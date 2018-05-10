نابل:انطلاق موسم ريّ القوارص باعتماد نظام الحصص والخلاص بعد كل دورة

مكتب نابل ـ الشروق:

ينطلق هذا الاسبوع موسم الري بغابات القوارص في بني خلاد ومنزل بوزلفة وقرنبالية وسليمان وبوعرقوب وقد وضعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خطة لترشيد عملية الري من خلال المواصلة في اتباع نظام الحصص لمجامع المياه على أن يتم تطبيق الخلاص الدوري والمباشر بعد كل دورة مائية حرصا من المندوبية على الايفاء بالتزاماتها نحو شركتي قنال مجردة الوطن القبلي والشركة التونسية للكهرباء والغاز علما وأن مديونية المندوبية تفاقمت لتبلغ 11مليون دينار وتظل الموارد المائية المجمعة بسد سيدي سالم المزود الرئيسي للمناطق السقوية العمومية دون المطلوب بل انها تراجعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتتدنى الى 180 مليون متر مكعب بعد أن كانت في العام الماضي 210 مليون متر مكعب وسابقه 400 مليون م3.





خالد الهرقام