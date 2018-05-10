بسبب تسجيلها لأغنية «يا أمّه براسك برّيله»:زهيرة سالـم ترفع قضية ضد رجاء بن سعيد

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تونس (الشروق) ـ
أكدت الفنانة الكبيرة زهيرة سالم، أنها رفعت قضية لوكالة الجمهورية ضد الفنانة رجاء بن سعيد على خلفية تسجيلها لأغنية "يا أمه براسك بريله"، فيما عقبت بن سعيد بأن الأغنية من التراث.
عبرت الفنانة زهيرة سالم عن استيائها العميق من استغلال الفنانة رجاء بن سعيد لأغنيتها "يا أمه براسك بريله"، مشيرة إلى أن تسجيل أغنية لفنان مازال يواصل مسيرته الفنية، دون استئذان ونص كتابي يخول له ذلك يعتبر تعديا عليه وخرقا للقانون.
كما تقدمت الفنانة زهيرة سالم بشكوى للمؤسسة لتونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، معرّجة على أن أغنيتها التي سجلتها رجاء بن سعيد وقدمتها على قناة حنبعل، هي من كلمات رضا الخويني وتلحين عبد الحميد ساسي، ومشددة على أنها لم تغن لغيرها من الفنانين.
وبالمقابل، لم تنف رجاء بن سعيد أن هذه الأغنية أحبتها بصوت زهيرة سالم، لكن هذه الأغنية على حد تعبيرها تراثية، ورغم ذلك، تضيف رجاء بن سعيد: "غيرت بعض الكلمات في المذهب الأول، وأعلمت الفنانة القديرة زهيرة سالم في لقاء جمعنا في أريانة بأنني سأؤدي الأغنية وكان ذلك بحضور الفنانتين القديرتين، سلاف وصفوة".
هذا اللقاء أكدته أيضا الفنانة زهيرة سالم، لكنها أكدت معه عدم الإذن لها بأداء الأغنية، على غرار ما أكدته رجاء مشيرة إلى أنها لم تتصور رفضها، خاصة وأن من كانوا معهم طلبوا منها السماح لها بأداء الأغنية في لمة عائلية فنية.
ولئن تحدثت الفنانة القديرة زهيرة سالم غاضبة عن تسجيل أغنيتها من قبل رجاء بن سعيد، وعن تسجيل فنانة شابة من صفاقس لأغنية "طول يا ليل"، فإن رجاء بن سعيد شددت على أنها تعشق زهيرة سالم وأغانيها وصوتها، معتبرة إياها "عرصة من عرص تونس"، ومتوجهة بالكلام إلى زهيرة سالم: "أنت من جعلني أحب هذه الأغنية وأحبك.. فهل يموت من يحبك؟"
تونس (الشروق) ـ
أكدت الفنانة الكبيرة زهيرة سالم، أنها رفعت قضية لوكالة الجمهورية ضد الفنانة رجاء بن سعيد على خلفية تسجيلها لأغنية "يا أمه براسك بريله"، فيما عقبت بن سعيد بأن الأغنية من التراث.
عبرت الفنانة زهيرة سالم عن استيائها العميق من استغلال الفنانة رجاء بن سعيد لأغنيتها "يا أمه براسك بريله"، مشيرة إلى أن تسجيل أغنية لفنان مازال يواصل مسيرته الفنية، دون استئذان ونص كتابي يخول له ذلك يعتبر تعديا عليه وخرقا للقانون.
كما تقدمت الفنانة زهيرة سالم بشكوى للمؤسسة لتونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، معرّجة على أن أغنيتها التي سجلتها رجاء بن سعيد وقدمتها على قناة حنبعل، هي من كلمات رضا الخويني وتلحين عبد الحميد ساسي، ومشددة على أنها لم تغن لغيرها من الفنانين.
وبالمقابل، لم تنف رجاء بن سعيد أن هذه الأغنية أحبتها بصوت زهيرة سالم، لكن هذه الأغنية على حد تعبيرها تراثية، ورغم ذلك، تضيف رجاء بن سعيد: "غيرت بعض الكلمات في المذهب الأول، وأعلمت الفنانة القديرة زهيرة سالم في لقاء جمعنا في أريانة بأنني سأؤدي الأغنية وكان ذلك بحضور الفنانتين القديرتين، سلاف وصفوة".
هذا اللقاء أكدته أيضا الفنانة زهيرة سالم، لكنها أكدت معه عدم الإذن لها بأداء الأغنية، على غرار ما أكدته رجاء مشيرة إلى أنها لم تتصور رفضها، خاصة وأن من كانوا معهم طلبوا منها السماح لها بأداء الأغنية في لمة عائلية فنية.
ولئن تحدثت الفنانة القديرة زهيرة سالم غاضبة عن تسجيل أغنيتها من قبل رجاء بن سعيد، وعن تسجيل فنانة شابة من صفاقس لأغنية "طول يا ليل"، فإن رجاء بن سعيد شددت على أنها تعشق زهيرة سالم وأغانيها وصوتها، معتبرة إياها "عرصة من عرص تونس"، ومتوجهة بالكلام إلى زهيرة سالم: "أنت من جعلني أحب هذه الأغنية وأحبك.. فهل يموت من يحبك؟"
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018