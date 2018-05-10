سيدي بوزيد:إثر إزالة محطة حافلات:احتجــاجات وقطع طريــق

نفذ صباح امس عدد من مكونات المجتمع المدني والسياسي بمدينة سيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية احتجاجا على ازالة محطة حافلات وسط المدينة من طرف مقاول خاص باحدى شركات الملابس الجاهزة.

وطالب المحتجون الذين قاموا بغلق الطريق الرئيسية وسط المدينة من السلط المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن كل الاشخاص الذين تورطوا في عملية الإزالة والهدم دون الحصول على ترخيص من قبل النيابة الخصوصية.

من جهته أكد والي الجهة أنيس ضيف انه وبمجرد اعلامه بالحادثة تحول على عين المكان وقام بمعاينة المحطة واذن بايقاف عملية الإزالة والاذن بفتح بحث امني في الغرض واحالة جميع الاطراف المتدخلين من ممثل البلدية وصاحب العمارة التي تنتصب بها شركة خاصة للملابس الجاهزة والمقاول وممثل الشركة الجهوية للنقل القوافل على انظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





قيس عماري