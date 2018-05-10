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يوم الخميس 10 ماي 2018
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أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
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العالمية
بإيجـــــاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المائة أمس الاربعاء، ليسجل برنت أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترومب عن الاتفاق النووي مع إيران.
مواصلة دعم لبنان
أثنى الاتحاد الأوروبي أمس على سير إجراءات العملية الانتخابية في لبنان، مؤكدا على مواصلة دعمه للبنان في الأولويات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمرات روما وبروكسيل 2 وباريس.
مفاوضات مباشرة
أعلن وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، أمس، أن رئيس الهيئة التفاوضية السورية ناصر الحريري أكّد سعي الهيئة للمفاوضات المباشرة مع الحكومة السورية وروسيا دون شروط مسبقة.
طرد ممثل «هيومن رايتس ووتش»
أعلنت وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، اول امس، أنها أمرت ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية بمغادرة البلاد خلال 14 يوما متهمة إياه بدعم مقاطعة ضد الكيان الصهيوني.
إطلاق سراح 3 أمريكيين
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، أن سلطات كوريا الشمالية أطلقت سراح 3 مواطنين من الولايات المتحدة نتيجة مفاوضات أجراها معها في بيونغ يانغ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.
قمة إقليمية
استضاف رئيس وزراء اليابان شينزو آبي قمة إقليمية في طوكيو، امس الاربعاء، بمشاركة رئيس وزراء الصين ورئيس كوريا الجنوبية لمناقشة برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

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العالمية
بإيجـــــاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المائة أمس الاربعاء، ليسجل برنت أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترومب عن الاتفاق النووي مع إيران.
مواصلة دعم لبنان
أثنى الاتحاد الأوروبي أمس على سير إجراءات العملية الانتخابية في لبنان، مؤكدا على مواصلة دعمه للبنان في الأولويات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمرات روما وبروكسيل 2 وباريس.
مفاوضات مباشرة
أعلن وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، أمس، أن رئيس الهيئة التفاوضية السورية ناصر الحريري أكّد سعي الهيئة للمفاوضات المباشرة مع الحكومة السورية وروسيا دون شروط مسبقة.
طرد ممثل «هيومن رايتس ووتش»
أعلنت وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، اول امس، أنها أمرت ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية بمغادرة البلاد خلال 14 يوما متهمة إياه بدعم مقاطعة ضد الكيان الصهيوني.
إطلاق سراح 3 أمريكيين
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، أن سلطات كوريا الشمالية أطلقت سراح 3 مواطنين من الولايات المتحدة نتيجة مفاوضات أجراها معها في بيونغ يانغ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.
قمة إقليمية
استضاف رئيس وزراء اليابان شينزو آبي قمة إقليمية في طوكيو، امس الاربعاء، بمشاركة رئيس وزراء الصين ورئيس كوريا الجنوبية لمناقشة برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

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بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018 السّاعة 22:02
أفادت صحيفة "The Fayetteville Observer"، بأن رجل إطفاء في مدينة فايتيفيل الأمريكية، بولاية كارولينا الشمالية طلب يد...
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بالمناسبة:بعد الخطوة الأمريكية:هل نتجّه الى حرب صهيونية على إيران؟
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
قبل عقود شبّه المفكّر والاعلامي العربي الكبير محمد حسنين هيكل الولايات المتحدة في غطرستها وفي العنجهية...
المزيد >>
السعودية تؤيد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
رحبت السعودية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترومب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض عقوبات...
المزيد >>
بعد انسحابه من الاتفاق النووي الايراني:العالـم ضدّ ترومب
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
لقـي قرار أمريكا المتمثل في الغاء الاتفاق النووي مع ايران وفرض عقوبات جديدة عليها رفضا دوليا واسعا من قبل...
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المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
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