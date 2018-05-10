الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 10 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
قابس:انطلاق موسم الحصاد
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
شروق الجهات
قابس:انطلاق موسم الحصاد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

مكتب الشروق ـ قابس:
انطلق يوم الاثنين موسم الحصاد بولاية قابس وتحديدا في معتمدية منزل الحبيب اذ نظمت بهذه المناسبة خلية الارشاد الفلاحي بهذه المعتمدية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يوما اعلاميا للفلاحين حول الحصاد بالآلة الحاصدة وكيفية ربط مادة التبن. وتعد صابة الموسم الحالي للحبوب بمنزل الحبيب استثنائية حيث تمت زراعة 6500 هكتارا اغلبها من القمح الصلب الى جانب زراعة 600 هكتار من البقول ومن بينها خاصة العدس ، ومن المنتظر ان تصل صابة الحبوب الى حدود 33300 قنطار وصابة البقول الى 3آلاف قنطار وهي أرقام قياسية لم يتم تسجيلها منذ سنوات عديدة ويأتي ذلك نتيجة كميات الأمطار التي شهدتها المنطقة والتي أثرت على معنويات الفلاحين وجعلتهم يقبلون على زراعة الأراضي الفلاحية الشاسعة المتوفرة على طول الشريط الغربي لمنطقة الأعراض الواقعة من منطقة منزل الحبيب شمالا الى الحامة ومطماطة جنوبا. ويأتي تدخل مصالح الارشاد الفلاحي في هذا الباب من أجل تأطير الفلاحين وتكوينهم في استعمال الآلة الحاصدة وآليات ربط التبن الذي سيستعمل علفا للحيوانات.

نورة الأحولي
تقرؤون أيضا
صفاقس:كاتب الدولة للفلاحة خلال افتتاح صالون الفلاحة:كل المواد الاستهلاكية متوفرة في رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال عبد الله الرابحي كاتب الدولة للفلاحة والموارد المائية لدى افتتاحه أمس الأربعاء الصالون المتوسطي...
المزيد >>
بنزرت:استعداد لشهر رمضان :ضبط كل الحاجيات الاستهلاكية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أبرز محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة بولاية بنزرت أن مصالح المراقبة الاقتصادية تعمل على تأمين حسن سير...
المزيد >>
باجة:مساعدات لفائدة 14404 عائلات معوزة... في رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد فيصل الوشتاتي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أنه تم تخصيص 832 ألف دينار لفائدة 14404 عائلة معوزة بالولاية...
المزيد >>
معتمدة سليانة الشمالية:مستعدون لمدّ يد العون في شهر رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفادت رفقة الماجري معتمدة سليانة الشمالية أن الاستعدادات حثيثة من أجل التحضيرات لشهر رمضان المعظم لتقديم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
قابس:انطلاق موسم الحصاد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

مكتب الشروق ـ قابس:
انطلق يوم الاثنين موسم الحصاد بولاية قابس وتحديدا في معتمدية منزل الحبيب اذ نظمت بهذه المناسبة خلية الارشاد الفلاحي بهذه المعتمدية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يوما اعلاميا للفلاحين حول الحصاد بالآلة الحاصدة وكيفية ربط مادة التبن. وتعد صابة الموسم الحالي للحبوب بمنزل الحبيب استثنائية حيث تمت زراعة 6500 هكتارا اغلبها من القمح الصلب الى جانب زراعة 600 هكتار من البقول ومن بينها خاصة العدس ، ومن المنتظر ان تصل صابة الحبوب الى حدود 33300 قنطار وصابة البقول الى 3آلاف قنطار وهي أرقام قياسية لم يتم تسجيلها منذ سنوات عديدة ويأتي ذلك نتيجة كميات الأمطار التي شهدتها المنطقة والتي أثرت على معنويات الفلاحين وجعلتهم يقبلون على زراعة الأراضي الفلاحية الشاسعة المتوفرة على طول الشريط الغربي لمنطقة الأعراض الواقعة من منطقة منزل الحبيب شمالا الى الحامة ومطماطة جنوبا. ويأتي تدخل مصالح الارشاد الفلاحي في هذا الباب من أجل تأطير الفلاحين وتكوينهم في استعمال الآلة الحاصدة وآليات ربط التبن الذي سيستعمل علفا للحيوانات.

نورة الأحولي
تقرؤون أيضا
صفاقس:كاتب الدولة للفلاحة خلال افتتاح صالون الفلاحة:كل المواد الاستهلاكية متوفرة في رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال عبد الله الرابحي كاتب الدولة للفلاحة والموارد المائية لدى افتتاحه أمس الأربعاء الصالون المتوسطي...
المزيد >>
بنزرت:استعداد لشهر رمضان :ضبط كل الحاجيات الاستهلاكية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أبرز محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة بولاية بنزرت أن مصالح المراقبة الاقتصادية تعمل على تأمين حسن سير...
المزيد >>
باجة:مساعدات لفائدة 14404 عائلات معوزة... في رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد فيصل الوشتاتي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أنه تم تخصيص 832 ألف دينار لفائدة 14404 عائلة معوزة بالولاية...
المزيد >>
معتمدة سليانة الشمالية:مستعدون لمدّ يد العون في شهر رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفادت رفقة الماجري معتمدة سليانة الشمالية أن الاستعدادات حثيثة من أجل التحضيرات لشهر رمضان المعظم لتقديم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
﻿