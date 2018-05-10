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يوم الخميس 10 ماي 2018
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بني خلاد: قريبا انطلاق أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بـ 6 ملايين دينار
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شروق الجهات
بني خلاد: قريبا انطلاق أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بـ 6 ملايين دينار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

مكتب نابل ـ الشروق:
ستنطلق منتصف شهر جوان أشغال تهيئة المنطقة الصناعية ببني خلاد التي تمتد على مساحة 20 هكتارا وكان الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية محمد غرس الله اجتمع يوم الثلاثاء في مقر بلدية بني خلاد بالاطراف ذات العلاقة من سلط محلية وقدم المقاول الذي فاز بطلب العروض مؤكدا أن كلفة الشبكة الداخلية والتهيئة تقدر بـ3 مليون دينار الى جانب 3مليون دينار الشبكة الخارجية وتبلغ مدة الاشغال 12 شهرا والإشكال الوحيد يبقى الطريق المبرمج إنجازها على طول 1800 متر وتربط المنطقة بالطريق الجهوية بني خلاد قربة بهدف تفادي الاختناق المروري ومرور الشاحنات من وسط المدينة وهذه الطريق المهمة رفضت مصالح وزارة التجهيز التعهد بانجازها بسبب عدم توفر اعتمادات في الوقت الحاضر.

خالد الهرقام
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شروق الجهات
بني خلاد: قريبا انطلاق أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بـ 6 ملايين دينار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

مكتب نابل ـ الشروق:
ستنطلق منتصف شهر جوان أشغال تهيئة المنطقة الصناعية ببني خلاد التي تمتد على مساحة 20 هكتارا وكان الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية محمد غرس الله اجتمع يوم الثلاثاء في مقر بلدية بني خلاد بالاطراف ذات العلاقة من سلط محلية وقدم المقاول الذي فاز بطلب العروض مؤكدا أن كلفة الشبكة الداخلية والتهيئة تقدر بـ3 مليون دينار الى جانب 3مليون دينار الشبكة الخارجية وتبلغ مدة الاشغال 12 شهرا والإشكال الوحيد يبقى الطريق المبرمج إنجازها على طول 1800 متر وتربط المنطقة بالطريق الجهوية بني خلاد قربة بهدف تفادي الاختناق المروري ومرور الشاحنات من وسط المدينة وهذه الطريق المهمة رفضت مصالح وزارة التجهيز التعهد بانجازها بسبب عدم توفر اعتمادات في الوقت الحاضر.

خالد الهرقام
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10 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال عبد الله الرابحي كاتب الدولة للفلاحة والموارد المائية لدى افتتاحه أمس الأربعاء الصالون المتوسطي...
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بنزرت:استعداد لشهر رمضان :ضبط كل الحاجيات الاستهلاكية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أبرز محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة بولاية بنزرت أن مصالح المراقبة الاقتصادية تعمل على تأمين حسن سير...
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باجة:مساعدات لفائدة 14404 عائلات معوزة... في رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد فيصل الوشتاتي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أنه تم تخصيص 832 ألف دينار لفائدة 14404 عائلة معوزة بالولاية...
المزيد >>
معتمدة سليانة الشمالية:مستعدون لمدّ يد العون في شهر رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
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حقيقتــان... مؤلمتــان
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