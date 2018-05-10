نابل:انطلاق موسم ريّ القوارص باعتماد نظام الحصص والخلاص بعد كل دورة

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مكتب نابل ـ الشروق:
ينطلق هذا الاسبوع موسم الري بغابات القوارص في بني خلاد ومنزل بوزلفة وقرنبالية وسليمان وبوعرقوب وقد وضعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خطة لترشيد عملية الري من خلال المواصلة في اتباع نظام الحصص لمجامع المياه على أن يتم تطبيق الخلاص الدوري والمباشر بعد كل دورة مائية حرصا من المندوبية على الايفاء بالتزاماتها نحو شركتي قنال مجردة الوطن القبلي والشركة التونسية للكهرباء والغاز علما وأن مديونية المندوبية تفاقمت لتبلغ 11مليون دينار وتظل الموارد المائية المجمعة بسد سيدي سالم المزود الرئيسي للمناطق السقوية العمومية دون المطلوب بل انها تراجعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتتدنى الى 180 مليون متر مكعب بعد أن كانت في العام الماضي 210 مليون متر مكعب وسابقه 400 مليون م3.
مكتب نابل ـ الشروق:
ينطلق هذا الاسبوع موسم الري بغابات القوارص في بني خلاد ومنزل بوزلفة وقرنبالية وسليمان وبوعرقوب وقد وضعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خطة لترشيد عملية الري من خلال المواصلة في اتباع نظام الحصص لمجامع المياه على أن يتم تطبيق الخلاص الدوري والمباشر بعد كل دورة مائية حرصا من المندوبية على الايفاء بالتزاماتها نحو شركتي قنال مجردة الوطن القبلي والشركة التونسية للكهرباء والغاز علما وأن مديونية المندوبية تفاقمت لتبلغ 11مليون دينار وتظل الموارد المائية المجمعة بسد سيدي سالم المزود الرئيسي للمناطق السقوية العمومية دون المطلوب بل انها تراجعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتتدنى الى 180 مليون متر مكعب بعد أن كانت في العام الماضي 210 مليون متر مكعب وسابقه 400 مليون م3.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018