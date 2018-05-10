أمريكا تنشئ قاعدة جديدة في منبج السورية

دمشق (وكالات)

أكّد مصدر مسؤول في «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية أن القوات الأمريكية أقامت قاعدة عسكرية جديدة في مدينة منبج شمال سوريا عند الحدود مع تركيا. وأكّد المتحدث باسم «مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قسد»، شرفان درويش، لوكالة «رويترز» أن قوات فرنسية نُشرت أيضا في القاعدة التي أقامها التحالف الدولي بقيادة واشنطن بغية مراقبة وحماية الحدود.

وذكر درويش أن القاعدة أنشئت فور شن تركيا وحلفائها حملة عسكرية ضد الوحدات الكردية في منطقة عفرين السورية الحدودية في جانفي الماضي، وفي ظل تهديدات أنقرة المتكررة بإدخال قواتها في منبج.