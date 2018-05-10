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يوم الخميس 10 ماي 2018
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اليوم بالمهدية:الطبّوبي يفتتح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل
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شروق الجهات
اليوم بالمهدية:الطبّوبي يفتتح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

الشروق ـ مكتب المهدية:
تلتئم بداية من صباح اليوم الخميس بأحد نزل المدينة فعاليات أشغال المؤتمر العادي الحادي عشر للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية بحضور الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي.
وحسب كواليس إعداد المؤتمر العادي الحادي عشر الذي سينتظم تحت شعار «وحدة نقابية مناضلة حماية لمصلحة البلاد، وتعزيزا للمكاسب الاجتماعية، ودفاعا عن القطاع العام» برئاسة الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة سامي الطاهري فإن المنافسة بين المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي الجهوي لاتحاد الشغل بالمهدية لا تبدو ساخنة باعتبار تجديد ترشح أغلب أعضاء قائمة كاتب عام الاتحاد الجهوي المتخلي عبد الله العشي الذي من المنتظر وفق أغلب التوقعات أن يخلف نفسه في دورة أخرى.
وقد ضمّت القائمة الأوّلية للمترشحين لمقاعد المكتب التنفيذي الجهوي التسعة التي حصلت عليها «الشروق» السادة: عبد الله العشي، ومحمد الشاهد، وبديع مبارك، وسفيان بن رابعة، وآمال شبيل، ونور الدين ميلاد، وعائدة بلحارث، ومحجوب خنفوس، وطارق بن عائشة، ولطفي الأحمر.

أنور الغريبي
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شروق الجهات
اليوم بالمهدية:الطبّوبي يفتتح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

الشروق ـ مكتب المهدية:
تلتئم بداية من صباح اليوم الخميس بأحد نزل المدينة فعاليات أشغال المؤتمر العادي الحادي عشر للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية بحضور الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي.
وحسب كواليس إعداد المؤتمر العادي الحادي عشر الذي سينتظم تحت شعار «وحدة نقابية مناضلة حماية لمصلحة البلاد، وتعزيزا للمكاسب الاجتماعية، ودفاعا عن القطاع العام» برئاسة الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة سامي الطاهري فإن المنافسة بين المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي الجهوي لاتحاد الشغل بالمهدية لا تبدو ساخنة باعتبار تجديد ترشح أغلب أعضاء قائمة كاتب عام الاتحاد الجهوي المتخلي عبد الله العشي الذي من المنتظر وفق أغلب التوقعات أن يخلف نفسه في دورة أخرى.
وقد ضمّت القائمة الأوّلية للمترشحين لمقاعد المكتب التنفيذي الجهوي التسعة التي حصلت عليها «الشروق» السادة: عبد الله العشي، ومحمد الشاهد، وبديع مبارك، وسفيان بن رابعة، وآمال شبيل، ونور الدين ميلاد، وعائدة بلحارث، ومحجوب خنفوس، وطارق بن عائشة، ولطفي الأحمر.

أنور الغريبي
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