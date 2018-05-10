قفصة:المتقاعدون.. يحتجّون أمام الولايــــــة

مكتب قفصة ـ الشروق:

نفّذ صباح أمس عدد من المتقاعدين من مختلف القطاعات المهنية وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قفصة رافعين عديد الشعارات المطالبة بصفة خاصة بتفعيل الفصل عدد 37 جديد من القانون عدد 43 لسنة 2017 المتعلق بالتعديل الآلي للجريات اضافة الى مطالبتهم بمستحقاتهم المالية لسنتي 2016 - 2017 التي لم يتم صرفها من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كما اكدوا على ضرورة انتظام تنزيل جراياتهم دون تأخير.





عادل عكرمي