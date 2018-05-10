عروض اليوم

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الخميس 10 ماي 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – عرض فيلم "حبة كراميل" بطولة ظافر العابدين.
12:45 – عرض فيلم "TOMB RAIDER".
14:45 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
16:45 – عرض فيلم "Rampage".
19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
21:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
13:00 – عرض فيلم "Rampage".
14:45 – 19:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:00 – 16:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
14:30 – 19:30 – عرض فيلم "زهرة حلب" لرضا الباهي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم "Black Panther".
15:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
17:30 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
18:30 – عرض فيلم "Rampage".
21:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما الـ"ABC" بتونس:
12:30 – 14:30 – 19:00 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
16:00 – 17:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
16:30 – عرض فيلم "Red Sparrow".
19:15 – عرض فيلم "Rampage".
21:15 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض فيلم "Rampage".
21:15 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – 20:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
15:00 – عرض فيلم "Black Panther".
17:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
عروض أفلام «تونيزيا فيكتوري»
"تونيزيا فكتوري" يضم الأفلام القصيرة الخمسة التي تم عرضها في افتتاح قسم "نصف شهر المخرجين"، وهذه الأفلام هي فيلم "قانون الصمت" لمريم الفرجاني ومادي هامنان (فرنسا)، وموضوعه "الزطلة" و"الحرقة"، وفيلم "ليالي ليلى" لإسماعيل اللواتي وفاطمة أحمدي (إيران) وفيلم "العصفور الأزرق" لرفيق عمراني وسوبا سيفاكوما (سيرلنكا) وفيلم "خوذو عيني" لأنيسة داود وأبوزار أميني (أفغنستان).
الخميس 10 ماي 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – عرض فيلم "حبة كراميل" بطولة ظافر العابدين.
12:45 – عرض فيلم "TOMB RAIDER".
14:45 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
16:45 – عرض فيلم "Rampage".
19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
21:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
13:00 – عرض فيلم "Rampage".
14:45 – 19:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:00 – 16:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
14:30 – 19:30 – عرض فيلم "زهرة حلب" لرضا الباهي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم "Black Panther".
15:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
17:30 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
18:30 – عرض فيلم "Rampage".
21:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما الـ"ABC" بتونس:
12:30 – 14:30 – 19:00 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
16:00 – 17:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
16:30 – عرض فيلم "Red Sparrow".
19:15 – عرض فيلم "Rampage".
21:15 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض فيلم "Rampage".
21:15 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – 20:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
15:00 – عرض فيلم "Black Panther".
17:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
عروض أفلام «تونيزيا فيكتوري»
"تونيزيا فكتوري" يضم الأفلام القصيرة الخمسة التي تم عرضها في افتتاح قسم "نصف شهر المخرجين"، وهذه الأفلام هي فيلم "قانون الصمت" لمريم الفرجاني ومادي هامنان (فرنسا)، وموضوعه "الزطلة" و"الحرقة"، وفيلم "ليالي ليلى" لإسماعيل اللواتي وفاطمة أحمدي (إيران) وفيلم "العصفور الأزرق" لرفيق عمراني وسوبا سيفاكوما (سيرلنكا) وفيلم "خوذو عيني" لأنيسة داود وأبوزار أميني (أفغنستان).
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018