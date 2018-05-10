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يوم الخميس 10 ماي 2018
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حفــــل تونسي ـ باكستانـــــــي أمــام المســــرح
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الثقافي
حفــــل تونسي ـ باكستانـــــــي أمــام المســــرح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

 

احتفاء بالذكرى 60 لإقامة علاقات دبلوماسية بين تونس وباكستان تنظم سفارة جمهورية باكستان بتونس بدعم من وزارة الثقافة التونسية حفلا بشارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي يوم السبت 12 ماي الجاري من الساعة الرابعة الى الثامنة ليلا. الحفل تحييه فرقة باكستانية ـ طارق وشفق ـ ومن الجانب التونسي فرقة الفنان منجي بن عمار.

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الثقافي
حفــــل تونسي ـ باكستانـــــــي أمــام المســــرح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

 

احتفاء بالذكرى 60 لإقامة علاقات دبلوماسية بين تونس وباكستان تنظم سفارة جمهورية باكستان بتونس بدعم من وزارة الثقافة التونسية حفلا بشارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي يوم السبت 12 ماي الجاري من الساعة الرابعة الى الثامنة ليلا. الحفل تحييه فرقة باكستانية ـ طارق وشفق ـ ومن الجانب التونسي فرقة الفنان منجي بن عمار.

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10 ماي 2018 السّاعة 21:00
كشف الدكتورالجامعي الحبيب صالحة عن مبادرة رائدة احتضنتها الدورة الرابعة والثلاثون لعرض تونس الدولي...
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10 ماي 2018 السّاعة 21:00
عن بيت الحكمة صدر كتاب جديد في جزئين باللغة الفرنسية للباحث محمد رضا بوقرة عن الأدب المغاربي.
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الذّات المؤنثــــة، تجلّياتهـــا السرديّــــــة فــي روايـــــــــة «ليت شهــــــدا...!» 1
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
قبل البدء أريد أن أسألكم: ما شعوركم وأنتم تراقصون الكلمات في عنق زجاجة، وتحلمون أنكم أحرار لولا ضيق الأفق،...
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نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
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