المرناقية:فوضى بمعمل البلور والعمّال يغلقون الطريق

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عمّت فوضى عارمة معمل البلور بالمرناقية حيث تجمع العمّال وعائلاتهم وأغلقوا المعمل وقطعوا الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة المرناقية ومدينة الدندان مرورا بمنطقة بن محمود وذلك احتجاجا من العمال في هذه المؤسسة القديمة على طردهم تعسفيا حسب قولهم كما ذكر البعض أن هناك عاملا تعرض في السنوات الفارطة إلى حادث شغل وقع على إثره بتر إحدى ساقيه وهو مقعد الآن ولكن لم ينل حقه وكل هذه المشاكل تراكمت حتى أصبحت مرضا مزمنا لمدينة المرناقية ولم تقع معالجتها بصفة جذرية حتى ادت الى تعطل حركة المرور داخل المدينة في كل مرة وتسببت في فوضى استدعت تدخل الأمن الوطني في المرة الأخيرة ورغم ان هذه المؤسسة الاقتصادية قد أخذها مستثمر جديد وأعاد بعثها إلى العمل الا ان الصعوبات المالية مازالت قائمة.
عمّت فوضى عارمة معمل البلور بالمرناقية حيث تجمع العمّال وعائلاتهم وأغلقوا المعمل وقطعوا الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة المرناقية ومدينة الدندان مرورا بمنطقة بن محمود وذلك احتجاجا من العمال في هذه المؤسسة القديمة على طردهم تعسفيا حسب قولهم كما ذكر البعض أن هناك عاملا تعرض في السنوات الفارطة إلى حادث شغل وقع على إثره بتر إحدى ساقيه وهو مقعد الآن ولكن لم ينل حقه وكل هذه المشاكل تراكمت حتى أصبحت مرضا مزمنا لمدينة المرناقية ولم تقع معالجتها بصفة جذرية حتى ادت الى تعطل حركة المرور داخل المدينة في كل مرة وتسببت في فوضى استدعت تدخل الأمن الوطني في المرة الأخيرة ورغم ان هذه المؤسسة الاقتصادية قد أخذها مستثمر جديد وأعاد بعثها إلى العمل الا ان الصعوبات المالية مازالت قائمة.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018