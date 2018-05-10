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يوم الخميس 10 ماي 2018
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سيدي بوزيد:إثر إزالة محطة حافلات:احتجــاجات وقطع طريــق
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شروق الجهات
سيدي بوزيد:إثر إزالة محطة حافلات:احتجــاجات وقطع طريــق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

نفذ صباح امس عدد من مكونات المجتمع المدني والسياسي بمدينة سيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية احتجاجا على ازالة محطة حافلات وسط المدينة من طرف مقاول خاص باحدى شركات الملابس الجاهزة.
وطالب المحتجون الذين قاموا بغلق الطريق الرئيسية وسط المدينة من السلط المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن كل الاشخاص الذين تورطوا في عملية الإزالة والهدم دون الحصول على ترخيص من قبل النيابة الخصوصية.
من جهته أكد والي الجهة أنيس ضيف انه وبمجرد اعلامه بالحادثة تحول على عين المكان وقام بمعاينة المحطة واذن بايقاف عملية الإزالة والاذن بفتح بحث امني في الغرض واحالة جميع الاطراف المتدخلين من ممثل البلدية وصاحب العمارة التي تنتصب بها شركة خاصة للملابس الجاهزة والمقاول وممثل الشركة الجهوية للنقل القوافل  على انظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قيس عماري
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شروق الجهات
سيدي بوزيد:إثر إزالة محطة حافلات:احتجــاجات وقطع طريــق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

نفذ صباح امس عدد من مكونات المجتمع المدني والسياسي بمدينة سيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية احتجاجا على ازالة محطة حافلات وسط المدينة من طرف مقاول خاص باحدى شركات الملابس الجاهزة.
وطالب المحتجون الذين قاموا بغلق الطريق الرئيسية وسط المدينة من السلط المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن كل الاشخاص الذين تورطوا في عملية الإزالة والهدم دون الحصول على ترخيص من قبل النيابة الخصوصية.
من جهته أكد والي الجهة أنيس ضيف انه وبمجرد اعلامه بالحادثة تحول على عين المكان وقام بمعاينة المحطة واذن بايقاف عملية الإزالة والاذن بفتح بحث امني في الغرض واحالة جميع الاطراف المتدخلين من ممثل البلدية وصاحب العمارة التي تنتصب بها شركة خاصة للملابس الجاهزة والمقاول وممثل الشركة الجهوية للنقل القوافل  على انظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قيس عماري
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قال عبد الله الرابحي كاتب الدولة للفلاحة والموارد المائية لدى افتتاحه أمس الأربعاء الصالون المتوسطي...
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10 ماي 2018 السّاعة 21:00
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باجة:مساعدات لفائدة 14404 عائلات معوزة... في رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
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