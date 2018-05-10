اليوم بالمهدية:الطبّوبي يفتتح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل

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الشروق ـ مكتب المهدية:
تلتئم بداية من صباح اليوم الخميس بأحد نزل المدينة فعاليات أشغال المؤتمر العادي الحادي عشر للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية بحضور الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي.
وحسب كواليس إعداد المؤتمر العادي الحادي عشر الذي سينتظم تحت شعار «وحدة نقابية مناضلة حماية لمصلحة البلاد، وتعزيزا للمكاسب الاجتماعية، ودفاعا عن القطاع العام» برئاسة الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة سامي الطاهري فإن المنافسة بين المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي الجهوي لاتحاد الشغل بالمهدية لا تبدو ساخنة باعتبار تجديد ترشح أغلب أعضاء قائمة كاتب عام الاتحاد الجهوي المتخلي عبد الله العشي الذي من المنتظر وفق أغلب التوقعات أن يخلف نفسه في دورة أخرى.
وقد ضمّت القائمة الأوّلية للمترشحين لمقاعد المكتب التنفيذي الجهوي التسعة التي حصلت عليها «الشروق» السادة: عبد الله العشي، ومحمد الشاهد، وبديع مبارك، وسفيان بن رابعة، وآمال شبيل، ونور الدين ميلاد، وعائدة بلحارث، ومحجوب خنفوس، وطارق بن عائشة، ولطفي الأحمر.
الشروق ـ مكتب المهدية:
تلتئم بداية من صباح اليوم الخميس بأحد نزل المدينة فعاليات أشغال المؤتمر العادي الحادي عشر للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية بحضور الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي.
وحسب كواليس إعداد المؤتمر العادي الحادي عشر الذي سينتظم تحت شعار «وحدة نقابية مناضلة حماية لمصلحة البلاد، وتعزيزا للمكاسب الاجتماعية، ودفاعا عن القطاع العام» برئاسة الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة سامي الطاهري فإن المنافسة بين المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي الجهوي لاتحاد الشغل بالمهدية لا تبدو ساخنة باعتبار تجديد ترشح أغلب أعضاء قائمة كاتب عام الاتحاد الجهوي المتخلي عبد الله العشي الذي من المنتظر وفق أغلب التوقعات أن يخلف نفسه في دورة أخرى.
وقد ضمّت القائمة الأوّلية للمترشحين لمقاعد المكتب التنفيذي الجهوي التسعة التي حصلت عليها «الشروق» السادة: عبد الله العشي، ومحمد الشاهد، وبديع مبارك، وسفيان بن رابعة، وآمال شبيل، ونور الدين ميلاد، وعائدة بلحارث، ومحجوب خنفوس، وطارق بن عائشة، ولطفي الأحمر.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018