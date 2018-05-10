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يوم الخميس 10 ماي 2018
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بمناسبة الذكرى 70 لنكبة فلسطين:فعاليات ضخمة بينها الاشتباك مع قوات الاحتلال
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بمناسبة الذكرى 70 لنكبة فلسطين:فعاليات ضخمة بينها الاشتباك مع قوات الاحتلال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

القدس المحتلة (وكالات)
أعلنت لجنة الدفاع عن حق العودة، امس، عن برنامج فعاليات الذكرى الـ70 للنكبة في فلسطين والشتات وداخل الخط الأخضر في منتصف ماي الجاري.
وكشفت لجنة الدفاع عن حق العودة خلال مؤتمر صحفي في رام الله عن شعار فعالياتها تحت مسمى «من جيل لجيل عن العودة والقدس ما في بديل».وأعلنت اللجنة عن مسيرة مركزية في مدينة رام الله في 14 ماي الجاري، بالتزامن مع نقل سفارة واشنطن من «تل أبيب» إلى القدس المحتلة.
ويتضمن البرنامج مسيرات وندوات وفعاليات فنية، بالإضافة إلى التوجه لنقاط التماس مع قوات الاحتلال، والتركيز في خطبة الجمعة القادمة على حق العودة، وتنظيم مسيرة شاحنات وحافلات قديمة نقلت اللاجئين الفلسطينيين.
كما تم تخصيص فقرات وحصص في المدارس للحديث عن النكبة، إضافة إلى فعاليات في الجامعات الفلسطينية، وإصدار الحكومة تعميما على الوزارات بضرورة مشاركة الموظفين في الفعاليات.
وأكّد رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة ومنسق عام اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى محمد عليان، إن فعاليات إحياء ذكرى النكبة، تأتي استكمالا للفعاليات التي انطلقت في 30 مارس الماضي.

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العالمية
بمناسبة الذكرى 70 لنكبة فلسطين:فعاليات ضخمة بينها الاشتباك مع قوات الاحتلال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

القدس المحتلة (وكالات)
أعلنت لجنة الدفاع عن حق العودة، امس، عن برنامج فعاليات الذكرى الـ70 للنكبة في فلسطين والشتات وداخل الخط الأخضر في منتصف ماي الجاري.
وكشفت لجنة الدفاع عن حق العودة خلال مؤتمر صحفي في رام الله عن شعار فعالياتها تحت مسمى «من جيل لجيل عن العودة والقدس ما في بديل».وأعلنت اللجنة عن مسيرة مركزية في مدينة رام الله في 14 ماي الجاري، بالتزامن مع نقل سفارة واشنطن من «تل أبيب» إلى القدس المحتلة.
ويتضمن البرنامج مسيرات وندوات وفعاليات فنية، بالإضافة إلى التوجه لنقاط التماس مع قوات الاحتلال، والتركيز في خطبة الجمعة القادمة على حق العودة، وتنظيم مسيرة شاحنات وحافلات قديمة نقلت اللاجئين الفلسطينيين.
كما تم تخصيص فقرات وحصص في المدارس للحديث عن النكبة، إضافة إلى فعاليات في الجامعات الفلسطينية، وإصدار الحكومة تعميما على الوزارات بضرورة مشاركة الموظفين في الفعاليات.
وأكّد رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة ومنسق عام اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى محمد عليان، إن فعاليات إحياء ذكرى النكبة، تأتي استكمالا للفعاليات التي انطلقت في 30 مارس الماضي.

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