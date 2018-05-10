الحامة:تدعيم الموارد المائية بمحطة ضخ جديدة

مكتب الشروق ـ قابس:

تجري اﻻشغال على قدم وساق في منطقة الفجيج بالحامة وتحديدا في بئر الفجيج 3 أحد مراكز تزويد مناطق عديدة من الحامة وقابس الكبرى بمياه الشرب. اﻻشغال تتعلق بتجهيز محطة ضخ جديدة تمكن من الرفع من قدرة تدفق المياه من 40 الى 120 لتر في الثانية وبالتالي يقع تفادي حصول أي انقطاع في مياه الشرب في الفترة الصيفية. بلغت تكاليف المشروع 450 ألف دينار وقد حث والي قابس على إنهائها قبل شهر رمضان.





نورة الأحولي