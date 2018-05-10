المخابرات العراقية تحدد «مربع» زعيم «داعش»

بغداد (وكالات)

أكّد ضابط عراقي برتبة لواء في جهاز المخابرات العراقية، امس، أن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، متواجد في منطقة على الحدود العراقية السورية، ويتنقل برفقة 5 أشخاص بينهم نجله وصهره. وأوضح الضابط، الذي طلب عدم كشف هويته لمجموعة من الصحفيين، خلال إعلانه القبض على 5 من كبار قيادات التنظيم، أن «البغدادي موجود في منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري، حيث تقع مناطق نفوذ التنظيم وهي منطقة الهجين الشدادي والصور ومركدة». وأضاف أن «البغدادي يتنقل في هذه المناطق بالخفاء وليس بموكب، يتنقل برفقة 4 إلى 5 أشخاص بينهم ابنه وصهره، وأبو زيد العراقي، وشخص لا أستطيع الإفصاح عنه»، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».