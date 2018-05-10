المهرجان الدولي «خيمة علي بن غذاهم» للشعر العربي:توهج شعري عربي ودولي.. والاء السياب نجمة فوق السحاب

عاشت مدينة جدليان، وسط البلاد, في الفترة من 28 افريل الى 1 ماي 2018 فعاليات الدورة الواحدة والعشرين للمهرجان الدولي "خيمة علي بن غذاهم" للشعر العربي تحت ادارة الشاعر عبد الكريم الخالقي مؤسس هذا المهرجان الذي كسب رهان التوهج الوطني والعربي باعلان " التمرد" على المركزية الثقافية، بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة بالقصرين، والسلط الجهوية بالجهة وشركة الفسفاط بها.

ناقش الجانب الفكري في هذه الدورة "الهوية والوطن والشعر العربي بين الحضور والغياب" من خلال جلسات ومداخلات لأساتذة ومختصين وأكاديميين إلى جانب قراءات شعرية لشعراء من تونس والوطن العربي وعروض موسيقية ومسرحية وزيارات ميدانية للمسالك السياحية والآثار التي تزخر بها ربوع ولاية القصرين إلى جانب مائدة مستديرة حول "الشعر جمال الانتماء", وفي ذلك تكريس لأهداف المهرجان والمتمثلة في القراءات الشعرية وتقديم الدراسات النقدية والتباحث ومناقشة كل ماله علاقة بالإبداع الشعري العربي، وفرصة للتعريف بالمخزون الثقافي والطبيعي والحضاري والأثري للجهة مما يجعل منها مسلكا سياحيا هاما في تونس.

الحضور العربي الشعري كان بارزا ولافتا في هذه الدورة حيث سجل المهرجان حضور شعراء ونقاد واكاديميين من مصر وسوريا والعراق وفلسطين والامارات الى جانب حضور اوروبي من المانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا وصربيا نذكر منهم الشاعر السوري نزار الهنيدي والشاعرة الالمانية فرانشيسكا ريتشنسكي والشاعر والاعلامي العراقي صباح الزبيدي ومن الجزائر الدكتور جلال خشاب الذي قدم مداخلة في المهرجان، وسجلت الدورة ايضا مشاركة الشاعر الايراني من غرب الاهواز ابراهيم بيجاري.

آلاء السياب نجمة الدورة

كانت المبدعة آلاء السياب كريمة الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب نجمة هذه الدورة بتواضعها الابداعي، وحسها الشعري المرهف، وهي التي جاءت محملة بتاريخ وعراقة حضارة العراق.

وكانت روح الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب حاضرة في هذه الدورة من خلال مجسم لتمثاله المقام في البصرة، هدية من نجمة الدورة الى مدير المهرجان المبدع عبدالكريم الخالقي.

وشهد المهرجان في جانب اخر منه عروضا مسرحية وموسيقية منها عرض" مغيلة " لمجموعة قناديل لمحرز العبيدي.

محطات في المهرجان

- سيحفظ التاريخ لهذه الدورة الاستثنائية هذا الاحتفاء الكبير بالشعر العربي بكل توجهاته ومدارسه

- تزامن المهرجان مع الحملة الانتخابية للاستحقاق البلدي لم يؤثر سلبا على السير الطبيعي لبرنامج المهرجان، بل ان الحفاوة كانت ظاهرة للعيان من كل سكان مدينة جدليان

- نزع والي القصرين في يوم الافتتاح جبة المسؤول السياسي وارتدى جبة الشاعر المبدع من خلال تقديمه لمجموعة من قصائده التي احتفى بها الحاضرون بشكل لافت.

- توزع القراءات الشعرية بين دار الثقافة بجدليان والمدينة الاثرية بسبيطلة والمنتجع السياحي بعين سلسلة, وفي ذلك اكثر من معنى

- حرص مدير المهرجان الشاعر عبدالكريم الخالقي على متابعة كل تفاصيل الدورة بشكل اثار اعجاب وتقدير الحاضرين –اصبح من الضروري التفكير بجدية في اقامة مركب ثقافي بجدليان, يليق بهذا المهرجان العربي الدولي الكبير، بعد ان تبين ان دار الثقافة غير قادرة على استيعاب مثل هذه التظاهرات الكبرى.

- الحضور الامني المتميز الذي واكب مختلف فعاليات المهرجان المنتصر لثقافة الحياة ومقاومة الفكر المتكلس.

محسن بن احمد