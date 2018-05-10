السعودية تؤيد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

الرياض ـ (وكالات)

رحبت السعودية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترومب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

وقال بيان سعودي رسمي -أوردته وكالة الأنباء السعودية- إن إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة من خلال تطوير صواريخها البالستية ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة بما في ذلك حزب الله ومليشيا الحوثي.ومن جانبه قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، امس الأربعاء، إن الرياض تؤيد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وتدعم قرار إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران. وأضاف عادل الجبير أن السعودية ستستمر بالعمل مـع شركائها لمعالجة خطر سياسات إيران العدائية.