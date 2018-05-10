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بعد انسحابه من الاتفاق النووي الايراني:العالـم ضدّ ترومب
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العالمية
بعد انسحابه من الاتفاق النووي الايراني:العالـم ضدّ ترومب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

لقـي قرار أمريكا المتمثل في الغاء الاتفاق النووي مع ايران وفرض عقوبات جديدة عليها رفضا دوليا واسعا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورؤساء الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين

طهران (وكالات)
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، بأن إيران تنفذ كل التزاماتها بشأن الاتفاق النووي.وجاء في بيان صدر عن أمانو ونشره المركز الصحفي للمنظمة، امس الأربعاء: «أما فيما يتعلق بالوقت الراهن، فيمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التأكيد أن إيران تنفذ التزاماتها الخاصة ببرنامجها النووي».وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف كل العقوبات الاقتصادية والمالية التي تم وقفها بسبب توقيع الاتفاق.
ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني رغبة باريس في إبقاء الاتفاق النووي المبرم بين طهران والمجتمع الدولي، رغم انسحاب الولايات المتحدة منه.وذكر قصر الإليزيه (مقر الرئاسة الفرنسية) في بيان له أن ماكرون ذكّر روحاني بالمسؤوليات التي تتحملها الجمهورية الإسلامية بموجب الاتفاق النووي.
ومن جهتها أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن أسفها من قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وأكدت أن برلين ستظل ملتزمة بالصفقة.وشددت ميركل، أثناء مؤتمر صحفي، على أن ألمانيا ستبذل كل ما بوسعها بغية ضمان تمسك طهران بالمسؤوليات المترتبة عليها حسب الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن طهران كانت تفي حتى الآن بتعهداتها.وقالت المستشارة إنه لا ينبغي التشكيك في الصفقة، بل ينبغي التفاوض على اتفاق أوسع على أساسها. فيما ذكرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي عازم على المحافظة على الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدة أن هذا الاتفاق هو أحد الإنجازات الكبرى للدبلوماسية الدولية.وحثت بريطانيا وألمانيا وفرنسا الولايات المتحدة على عدم اتخاذ خطوات تعرقل تنفيذ الدول الأخرى للاتفاق النووي المبرم مع إيران. بينما أعلنت الخارجية الروسية أن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني يعتبر تهديدًا للأمن الدولي.
وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخروج من الاتفاق النووي مع إيران لن يؤثر على التزام لندن بالصفقة.وذكر جونسون أن بريطانيا فعلت كل ما كان بوسعها بغية إقناع ترامب بالامتناع عن هذه الخطوة، مشددا على أن لندن ستظل ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي طالما تتمسك بها طهران.وفي نفس الاطار قال مصدر مطلع في وزارة النفط الإيرانية إن الوزارة لا تنوي إجراء محادثات مع الشركات الأجنبية التي ستعلن رغبتها في مغادرة البلاد بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اول امس الثلاثاء انسحاب بلاده من اتفاق إيران النووي واستئناف كل العقوبات التي تم وقفها بسبب توقيع هذه الوثيقة.
وفي سياق متصل حرق عدد من النواب الإيرانيين علم الولايات المتحدة الأمريكية، امس الأربعاء 9 ماي ، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترومب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، مساء أمس الأول الثلاثاء .

رأي خبير

الدكتور عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية:
التصريحات الأمريكية والموقف الأمريكي اليوم يعطينا صورة ربما تكون الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وهي أن أمريكا لأول مرة تتفرد وتقف بشكل معزول عن باقي الدول، في حين أن أوروبا الحليف التقليدي لأمريكا يرفض سياستها.

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بعد انسحابه من الاتفاق النووي الايراني:العالـم ضدّ ترومب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

لقـي قرار أمريكا المتمثل في الغاء الاتفاق النووي مع ايران وفرض عقوبات جديدة عليها رفضا دوليا واسعا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورؤساء الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين

طهران (وكالات)
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، بأن إيران تنفذ كل التزاماتها بشأن الاتفاق النووي.وجاء في بيان صدر عن أمانو ونشره المركز الصحفي للمنظمة، امس الأربعاء: «أما فيما يتعلق بالوقت الراهن، فيمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التأكيد أن إيران تنفذ التزاماتها الخاصة ببرنامجها النووي».وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف كل العقوبات الاقتصادية والمالية التي تم وقفها بسبب توقيع الاتفاق.
ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني رغبة باريس في إبقاء الاتفاق النووي المبرم بين طهران والمجتمع الدولي، رغم انسحاب الولايات المتحدة منه.وذكر قصر الإليزيه (مقر الرئاسة الفرنسية) في بيان له أن ماكرون ذكّر روحاني بالمسؤوليات التي تتحملها الجمهورية الإسلامية بموجب الاتفاق النووي.
ومن جهتها أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن أسفها من قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وأكدت أن برلين ستظل ملتزمة بالصفقة.وشددت ميركل، أثناء مؤتمر صحفي، على أن ألمانيا ستبذل كل ما بوسعها بغية ضمان تمسك طهران بالمسؤوليات المترتبة عليها حسب الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن طهران كانت تفي حتى الآن بتعهداتها.وقالت المستشارة إنه لا ينبغي التشكيك في الصفقة، بل ينبغي التفاوض على اتفاق أوسع على أساسها. فيما ذكرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي عازم على المحافظة على الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدة أن هذا الاتفاق هو أحد الإنجازات الكبرى للدبلوماسية الدولية.وحثت بريطانيا وألمانيا وفرنسا الولايات المتحدة على عدم اتخاذ خطوات تعرقل تنفيذ الدول الأخرى للاتفاق النووي المبرم مع إيران. بينما أعلنت الخارجية الروسية أن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني يعتبر تهديدًا للأمن الدولي.
وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخروج من الاتفاق النووي مع إيران لن يؤثر على التزام لندن بالصفقة.وذكر جونسون أن بريطانيا فعلت كل ما كان بوسعها بغية إقناع ترامب بالامتناع عن هذه الخطوة، مشددا على أن لندن ستظل ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي طالما تتمسك بها طهران.وفي نفس الاطار قال مصدر مطلع في وزارة النفط الإيرانية إن الوزارة لا تنوي إجراء محادثات مع الشركات الأجنبية التي ستعلن رغبتها في مغادرة البلاد بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اول امس الثلاثاء انسحاب بلاده من اتفاق إيران النووي واستئناف كل العقوبات التي تم وقفها بسبب توقيع هذه الوثيقة.
وفي سياق متصل حرق عدد من النواب الإيرانيين علم الولايات المتحدة الأمريكية، امس الأربعاء 9 ماي ، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترومب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، مساء أمس الأول الثلاثاء .

رأي خبير

الدكتور عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية:
التصريحات الأمريكية والموقف الأمريكي اليوم يعطينا صورة ربما تكون الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وهي أن أمريكا لأول مرة تتفرد وتقف بشكل معزول عن باقي الدول، في حين أن أوروبا الحليف التقليدي لأمريكا يرفض سياستها.

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