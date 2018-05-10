قابس:انطلاق موسم الحصاد

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مكتب الشروق ـ قابس:
انطلق يوم الاثنين موسم الحصاد بولاية قابس وتحديدا في معتمدية منزل الحبيب اذ نظمت بهذه المناسبة خلية الارشاد الفلاحي بهذه المعتمدية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يوما اعلاميا للفلاحين حول الحصاد بالآلة الحاصدة وكيفية ربط مادة التبن. وتعد صابة الموسم الحالي للحبوب بمنزل الحبيب استثنائية حيث تمت زراعة 6500 هكتارا اغلبها من القمح الصلب الى جانب زراعة 600 هكتار من البقول ومن بينها خاصة العدس ، ومن المنتظر ان تصل صابة الحبوب الى حدود 33300 قنطار وصابة البقول الى 3آلاف قنطار وهي أرقام قياسية لم يتم تسجيلها منذ سنوات عديدة ويأتي ذلك نتيجة كميات الأمطار التي شهدتها المنطقة والتي أثرت على معنويات الفلاحين وجعلتهم يقبلون على زراعة الأراضي الفلاحية الشاسعة المتوفرة على طول الشريط الغربي لمنطقة الأعراض الواقعة من منطقة منزل الحبيب شمالا الى الحامة ومطماطة جنوبا. ويأتي تدخل مصالح الارشاد الفلاحي في هذا الباب من أجل تأطير الفلاحين وتكوينهم في استعمال الآلة الحاصدة وآليات ربط التبن الذي سيستعمل علفا للحيوانات.
مكتب الشروق ـ قابس:
انطلق يوم الاثنين موسم الحصاد بولاية قابس وتحديدا في معتمدية منزل الحبيب اذ نظمت بهذه المناسبة خلية الارشاد الفلاحي بهذه المعتمدية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يوما اعلاميا للفلاحين حول الحصاد بالآلة الحاصدة وكيفية ربط مادة التبن. وتعد صابة الموسم الحالي للحبوب بمنزل الحبيب استثنائية حيث تمت زراعة 6500 هكتارا اغلبها من القمح الصلب الى جانب زراعة 600 هكتار من البقول ومن بينها خاصة العدس ، ومن المنتظر ان تصل صابة الحبوب الى حدود 33300 قنطار وصابة البقول الى 3آلاف قنطار وهي أرقام قياسية لم يتم تسجيلها منذ سنوات عديدة ويأتي ذلك نتيجة كميات الأمطار التي شهدتها المنطقة والتي أثرت على معنويات الفلاحين وجعلتهم يقبلون على زراعة الأراضي الفلاحية الشاسعة المتوفرة على طول الشريط الغربي لمنطقة الأعراض الواقعة من منطقة منزل الحبيب شمالا الى الحامة ومطماطة جنوبا. ويأتي تدخل مصالح الارشاد الفلاحي في هذا الباب من أجل تأطير الفلاحين وتكوينهم في استعمال الآلة الحاصدة وآليات ربط التبن الذي سيستعمل علفا للحيوانات.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018