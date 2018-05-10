الغنّوشي في توزر :التوافــــــق سيتواصـــــل في البلديات

توزر (الشروق)

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي على هامش حضوره لافتتاح أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المنعقد بتوزر من 8 إلى 11 ماي 2018 من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريحه لوسائل الاعلام حول نتائج الانتخابات البلدية 2018 إنّ المشاركة كانت محدودة وذلك ليس بالأمر الغريب فالانتخابات البلدية في العالم تدور نسبتها حول 30 % و 40 % والفقهاء يقولون «السّاكت لا حكم له وهنالك حرّاس لخيمة الديمقراطية» والتوافق سيستمرّ في البلديات.

وأوضح الغنّوشي بأنّ الحكم في تونس هو للمليونين الذين انتخبوا ولا أحد وكيل عن غيره ليقول إنّه غاضب ورافض فكلّ واحد له سبب لكن «السّاكت لا حكم له» ولا ينسب للسّاكت شيء وهنالك أناس يقدّمون أنفسهم على أنّهم ناطقين باسم السّاكتين بينما يغضّون الطرف عن المليون و800 ألف الذين انتخبوا واختاروا حكّاما والآن الآلاف من الحكّام على الأرض يتشاورون حيث الديمقراطية المباشرة وسياسة التوافق التي انتصرت فهذه الانتخابات قال إنّها شهدت لانتصار سياسة التوافق التي أوصلت البلاد إلى محطّة الأمان على نحو أنّ خيمتنا لم تعد ترتكز على ثلاثة أعمدة فقط وإنما ترتكز على ما يزيد عن 7000 وتد متمسّكين في الأرض وهؤلاء يشعرون بأنهم أصحاب حق وبأنّهم حكّام كلّ جهة من جهاتنا وبالتالي فنحن وفق تعبيره في لحظة تاريخية فارقة تضرب فيها الديمقراطية التونسية بعروقها في الأرض على نحو يجعل أيّ تفكير في الانتكاس والردّة أمر غير وارد لأنّه هنالك حرّاس لهذه الخيمة في كلّ صقع وفي كلّ حيّ من أحياء تونس.

وبخصوص سياسة التوافق قال الغنّوشي إنّها ستستمرّ بالتّأكيد في البلديات لأنّ القانون الانتخابي لا يسمح إلاّ نادرا لأيّ حزب بأن يأخذ أغلبية مطلقة في أيّ دائرة من الدّوائر فبعض الدوائر تحصلت فيها النهضة على أكثر من 50 % لكنها قليلة جدّا فمعظم الدوائر تحصلت دون ذلك وهذا هو مقصد الشّارع حسب قوله ليدرّب التونسيين على التعايش فيما بينهم والبحث عن تسويات ويتعلّم كيف يتعامل مع الذي ينتمي للنداء والجبهة والتيار الديمقراطي والدستوري ...وهذه هي الديمقراطية المباشرة فالمجالس البلدية مجالس متنوعة ومتعددة والقرار لا يمكن أن يصدر إلاّ بمخاض وبتشاور معمّق والتّأليف بين الارادات المختلفة وهذه هي الديمقراطية المباشرة حسب قوله لأنّ البلديات هي أهمّ مجال لممارسة الديمقراطية.





بوبكر حريزي