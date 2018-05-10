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يوم الخميس 10 ماي 2018
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مهرجــــان المدينـــة ـ تونس :عرضان لـ « الحضرة 3»و مراد الصقلي يعود بـ «مسك الليل»
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الثقافي
مهرجــــان المدينـــة ـ تونس :عرضان لـ « الحضرة 3»و مراد الصقلي يعود بـ «مسك الليل»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

تونس (الشروق)
تنطلق الدورة السادسة والثلاثون لمهرجان المدينة بالعاصمة بعرض فرقة شباب الاندلس المغربية في سهرة يوم 19 ماي , في حين يكون الاختتام في سهرة 10 جوان بعرض " هاملين" وهو عبارة عن عرض موسيقى شبابي يمزج بين الموسيقى الشعبية وموسيقى الروك في اسلوب فني متجدد.
تقدم الدورة السادسة والثلاثون لمهرجان المدينة بالعاصمة ما يفوق العشرين عرضا على امتداد ايام المهرجان , وهذه العروض موزعة على فضاءات المسرح البلدي ودار الاصرم والنادي الثقافي الطاهر الحداد ودار حسين ومدينة الثقافة .
فتحي زغندة ومراد الصقلي
تشهد هذه الدورة لمهرجان المدينة مشاركة الفنان الملحن فتحي زغندة بعرض "عنبر الليل"، والدكتور مراد الصقلي بعرض "مسك الليل" كما سيكون للفنان زياد غرسة حضور في هذه الدورة بعرض موسيقى تونسي اصيل بمدينة الثقافة , التي ستحتضن ايضا عرضين ل" الحضرة3 "للفاضل الجزيري في سهرتي 24و 25 ماي , ويجدد الفنان الزين الحداد العهد مع مهرجان المدينة بعرض " قطوف عربية " في دار حسين في سهرة يوم 3 جوان .ويكون الموعد يوم 20 ماي مع عرض نادي الطرب الاصيل بصفاقس , وتغني في سهرة 21 ماي الفنانة سيرين بن موسى فشيوخ سلاطين الطرب في سهرة 22 ماي.
سهرات شبابية
سيكون للعروض الفنية الطربية الشبابية حضور في هذه الدورة من خلال عرض " طرب على طرب " لهيثم الحذيري في سهرة 31 ماي وسهرة مع فرقة طرب من باريس في سهرة 1 جوان وفرقة " فوندو" من باريس ايضا في سهرة 2 جوان وعرض " الحب... الحب" لأميرة الجزيري في سهرة يوم 7 جوان.
وتسجل فرقة " قناوة " المغربية الى جانب نادي الفارابي للموسيقى العربية بتونس و العمل الصوفي " زبرجد" وفرقة "مقامات" للفن الاصيل الحضور في هذه الدورة من مهرجان المدينة ,ويتابع رواد مهرجان المدينة في سهرة 6 جوان عرض " الوديدة " من تطاوين.
يذكر ان الأستاذ الزبير الاصرم مدير مهرجان المدينة, يعقد هذا الصباح على الساعة الحادية عشرة ندوة صحفية في قصر خيرالدين بالمدينة العتيقة يكشف خلالها مختلف تفاصيل الدورة السادسة والثلاثين للمهرجان.

محسن بن أحمد
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الثقافي
مهرجــــان المدينـــة ـ تونس :عرضان لـ « الحضرة 3»و مراد الصقلي يعود بـ «مسك الليل»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

تونس (الشروق)
تنطلق الدورة السادسة والثلاثون لمهرجان المدينة بالعاصمة بعرض فرقة شباب الاندلس المغربية في سهرة يوم 19 ماي , في حين يكون الاختتام في سهرة 10 جوان بعرض " هاملين" وهو عبارة عن عرض موسيقى شبابي يمزج بين الموسيقى الشعبية وموسيقى الروك في اسلوب فني متجدد.
تقدم الدورة السادسة والثلاثون لمهرجان المدينة بالعاصمة ما يفوق العشرين عرضا على امتداد ايام المهرجان , وهذه العروض موزعة على فضاءات المسرح البلدي ودار الاصرم والنادي الثقافي الطاهر الحداد ودار حسين ومدينة الثقافة .
فتحي زغندة ومراد الصقلي
تشهد هذه الدورة لمهرجان المدينة مشاركة الفنان الملحن فتحي زغندة بعرض "عنبر الليل"، والدكتور مراد الصقلي بعرض "مسك الليل" كما سيكون للفنان زياد غرسة حضور في هذه الدورة بعرض موسيقى تونسي اصيل بمدينة الثقافة , التي ستحتضن ايضا عرضين ل" الحضرة3 "للفاضل الجزيري في سهرتي 24و 25 ماي , ويجدد الفنان الزين الحداد العهد مع مهرجان المدينة بعرض " قطوف عربية " في دار حسين في سهرة يوم 3 جوان .ويكون الموعد يوم 20 ماي مع عرض نادي الطرب الاصيل بصفاقس , وتغني في سهرة 21 ماي الفنانة سيرين بن موسى فشيوخ سلاطين الطرب في سهرة 22 ماي.
سهرات شبابية
سيكون للعروض الفنية الطربية الشبابية حضور في هذه الدورة من خلال عرض " طرب على طرب " لهيثم الحذيري في سهرة 31 ماي وسهرة مع فرقة طرب من باريس في سهرة 1 جوان وفرقة " فوندو" من باريس ايضا في سهرة 2 جوان وعرض " الحب... الحب" لأميرة الجزيري في سهرة يوم 7 جوان.
وتسجل فرقة " قناوة " المغربية الى جانب نادي الفارابي للموسيقى العربية بتونس و العمل الصوفي " زبرجد" وفرقة "مقامات" للفن الاصيل الحضور في هذه الدورة من مهرجان المدينة ,ويتابع رواد مهرجان المدينة في سهرة 6 جوان عرض " الوديدة " من تطاوين.
يذكر ان الأستاذ الزبير الاصرم مدير مهرجان المدينة, يعقد هذا الصباح على الساعة الحادية عشرة ندوة صحفية في قصر خيرالدين بالمدينة العتيقة يكشف خلالها مختلف تفاصيل الدورة السادسة والثلاثين للمهرجان.

محسن بن أحمد
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10 ماي 2018 السّاعة 21:00
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