المرناقية:فوضى بمعمل البلور والعمّال يغلقون الطريق

عمّت فوضى عارمة معمل البلور بالمرناقية حيث تجمع العمّال وعائلاتهم وأغلقوا المعمل وقطعوا الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة المرناقية ومدينة الدندان مرورا بمنطقة بن محمود وذلك احتجاجا من العمال في هذه المؤسسة القديمة على طردهم تعسفيا حسب قولهم كما ذكر البعض أن هناك عاملا تعرض في السنوات الفارطة إلى حادث شغل وقع على إثره بتر إحدى ساقيه وهو مقعد الآن ولكن لم ينل حقه وكل هذه المشاكل تراكمت حتى أصبحت مرضا مزمنا لمدينة المرناقية ولم تقع معالجتها بصفة جذرية حتى ادت الى تعطل حركة المرور داخل المدينة في كل مرة وتسببت في فوضى استدعت تدخل الأمن الوطني في المرة الأخيرة ورغم ان هذه المؤسسة الاقتصادية قد أخذها مستثمر جديد وأعاد بعثها إلى العمل الا ان الصعوبات المالية مازالت قائمة.

الوردي الرحيمي