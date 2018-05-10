بإيجـــــاز

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المائة أمس الاربعاء، ليسجل برنت أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترومب عن الاتفاق النووي مع إيران.

مواصلة دعم لبنان

أثنى الاتحاد الأوروبي أمس على سير إجراءات العملية الانتخابية في لبنان، مؤكدا على مواصلة دعمه للبنان في الأولويات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمرات روما وبروكسيل 2 وباريس.

مفاوضات مباشرة

أعلن وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، أمس، أن رئيس الهيئة التفاوضية السورية ناصر الحريري أكّد سعي الهيئة للمفاوضات المباشرة مع الحكومة السورية وروسيا دون شروط مسبقة.

طرد ممثل «هيومن رايتس ووتش»

أعلنت وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، اول امس، أنها أمرت ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية بمغادرة البلاد خلال 14 يوما متهمة إياه بدعم مقاطعة ضد الكيان الصهيوني.

إطلاق سراح 3 أمريكيين

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، أن سلطات كوريا الشمالية أطلقت سراح 3 مواطنين من الولايات المتحدة نتيجة مفاوضات أجراها معها في بيونغ يانغ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

قمة إقليمية

استضاف رئيس وزراء اليابان شينزو آبي قمة إقليمية في طوكيو، امس الاربعاء، بمشاركة رئيس وزراء الصين ورئيس كوريا الجنوبية لمناقشة برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.