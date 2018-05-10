الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 10 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
نابل:انطلاق موسم ريّ القوارص باعتماد نظام الحصص والخلاص بعد كل دورة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
شروق الجهات
نابل:انطلاق موسم ريّ القوارص باعتماد نظام الحصص والخلاص بعد كل دورة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

مكتب نابل ـ الشروق:
ينطلق هذا الاسبوع موسم الري بغابات القوارص في بني خلاد ومنزل بوزلفة وقرنبالية وسليمان وبوعرقوب وقد وضعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خطة لترشيد عملية الري من خلال المواصلة في اتباع نظام الحصص لمجامع المياه على أن يتم تطبيق الخلاص الدوري والمباشر بعد كل دورة مائية حرصا من المندوبية على الايفاء بالتزاماتها نحو شركتي قنال مجردة الوطن القبلي والشركة التونسية للكهرباء والغاز علما وأن مديونية المندوبية تفاقمت لتبلغ 11مليون دينار وتظل الموارد المائية المجمعة بسد سيدي سالم المزود الرئيسي للمناطق السقوية العمومية دون المطلوب بل انها تراجعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتتدنى الى 180 مليون متر مكعب بعد أن كانت في العام الماضي 210 مليون متر مكعب وسابقه 400 مليون م3.

خالد الهرقام
تقرؤون أيضا
صفاقس:كاتب الدولة للفلاحة خلال افتتاح صالون الفلاحة:كل المواد الاستهلاكية متوفرة في رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال عبد الله الرابحي كاتب الدولة للفلاحة والموارد المائية لدى افتتاحه أمس الأربعاء الصالون المتوسطي...
المزيد >>
بنزرت:استعداد لشهر رمضان :ضبط كل الحاجيات الاستهلاكية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أبرز محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة بولاية بنزرت أن مصالح المراقبة الاقتصادية تعمل على تأمين حسن سير...
المزيد >>
باجة:مساعدات لفائدة 14404 عائلات معوزة... في رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد فيصل الوشتاتي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أنه تم تخصيص 832 ألف دينار لفائدة 14404 عائلة معوزة بالولاية...
المزيد >>
معتمدة سليانة الشمالية:مستعدون لمدّ يد العون في شهر رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفادت رفقة الماجري معتمدة سليانة الشمالية أن الاستعدادات حثيثة من أجل التحضيرات لشهر رمضان المعظم لتقديم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
نابل:انطلاق موسم ريّ القوارص باعتماد نظام الحصص والخلاص بعد كل دورة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

مكتب نابل ـ الشروق:
ينطلق هذا الاسبوع موسم الري بغابات القوارص في بني خلاد ومنزل بوزلفة وقرنبالية وسليمان وبوعرقوب وقد وضعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خطة لترشيد عملية الري من خلال المواصلة في اتباع نظام الحصص لمجامع المياه على أن يتم تطبيق الخلاص الدوري والمباشر بعد كل دورة مائية حرصا من المندوبية على الايفاء بالتزاماتها نحو شركتي قنال مجردة الوطن القبلي والشركة التونسية للكهرباء والغاز علما وأن مديونية المندوبية تفاقمت لتبلغ 11مليون دينار وتظل الموارد المائية المجمعة بسد سيدي سالم المزود الرئيسي للمناطق السقوية العمومية دون المطلوب بل انها تراجعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتتدنى الى 180 مليون متر مكعب بعد أن كانت في العام الماضي 210 مليون متر مكعب وسابقه 400 مليون م3.

خالد الهرقام
تقرؤون أيضا
صفاقس:كاتب الدولة للفلاحة خلال افتتاح صالون الفلاحة:كل المواد الاستهلاكية متوفرة في رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال عبد الله الرابحي كاتب الدولة للفلاحة والموارد المائية لدى افتتاحه أمس الأربعاء الصالون المتوسطي...
المزيد >>
بنزرت:استعداد لشهر رمضان :ضبط كل الحاجيات الاستهلاكية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أبرز محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة بولاية بنزرت أن مصالح المراقبة الاقتصادية تعمل على تأمين حسن سير...
المزيد >>
باجة:مساعدات لفائدة 14404 عائلات معوزة... في رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد فيصل الوشتاتي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أنه تم تخصيص 832 ألف دينار لفائدة 14404 عائلة معوزة بالولاية...
المزيد >>
معتمدة سليانة الشمالية:مستعدون لمدّ يد العون في شهر رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفادت رفقة الماجري معتمدة سليانة الشمالية أن الاستعدادات حثيثة من أجل التحضيرات لشهر رمضان المعظم لتقديم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
﻿