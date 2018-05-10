مهرجــــان المدينـــة ـ تونس :عرضان لـ « الحضرة 3»و مراد الصقلي يعود بـ «مسك الليل»

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تونس (الشروق)
تنطلق الدورة السادسة والثلاثون لمهرجان المدينة بالعاصمة بعرض فرقة شباب الاندلس المغربية في سهرة يوم 19 ماي , في حين يكون الاختتام في سهرة 10 جوان بعرض " هاملين" وهو عبارة عن عرض موسيقى شبابي يمزج بين الموسيقى الشعبية وموسيقى الروك في اسلوب فني متجدد.
تقدم الدورة السادسة والثلاثون لمهرجان المدينة بالعاصمة ما يفوق العشرين عرضا على امتداد ايام المهرجان , وهذه العروض موزعة على فضاءات المسرح البلدي ودار الاصرم والنادي الثقافي الطاهر الحداد ودار حسين ومدينة الثقافة .
فتحي زغندة ومراد الصقلي
تشهد هذه الدورة لمهرجان المدينة مشاركة الفنان الملحن فتحي زغندة بعرض "عنبر الليل"، والدكتور مراد الصقلي بعرض "مسك الليل" كما سيكون للفنان زياد غرسة حضور في هذه الدورة بعرض موسيقى تونسي اصيل بمدينة الثقافة , التي ستحتضن ايضا عرضين ل" الحضرة3 "للفاضل الجزيري في سهرتي 24و 25 ماي , ويجدد الفنان الزين الحداد العهد مع مهرجان المدينة بعرض " قطوف عربية " في دار حسين في سهرة يوم 3 جوان .ويكون الموعد يوم 20 ماي مع عرض نادي الطرب الاصيل بصفاقس , وتغني في سهرة 21 ماي الفنانة سيرين بن موسى فشيوخ سلاطين الطرب في سهرة 22 ماي.
سهرات شبابية
سيكون للعروض الفنية الطربية الشبابية حضور في هذه الدورة من خلال عرض " طرب على طرب " لهيثم الحذيري في سهرة 31 ماي وسهرة مع فرقة طرب من باريس في سهرة 1 جوان وفرقة " فوندو" من باريس ايضا في سهرة 2 جوان وعرض " الحب... الحب" لأميرة الجزيري في سهرة يوم 7 جوان.
وتسجل فرقة " قناوة " المغربية الى جانب نادي الفارابي للموسيقى العربية بتونس و العمل الصوفي " زبرجد" وفرقة "مقامات" للفن الاصيل الحضور في هذه الدورة من مهرجان المدينة ,ويتابع رواد مهرجان المدينة في سهرة 6 جوان عرض " الوديدة " من تطاوين.
يذكر ان الأستاذ الزبير الاصرم مدير مهرجان المدينة, يعقد هذا الصباح على الساعة الحادية عشرة ندوة صحفية في قصر خيرالدين بالمدينة العتيقة يكشف خلالها مختلف تفاصيل الدورة السادسة والثلاثين للمهرجان.
تونس (الشروق)
تنطلق الدورة السادسة والثلاثون لمهرجان المدينة بالعاصمة بعرض فرقة شباب الاندلس المغربية في سهرة يوم 19 ماي , في حين يكون الاختتام في سهرة 10 جوان بعرض " هاملين" وهو عبارة عن عرض موسيقى شبابي يمزج بين الموسيقى الشعبية وموسيقى الروك في اسلوب فني متجدد.
تقدم الدورة السادسة والثلاثون لمهرجان المدينة بالعاصمة ما يفوق العشرين عرضا على امتداد ايام المهرجان , وهذه العروض موزعة على فضاءات المسرح البلدي ودار الاصرم والنادي الثقافي الطاهر الحداد ودار حسين ومدينة الثقافة .
فتحي زغندة ومراد الصقلي
تشهد هذه الدورة لمهرجان المدينة مشاركة الفنان الملحن فتحي زغندة بعرض "عنبر الليل"، والدكتور مراد الصقلي بعرض "مسك الليل" كما سيكون للفنان زياد غرسة حضور في هذه الدورة بعرض موسيقى تونسي اصيل بمدينة الثقافة , التي ستحتضن ايضا عرضين ل" الحضرة3 "للفاضل الجزيري في سهرتي 24و 25 ماي , ويجدد الفنان الزين الحداد العهد مع مهرجان المدينة بعرض " قطوف عربية " في دار حسين في سهرة يوم 3 جوان .ويكون الموعد يوم 20 ماي مع عرض نادي الطرب الاصيل بصفاقس , وتغني في سهرة 21 ماي الفنانة سيرين بن موسى فشيوخ سلاطين الطرب في سهرة 22 ماي.
سهرات شبابية
سيكون للعروض الفنية الطربية الشبابية حضور في هذه الدورة من خلال عرض " طرب على طرب " لهيثم الحذيري في سهرة 31 ماي وسهرة مع فرقة طرب من باريس في سهرة 1 جوان وفرقة " فوندو" من باريس ايضا في سهرة 2 جوان وعرض " الحب... الحب" لأميرة الجزيري في سهرة يوم 7 جوان.
وتسجل فرقة " قناوة " المغربية الى جانب نادي الفارابي للموسيقى العربية بتونس و العمل الصوفي " زبرجد" وفرقة "مقامات" للفن الاصيل الحضور في هذه الدورة من مهرجان المدينة ,ويتابع رواد مهرجان المدينة في سهرة 6 جوان عرض " الوديدة " من تطاوين.
يذكر ان الأستاذ الزبير الاصرم مدير مهرجان المدينة, يعقد هذا الصباح على الساعة الحادية عشرة ندوة صحفية في قصر خيرالدين بالمدينة العتيقة يكشف خلالها مختلف تفاصيل الدورة السادسة والثلاثين للمهرجان.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018