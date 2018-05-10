قابس:انطلاق موسم الحصاد

مكتب الشروق ـ قابس:

انطلق يوم الاثنين موسم الحصاد بولاية قابس وتحديدا في معتمدية منزل الحبيب اذ نظمت بهذه المناسبة خلية الارشاد الفلاحي بهذه المعتمدية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يوما اعلاميا للفلاحين حول الحصاد بالآلة الحاصدة وكيفية ربط مادة التبن. وتعد صابة الموسم الحالي للحبوب بمنزل الحبيب استثنائية حيث تمت زراعة 6500 هكتارا اغلبها من القمح الصلب الى جانب زراعة 600 هكتار من البقول ومن بينها خاصة العدس ، ومن المنتظر ان تصل صابة الحبوب الى حدود 33300 قنطار وصابة البقول الى 3آلاف قنطار وهي أرقام قياسية لم يتم تسجيلها منذ سنوات عديدة ويأتي ذلك نتيجة كميات الأمطار التي شهدتها المنطقة والتي أثرت على معنويات الفلاحين وجعلتهم يقبلون على زراعة الأراضي الفلاحية الشاسعة المتوفرة على طول الشريط الغربي لمنطقة الأعراض الواقعة من منطقة منزل الحبيب شمالا الى الحامة ومطماطة جنوبا. ويأتي تدخل مصالح الارشاد الفلاحي في هذا الباب من أجل تأطير الفلاحين وتكوينهم في استعمال الآلة الحاصدة وآليات ربط التبن الذي سيستعمل علفا للحيوانات.





نورة الأحولي