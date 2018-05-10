بمناسبة الذكرى 70 لنكبة فلسطين:فعاليات ضخمة بينها الاشتباك مع قوات الاحتلال

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القدس المحتلة (وكالات)
أعلنت لجنة الدفاع عن حق العودة، امس، عن برنامج فعاليات الذكرى الـ70 للنكبة في فلسطين والشتات وداخل الخط الأخضر في منتصف ماي الجاري.
وكشفت لجنة الدفاع عن حق العودة خلال مؤتمر صحفي في رام الله عن شعار فعالياتها تحت مسمى «من جيل لجيل عن العودة والقدس ما في بديل».وأعلنت اللجنة عن مسيرة مركزية في مدينة رام الله في 14 ماي الجاري، بالتزامن مع نقل سفارة واشنطن من «تل أبيب» إلى القدس المحتلة.
ويتضمن البرنامج مسيرات وندوات وفعاليات فنية، بالإضافة إلى التوجه لنقاط التماس مع قوات الاحتلال، والتركيز في خطبة الجمعة القادمة على حق العودة، وتنظيم مسيرة شاحنات وحافلات قديمة نقلت اللاجئين الفلسطينيين.
كما تم تخصيص فقرات وحصص في المدارس للحديث عن النكبة، إضافة إلى فعاليات في الجامعات الفلسطينية، وإصدار الحكومة تعميما على الوزارات بضرورة مشاركة الموظفين في الفعاليات.
وأكّد رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة ومنسق عام اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى محمد عليان، إن فعاليات إحياء ذكرى النكبة، تأتي استكمالا للفعاليات التي انطلقت في 30 مارس الماضي.
القدس المحتلة (وكالات)
أعلنت لجنة الدفاع عن حق العودة، امس، عن برنامج فعاليات الذكرى الـ70 للنكبة في فلسطين والشتات وداخل الخط الأخضر في منتصف ماي الجاري.
وكشفت لجنة الدفاع عن حق العودة خلال مؤتمر صحفي في رام الله عن شعار فعالياتها تحت مسمى «من جيل لجيل عن العودة والقدس ما في بديل».وأعلنت اللجنة عن مسيرة مركزية في مدينة رام الله في 14 ماي الجاري، بالتزامن مع نقل سفارة واشنطن من «تل أبيب» إلى القدس المحتلة.
ويتضمن البرنامج مسيرات وندوات وفعاليات فنية، بالإضافة إلى التوجه لنقاط التماس مع قوات الاحتلال، والتركيز في خطبة الجمعة القادمة على حق العودة، وتنظيم مسيرة شاحنات وحافلات قديمة نقلت اللاجئين الفلسطينيين.
كما تم تخصيص فقرات وحصص في المدارس للحديث عن النكبة، إضافة إلى فعاليات في الجامعات الفلسطينية، وإصدار الحكومة تعميما على الوزارات بضرورة مشاركة الموظفين في الفعاليات.
وأكّد رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة ومنسق عام اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى محمد عليان، إن فعاليات إحياء ذكرى النكبة، تأتي استكمالا للفعاليات التي انطلقت في 30 مارس الماضي.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018