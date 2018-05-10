معرض الفنانة شفيقة زاوش في صوفونيبية بقرطاج:رحلـــة تراثيــــــة تونسيــــــــة في 41 صـــــورة فوتوغرافيــــــة

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تونس (الشروق)
تحت عنوان "رحلة إلى قلب التراث التونسي" يحتضن المركز الثقافي البلدي رحاب صوفونيبية بقرطاج حنبعل منذ 27 أفريل وإلى غاية 11 ماي 2018 معرض الفنانة المصوّرة شفيقة زاوش بورغدة. ويضم هذا المعرض الشخصي الثالث في مسيرتها الفنية 41 صورة فوتوغرافيّة متنوّعة الأحجام وباللون الأبيض والأسود يعود التقاطها إلى منتصف سبعينات القرن الماضي. وتتميّز هذه الصّور باستعادة ذاكرة ما تزخر به البلاد من تنوّع تراثي مادي ولامادي وحضارة ضاربة في القدم. وقد خلّدت السيدة شفيقة بعدستها كثيرا من العادات والتقاليد والمهن والحرف وطرق استعمالات الأواني والوسائل والمعدات القديمة. إضافة إلى إلقاء الضوء على المناظر الطبيعيّة الخلاّبة والألعاب الشعبية والأفراح وعلاقة الانسان بالحيوانات والدواب والبحر. واحتفت أيضا بالمرأة التونسيّة ولباسها وحليها وزينتها ومساهمتها في الحياة الاجتماعية إلى جانب تقديم جوانب من الفن المعماري التونسي الأصيل. وتبرز كل معانيها في أطر الصور على غرار سوق العطر – النسيج التقليدي – الرحي التقليدي للزيتون – جني الزيتون – الصيد البحري – رقصة القلال – الجحفة – سباق الابل – لعبة الخربقة وغير ذلك كثير. ويظهر في هذه اللوحات تركيز السيدة شفيقة على التوثيق الابداعي للمشاهد بجماليتها المكانية وأبعادها التاريخية وتحديد لحركات وأفعال أشغال وطقوس الإنسان التونسي عبر صورة "حكواتية" تستنطق بها تفاصيل كثيرة من الحياة اليومية "البكر" الصّافية الملامح من شوائب تلوثات العصرنة. وذلك لإتاحة الفرصة لمختلف الاجيال العمريّة لتصفّح شذرات من كنوز تاريخنا الوطني. هذا وطبعت الفنانة شفيقة زاوش صورها بكثير من الدقة المباشرة والزوايا الفنية المتعددة من خلال تطويع علاقتها المتجدّدة بالعدسة وخبرتها الإعلامية السابقة بوكالة تونس افريقيا للأنباء بتونس ومكتبها بالجزائر وعملها السّابق بجريدة "الأبراس" وغيرها إلى جانب احترافها التصويري بمخبرها الخاص لتوثيق سفراتها بالجهات الداخلية ومتابعتها للتظاهرات والمهرجانات الثقافية بمختلف اختصاصاتها.
تونس (الشروق)
تحت عنوان "رحلة إلى قلب التراث التونسي" يحتضن المركز الثقافي البلدي رحاب صوفونيبية بقرطاج حنبعل منذ 27 أفريل وإلى غاية 11 ماي 2018 معرض الفنانة المصوّرة شفيقة زاوش بورغدة. ويضم هذا المعرض الشخصي الثالث في مسيرتها الفنية 41 صورة فوتوغرافيّة متنوّعة الأحجام وباللون الأبيض والأسود يعود التقاطها إلى منتصف سبعينات القرن الماضي. وتتميّز هذه الصّور باستعادة ذاكرة ما تزخر به البلاد من تنوّع تراثي مادي ولامادي وحضارة ضاربة في القدم. وقد خلّدت السيدة شفيقة بعدستها كثيرا من العادات والتقاليد والمهن والحرف وطرق استعمالات الأواني والوسائل والمعدات القديمة. إضافة إلى إلقاء الضوء على المناظر الطبيعيّة الخلاّبة والألعاب الشعبية والأفراح وعلاقة الانسان بالحيوانات والدواب والبحر. واحتفت أيضا بالمرأة التونسيّة ولباسها وحليها وزينتها ومساهمتها في الحياة الاجتماعية إلى جانب تقديم جوانب من الفن المعماري التونسي الأصيل. وتبرز كل معانيها في أطر الصور على غرار سوق العطر – النسيج التقليدي – الرحي التقليدي للزيتون – جني الزيتون – الصيد البحري – رقصة القلال – الجحفة – سباق الابل – لعبة الخربقة وغير ذلك كثير. ويظهر في هذه اللوحات تركيز السيدة شفيقة على التوثيق الابداعي للمشاهد بجماليتها المكانية وأبعادها التاريخية وتحديد لحركات وأفعال أشغال وطقوس الإنسان التونسي عبر صورة "حكواتية" تستنطق بها تفاصيل كثيرة من الحياة اليومية "البكر" الصّافية الملامح من شوائب تلوثات العصرنة. وذلك لإتاحة الفرصة لمختلف الاجيال العمريّة لتصفّح شذرات من كنوز تاريخنا الوطني. هذا وطبعت الفنانة شفيقة زاوش صورها بكثير من الدقة المباشرة والزوايا الفنية المتعددة من خلال تطويع علاقتها المتجدّدة بالعدسة وخبرتها الإعلامية السابقة بوكالة تونس افريقيا للأنباء بتونس ومكتبها بالجزائر وعملها السّابق بجريدة "الأبراس" وغيرها إلى جانب احترافها التصويري بمخبرها الخاص لتوثيق سفراتها بالجهات الداخلية ومتابعتها للتظاهرات والمهرجانات الثقافية بمختلف اختصاصاتها.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018