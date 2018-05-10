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يوم الخميس 10 ماي 2018
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الثقافي
عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

الخميس 10 ماي 2018

* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – عرض فيلم "حبة كراميل" بطولة ظافر العابدين.
12:45 – عرض فيلم "TOMB RAIDER".
14:45 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
16:45 – عرض فيلم "Rampage".
19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
21:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
13:00 – عرض فيلم "Rampage".
14:45 – 19:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:00 – 16:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
14:30 – 19:30 – عرض فيلم "زهرة حلب" لرضا الباهي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم "Black Panther".
15:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
17:30 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
18:30 – عرض فيلم "Rampage".
21:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما الـ"ABC" بتونس:
12:30 – 14:30 – 19:00 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
16:00 – 17:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
16:30 – عرض فيلم "Red Sparrow".
19:15 – عرض فيلم "Rampage".
21:15 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض فيلم "Rampage".
21:15 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – 20:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
15:00 – عرض فيلم "Black Panther".
17:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
عروض أفلام «تونيزيا فيكتوري»

"تونيزيا فكتوري" يضم الأفلام القصيرة الخمسة التي تم عرضها في افتتاح قسم "نصف شهر المخرجين"، وهذه الأفلام هي فيلم "قانون الصمت" لمريم الفرجاني ومادي هامنان (فرنسا)، وموضوعه "الزطلة" و"الحرقة"، وفيلم "ليالي ليلى" لإسماعيل اللواتي وفاطمة أحمدي (إيران) وفيلم "العصفور الأزرق" لرفيق عمراني وسوبا سيفاكوما (سيرلنكا) وفيلم "خوذو عيني" لأنيسة داود وأبوزار أميني (أفغنستان).

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الثقافي
عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

الخميس 10 ماي 2018

* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – عرض فيلم "حبة كراميل" بطولة ظافر العابدين.
12:45 – عرض فيلم "TOMB RAIDER".
14:45 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
16:45 – عرض فيلم "Rampage".
19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
21:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
13:00 – عرض فيلم "Rampage".
14:45 – 19:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:00 – 16:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
14:30 – 19:30 – عرض فيلم "زهرة حلب" لرضا الباهي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم "Black Panther".
15:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
17:30 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
18:30 – عرض فيلم "Rampage".
21:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما الـ"ABC" بتونس:
12:30 – 14:30 – 19:00 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
16:00 – 17:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
16:30 – عرض فيلم "Red Sparrow".
19:15 – عرض فيلم "Rampage".
21:15 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض فيلم "Rampage".
21:15 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – 20:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
15:00 – عرض فيلم "Black Panther".
17:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
عروض أفلام «تونيزيا فيكتوري»

"تونيزيا فكتوري" يضم الأفلام القصيرة الخمسة التي تم عرضها في افتتاح قسم "نصف شهر المخرجين"، وهذه الأفلام هي فيلم "قانون الصمت" لمريم الفرجاني ومادي هامنان (فرنسا)، وموضوعه "الزطلة" و"الحرقة"، وفيلم "ليالي ليلى" لإسماعيل اللواتي وفاطمة أحمدي (إيران) وفيلم "العصفور الأزرق" لرفيق عمراني وسوبا سيفاكوما (سيرلنكا) وفيلم "خوذو عيني" لأنيسة داود وأبوزار أميني (أفغنستان).

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10 ماي 2018 السّاعة 21:00
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إصــــدارات
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
عن بيت الحكمة صدر كتاب جديد في جزئين باللغة الفرنسية للباحث محمد رضا بوقرة عن الأدب المغاربي.
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الذّات المؤنثــــة، تجلّياتهـــا السرديّــــــة فــي روايـــــــــة «ليت شهــــــدا...!» 1
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