم «داعش»

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بغداد (وكالات)
أكّد ضابط عراقي برتبة لواء في جهاز المخابرات العراقية، امس، أن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، متواجد في منطقة على الحدود العراقية السورية، ويتنقل برفقة 5 أشخاص بينهم نجله وصهره. وأوضح الضابط، الذي طلب عدم كشف هويته لمجموعة من الصحفيين، خلال إعلانه القبض على 5 من كبار قيادات التنظيم، أن «البغدادي موجود في منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري، حيث تقع مناطق نفوذ التنظيم وهي منطقة الهجين الشدادي والصور ومركدة». وأضاف أن «البغدادي يتنقل في هذه المناطق بالخفاء وليس بموكب، يتنقل برفقة 4 إلى 5 أشخاص بينهم ابنه وصهره، وأبو زيد العراقي، وشخص لا أستطيع الإفصاح عنه»، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».
بغداد (وكالات)
أكّد ضابط عراقي برتبة لواء في جهاز المخابرات العراقية، امس، أن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، متواجد في منطقة على الحدود العراقية السورية، ويتنقل برفقة 5 أشخاص بينهم نجله وصهره. وأوضح الضابط، الذي طلب عدم كشف هويته لمجموعة من الصحفيين، خلال إعلانه القبض على 5 من كبار قيادات التنظيم، أن «البغدادي موجود في منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري، حيث تقع مناطق نفوذ التنظيم وهي منطقة الهجين الشدادي والصور ومركدة». وأضاف أن «البغدادي يتنقل في هذه المناطق بالخفاء وليس بموكب، يتنقل برفقة 4 إلى 5 أشخاص بينهم ابنه وصهره، وأبو زيد العراقي، وشخص لا أستطيع الإفصاح عنه»، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018