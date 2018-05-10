سيدي بوزيد:إثر إزالة محطة حافلات:احتجــاجات وقطع طريــق

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نفذ صباح امس عدد من مكونات المجتمع المدني والسياسي بمدينة سيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية احتجاجا على ازالة محطة حافلات وسط المدينة من طرف مقاول خاص باحدى شركات الملابس الجاهزة.
وطالب المحتجون الذين قاموا بغلق الطريق الرئيسية وسط المدينة من السلط المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن كل الاشخاص الذين تورطوا في عملية الإزالة والهدم دون الحصول على ترخيص من قبل النيابة الخصوصية.
من جهته أكد والي الجهة أنيس ضيف انه وبمجرد اعلامه بالحادثة تحول على عين المكان وقام بمعاينة المحطة واذن بايقاف عملية الإزالة والاذن بفتح بحث امني في الغرض واحالة جميع الاطراف المتدخلين من ممثل البلدية وصاحب العمارة التي تنتصب بها شركة خاصة للملابس الجاهزة والمقاول وممثل الشركة الجهوية للنقل القوافل على انظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نفذ صباح امس عدد من مكونات المجتمع المدني والسياسي بمدينة سيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية احتجاجا على ازالة محطة حافلات وسط المدينة من طرف مقاول خاص باحدى شركات الملابس الجاهزة.
وطالب المحتجون الذين قاموا بغلق الطريق الرئيسية وسط المدينة من السلط المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن كل الاشخاص الذين تورطوا في عملية الإزالة والهدم دون الحصول على ترخيص من قبل النيابة الخصوصية.
من جهته أكد والي الجهة أنيس ضيف انه وبمجرد اعلامه بالحادثة تحول على عين المكان وقام بمعاينة المحطة واذن بايقاف عملية الإزالة والاذن بفتح بحث امني في الغرض واحالة جميع الاطراف المتدخلين من ممثل البلدية وصاحب العمارة التي تنتصب بها شركة خاصة للملابس الجاهزة والمقاول وممثل الشركة الجهوية للنقل القوافل على انظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018