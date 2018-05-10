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يوم الخميس 10 ماي 2018
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بسبب تسجيلها لأغنية «يا أمّه براسك برّيله»:زهيرة سالـم ترفع قضية ضد رجاء بن سعيد
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الثقافي
بسبب تسجيلها لأغنية «يا أمّه براسك برّيله»:زهيرة سالـم ترفع قضية ضد رجاء بن سعيد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

تونس (الشروق) ـ
أكدت الفنانة الكبيرة زهيرة سالم، أنها رفعت قضية لوكالة الجمهورية ضد الفنانة رجاء بن سعيد على خلفية تسجيلها لأغنية "يا أمه براسك بريله"، فيما عقبت بن سعيد بأن الأغنية من التراث.
عبرت الفنانة زهيرة سالم عن استيائها العميق من استغلال الفنانة رجاء بن سعيد لأغنيتها "يا أمه براسك بريله"، مشيرة إلى أن تسجيل أغنية لفنان مازال يواصل مسيرته الفنية، دون استئذان ونص كتابي يخول له ذلك يعتبر تعديا عليه وخرقا للقانون.
كما تقدمت الفنانة زهيرة سالم بشكوى للمؤسسة لتونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، معرّجة على أن أغنيتها التي سجلتها رجاء بن سعيد وقدمتها على قناة حنبعل، هي من كلمات رضا الخويني وتلحين عبد الحميد ساسي، ومشددة على أنها لم تغن لغيرها من الفنانين.
وبالمقابل، لم تنف رجاء بن سعيد أن هذه الأغنية أحبتها بصوت زهيرة سالم، لكن هذه الأغنية على حد تعبيرها تراثية، ورغم ذلك، تضيف رجاء بن سعيد: "غيرت بعض الكلمات في المذهب الأول، وأعلمت الفنانة القديرة زهيرة سالم في لقاء جمعنا في أريانة بأنني سأؤدي الأغنية وكان ذلك بحضور الفنانتين القديرتين، سلاف وصفوة".
هذا اللقاء أكدته أيضا الفنانة زهيرة سالم، لكنها أكدت معه عدم الإذن لها بأداء الأغنية، على غرار ما أكدته رجاء مشيرة إلى أنها لم تتصور رفضها، خاصة وأن من كانوا معهم طلبوا منها السماح لها بأداء الأغنية في لمة عائلية فنية.
ولئن تحدثت الفنانة القديرة زهيرة سالم غاضبة عن تسجيل أغنيتها من قبل رجاء بن سعيد، وعن تسجيل فنانة شابة من صفاقس لأغنية "طول يا ليل"، فإن رجاء بن سعيد شددت على أنها تعشق زهيرة سالم وأغانيها وصوتها، معتبرة إياها "عرصة من عرص تونس"، ومتوجهة بالكلام إلى زهيرة سالم: "أنت من جعلني أحب هذه الأغنية وأحبك.. فهل يموت من يحبك؟"

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الثقافي
بسبب تسجيلها لأغنية «يا أمّه براسك برّيله»:زهيرة سالـم ترفع قضية ضد رجاء بن سعيد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

تونس (الشروق) ـ
أكدت الفنانة الكبيرة زهيرة سالم، أنها رفعت قضية لوكالة الجمهورية ضد الفنانة رجاء بن سعيد على خلفية تسجيلها لأغنية "يا أمه براسك بريله"، فيما عقبت بن سعيد بأن الأغنية من التراث.
عبرت الفنانة زهيرة سالم عن استيائها العميق من استغلال الفنانة رجاء بن سعيد لأغنيتها "يا أمه براسك بريله"، مشيرة إلى أن تسجيل أغنية لفنان مازال يواصل مسيرته الفنية، دون استئذان ونص كتابي يخول له ذلك يعتبر تعديا عليه وخرقا للقانون.
كما تقدمت الفنانة زهيرة سالم بشكوى للمؤسسة لتونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، معرّجة على أن أغنيتها التي سجلتها رجاء بن سعيد وقدمتها على قناة حنبعل، هي من كلمات رضا الخويني وتلحين عبد الحميد ساسي، ومشددة على أنها لم تغن لغيرها من الفنانين.
وبالمقابل، لم تنف رجاء بن سعيد أن هذه الأغنية أحبتها بصوت زهيرة سالم، لكن هذه الأغنية على حد تعبيرها تراثية، ورغم ذلك، تضيف رجاء بن سعيد: "غيرت بعض الكلمات في المذهب الأول، وأعلمت الفنانة القديرة زهيرة سالم في لقاء جمعنا في أريانة بأنني سأؤدي الأغنية وكان ذلك بحضور الفنانتين القديرتين، سلاف وصفوة".
هذا اللقاء أكدته أيضا الفنانة زهيرة سالم، لكنها أكدت معه عدم الإذن لها بأداء الأغنية، على غرار ما أكدته رجاء مشيرة إلى أنها لم تتصور رفضها، خاصة وأن من كانوا معهم طلبوا منها السماح لها بأداء الأغنية في لمة عائلية فنية.
ولئن تحدثت الفنانة القديرة زهيرة سالم غاضبة عن تسجيل أغنيتها من قبل رجاء بن سعيد، وعن تسجيل فنانة شابة من صفاقس لأغنية "طول يا ليل"، فإن رجاء بن سعيد شددت على أنها تعشق زهيرة سالم وأغانيها وصوتها، معتبرة إياها "عرصة من عرص تونس"، ومتوجهة بالكلام إلى زهيرة سالم: "أنت من جعلني أحب هذه الأغنية وأحبك.. فهل يموت من يحبك؟"

وسام المختار
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