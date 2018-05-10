حفــــل تونسي ـ باكستانـــــــي أمــام المســــرح
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22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
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22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
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21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
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21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
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21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
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21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
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20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
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20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
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19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
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18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
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18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
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نورالدين بالطيبحقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...المزيد >>
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حفــــل تونسي ـ باكستانـــــــي أمــام المســــرح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018
احتفاء بالذكرى 60 لإقامة علاقات دبلوماسية بين تونس وباكستان تنظم سفارة جمهورية باكستان بتونس بدعم من وزارة الثقافة التونسية حفلا بشارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي يوم السبت 12 ماي الجاري من الساعة الرابعة الى الثامنة ليلا. الحفل تحييه فرقة باكستانية ـ طارق وشفق ـ ومن الجانب التونسي فرقة الفنان منجي بن عمار.
«الرّاوي المقتول» في «كتابة القتل» لـ .د.آمنة الرّميلي 2 ـ 4
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
وركّزت الباحثة في نصيب طيّب من كتابها على هذه الخصائص الجماليّة التي تجعل لغة السّرد في أدب المقاتل متوهّجة...المزيد >>
الدكتور الحبيب صالحة .. الحقائب الاكاديمية مشروع ريادي للتعريف بالإبداع خارج الحدود
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
كشف الدكتورالجامعي الحبيب صالحة عن مبادرة رائدة احتضنتها الدورة الرابعة والثلاثون لعرض تونس الدولي...المزيد >>
إصــــدارات
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
عن بيت الحكمة صدر كتاب جديد في جزئين باللغة الفرنسية للباحث محمد رضا بوقرة عن الأدب المغاربي.المزيد >>
الذّات المؤنثــــة، تجلّياتهـــا السرديّــــــة فــي روايـــــــــة «ليت شهــــــدا...!» 1
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
قبل البدء أريد أن أسألكم: ما شعوركم وأنتم تراقصون الكلمات في عنق زجاجة، وتحلمون أنكم أحرار لولا ضيق الأفق،...المزيد >>
حفــــل تونسي ـ باكستانـــــــي أمــام المســــرح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018
احتفاء بالذكرى 60 لإقامة علاقات دبلوماسية بين تونس وباكستان تنظم سفارة جمهورية باكستان بتونس بدعم من وزارة الثقافة التونسية حفلا بشارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي يوم السبت 12 ماي الجاري من الساعة الرابعة الى الثامنة ليلا. الحفل تحييه فرقة باكستانية ـ طارق وشفق ـ ومن الجانب التونسي فرقة الفنان منجي بن عمار.
«الرّاوي المقتول» في «كتابة القتل» لـ .د.آمنة الرّميلي 2 ـ 4
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
وركّزت الباحثة في نصيب طيّب من كتابها على هذه الخصائص الجماليّة التي تجعل لغة السّرد في أدب المقاتل متوهّجة...المزيد >>
الدكتور الحبيب صالحة .. الحقائب الاكاديمية مشروع ريادي للتعريف بالإبداع خارج الحدود
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
كشف الدكتورالجامعي الحبيب صالحة عن مبادرة رائدة احتضنتها الدورة الرابعة والثلاثون لعرض تونس الدولي...المزيد >>
إصــــدارات
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
عن بيت الحكمة صدر كتاب جديد في جزئين باللغة الفرنسية للباحث محمد رضا بوقرة عن الأدب المغاربي.المزيد >>
الذّات المؤنثــــة، تجلّياتهـــا السرديّــــــة فــي روايـــــــــة «ليت شهــــــدا...!» 1
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
قبل البدء أريد أن أسألكم: ما شعوركم وأنتم تراقصون الكلمات في عنق زجاجة، وتحلمون أنكم أحرار لولا ضيق الأفق،...المزيد >>
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018
نورالدين بالطيبحقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...المزيد >>
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