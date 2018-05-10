بإيجـــــاز

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ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المائة أمس الاربعاء، ليسجل برنت أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترومب عن الاتفاق النووي مع إيران.
مواصلة دعم لبنان
أثنى الاتحاد الأوروبي أمس على سير إجراءات العملية الانتخابية في لبنان، مؤكدا على مواصلة دعمه للبنان في الأولويات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمرات روما وبروكسيل 2 وباريس.
مفاوضات مباشرة
أعلن وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، أمس، أن رئيس الهيئة التفاوضية السورية ناصر الحريري أكّد سعي الهيئة للمفاوضات المباشرة مع الحكومة السورية وروسيا دون شروط مسبقة.
طرد ممثل «هيومن رايتس ووتش»
أعلنت وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، اول امس، أنها أمرت ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية بمغادرة البلاد خلال 14 يوما متهمة إياه بدعم مقاطعة ضد الكيان الصهيوني.
إطلاق سراح 3 أمريكيين
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، أن سلطات كوريا الشمالية أطلقت سراح 3 مواطنين من الولايات المتحدة نتيجة مفاوضات أجراها معها في بيونغ يانغ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.
قمة إقليمية
استضاف رئيس وزراء اليابان شينزو آبي قمة إقليمية في طوكيو، امس الاربعاء، بمشاركة رئيس وزراء الصين ورئيس كوريا الجنوبية لمناقشة برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.
ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المائة أمس الاربعاء، ليسجل برنت أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترومب عن الاتفاق النووي مع إيران.
مواصلة دعم لبنان
أثنى الاتحاد الأوروبي أمس على سير إجراءات العملية الانتخابية في لبنان، مؤكدا على مواصلة دعمه للبنان في الأولويات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمرات روما وبروكسيل 2 وباريس.
مفاوضات مباشرة
أعلن وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، أمس، أن رئيس الهيئة التفاوضية السورية ناصر الحريري أكّد سعي الهيئة للمفاوضات المباشرة مع الحكومة السورية وروسيا دون شروط مسبقة.
طرد ممثل «هيومن رايتس ووتش»
أعلنت وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، اول امس، أنها أمرت ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية بمغادرة البلاد خلال 14 يوما متهمة إياه بدعم مقاطعة ضد الكيان الصهيوني.
إطلاق سراح 3 أمريكيين
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، أن سلطات كوريا الشمالية أطلقت سراح 3 مواطنين من الولايات المتحدة نتيجة مفاوضات أجراها معها في بيونغ يانغ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.
قمة إقليمية
استضاف رئيس وزراء اليابان شينزو آبي قمة إقليمية في طوكيو، امس الاربعاء، بمشاركة رئيس وزراء الصين ورئيس كوريا الجنوبية لمناقشة برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018