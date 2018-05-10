والي سيدي بوزيد:قد نضطر لاستخدام القوة العامة لتجاوز اشكال بئر السوايبية

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اكد امس والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله انه تم تجاوز كافة الاشكاليات المتعلقة بمشاريع الماء الصالح للشرب باستثناء مشروع بئر السوايبية الذي يعتبر من أهم المشاريع التي ستساهم في تجاوز معضلة نقص الماء في 5 معتمديات منها سيدي بوزيد الشرقية وسيدي بوزيد الغربية وجلمة واولاد حفوز والسعيدة نظرا لسعة تدفق الماء من البئر والتي تبلغ 60 لتر في الثانية بالإضافة إلى قدرته على تجاوز نقص تزود حوالي 500 ساكن بمدينة جلمة.
واشار الوالي الى ان اعتراض عدد من الاهالي على ربط البئر بالتيار الكهربائي حال دون دخول المشروع حيز الاستغلال بالرغم من أنه اقيم على ارض تعود ملكيتها للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه وان كافة السلط استجابت لطلبات الاهالي كحصولهم على تراخيص جديدة بالنسبة للآبار القريبة من هذه البئر والمصادقة على احداث منطقة سقوية. وقال أنيس ضيف الله ان سقف مطالب الاهالي ارتفع إلى طلبات مشطة تتمثل في انتداب أصحاب الشهائد العليا صلب الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه وهو امر غير مقدور على تنفيذه بالرغم من أن المشروع سيوفر الماء الصالح للشرب لحوالي 60 ألف شخص وكذلك في علاقة مباشرة بإنجاز مشروع المستشفى الجهوي بجلمة الذي يبقى رهين توفر الماء والكهرباء والغاز.
ودعا والي الجهة أنيس ضيف الله كافة الاهالي والمنظمات ومكونات المجتمع المدني الى ضرورة اقناع المعترضين على المشروع الإستراتيجي قبل اللجوء إلى استعمال القوة العامة التي تبقى الاخير لتجاوز الاشكال الحاصل.
ويذكر أن مشروع بئر السوايبية تبلغ كلفته 800 ألف دينار ظل معطلا منذ سنة 2014 بسبب اعتراض المواطنين.
اكد امس والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله انه تم تجاوز كافة الاشكاليات المتعلقة بمشاريع الماء الصالح للشرب باستثناء مشروع بئر السوايبية الذي يعتبر من أهم المشاريع التي ستساهم في تجاوز معضلة نقص الماء في 5 معتمديات منها سيدي بوزيد الشرقية وسيدي بوزيد الغربية وجلمة واولاد حفوز والسعيدة نظرا لسعة تدفق الماء من البئر والتي تبلغ 60 لتر في الثانية بالإضافة إلى قدرته على تجاوز نقص تزود حوالي 500 ساكن بمدينة جلمة.
واشار الوالي الى ان اعتراض عدد من الاهالي على ربط البئر بالتيار الكهربائي حال دون دخول المشروع حيز الاستغلال بالرغم من أنه اقيم على ارض تعود ملكيتها للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه وان كافة السلط استجابت لطلبات الاهالي كحصولهم على تراخيص جديدة بالنسبة للآبار القريبة من هذه البئر والمصادقة على احداث منطقة سقوية. وقال أنيس ضيف الله ان سقف مطالب الاهالي ارتفع إلى طلبات مشطة تتمثل في انتداب أصحاب الشهائد العليا صلب الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه وهو امر غير مقدور على تنفيذه بالرغم من أن المشروع سيوفر الماء الصالح للشرب لحوالي 60 ألف شخص وكذلك في علاقة مباشرة بإنجاز مشروع المستشفى الجهوي بجلمة الذي يبقى رهين توفر الماء والكهرباء والغاز.
ودعا والي الجهة أنيس ضيف الله كافة الاهالي والمنظمات ومكونات المجتمع المدني الى ضرورة اقناع المعترضين على المشروع الإستراتيجي قبل اللجوء إلى استعمال القوة العامة التي تبقى الاخير لتجاوز الاشكال الحاصل.
ويذكر أن مشروع بئر السوايبية تبلغ كلفته 800 ألف دينار ظل معطلا منذ سنة 2014 بسبب اعتراض المواطنين.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018