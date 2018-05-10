بني خلاد: قريبا انطلاق أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بـ 6 ملايين دينار

مكتب نابل ـ الشروق:

ستنطلق منتصف شهر جوان أشغال تهيئة المنطقة الصناعية ببني خلاد التي تمتد على مساحة 20 هكتارا وكان الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية محمد غرس الله اجتمع يوم الثلاثاء في مقر بلدية بني خلاد بالاطراف ذات العلاقة من سلط محلية وقدم المقاول الذي فاز بطلب العروض مؤكدا أن كلفة الشبكة الداخلية والتهيئة تقدر بـ3 مليون دينار الى جانب 3مليون دينار الشبكة الخارجية وتبلغ مدة الاشغال 12 شهرا والإشكال الوحيد يبقى الطريق المبرمج إنجازها على طول 1800 متر وتربط المنطقة بالطريق الجهوية بني خلاد قربة بهدف تفادي الاختناق المروري ومرور الشاحنات من وسط المدينة وهذه الطريق المهمة رفضت مصالح وزارة التجهيز التعهد بانجازها بسبب عدم توفر اعتمادات في الوقت الحاضر.





خالد الهرقام