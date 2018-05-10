الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 10 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
عبد المجيد الزّار:الفلاحة غارقة في المشاكل لكنها هي الحلّ
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
شروق الجهات
عبد المجيد الزّار:الفلاحة غارقة في المشاكل لكنها هي الحلّ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

توزر ـ الشروق :
قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزّار على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتوزر إن شعار المؤتمر «الفلاحة هي الحلّ» لا يعني عدم وجود مشاكل بل بالعكس هي غارقة في المشاكل ولكن ورغم ذلك تبقى هي الحلّ وهو ما تبيّن في السنوات الأخيرة من خلال دور الفلاحة ومساهمتها في تعديل الميزان التجاري والغذاء وخاصّة في قدرتها على التشغيل، وأضاف بأنّها الأقرب والأقدر على حلّ الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية فالفلاحة تفوق الآن عائداتها من تصدير زيت الزيتون 2500 مليون دينار وعائدات التمور حوالي 500 مليون دينار وكذلك عائدات الصيد البحري وهذه المواد الثلاث قال إنّها تغطّي تقريبا 10 % من ميزانية تونس وبالتالي فإنّنا لو أولينا اهتماما للفلاحة وتجاوزنا الصعوبات الموجودة سننمّي الانتاجية والتصدير ممّا يعني بالتّأكيد حلّ اشكالياتنا الاقتصادية، واستشهد بمثال الأراضي الدولية المهملة واشكاليات المياه فقال «لو تمّ استغلال هذه الأراضي ووزّعت على الشباب مع توفّر المياه سنجد العديد من الشباب قادرين في إطار شركات تعاونية وفي إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على إحداث مواطن شغل فهو قطاع ذو قدرة تشغيلية وبالتالي فإنّ الفلاحة هي فعلا الحلّ سواء على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي في التشغيل وغيره».

بوبكر
تقرؤون أيضا
صفاقس:كاتب الدولة للفلاحة خلال افتتاح صالون الفلاحة:كل المواد الاستهلاكية متوفرة في رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال عبد الله الرابحي كاتب الدولة للفلاحة والموارد المائية لدى افتتاحه أمس الأربعاء الصالون المتوسطي...
المزيد >>
بنزرت:استعداد لشهر رمضان :ضبط كل الحاجيات الاستهلاكية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أبرز محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة بولاية بنزرت أن مصالح المراقبة الاقتصادية تعمل على تأمين حسن سير...
المزيد >>
باجة:مساعدات لفائدة 14404 عائلات معوزة... في رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد فيصل الوشتاتي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أنه تم تخصيص 832 ألف دينار لفائدة 14404 عائلة معوزة بالولاية...
المزيد >>
معتمدة سليانة الشمالية:مستعدون لمدّ يد العون في شهر رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفادت رفقة الماجري معتمدة سليانة الشمالية أن الاستعدادات حثيثة من أجل التحضيرات لشهر رمضان المعظم لتقديم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
عبد المجيد الزّار:الفلاحة غارقة في المشاكل لكنها هي الحلّ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

توزر ـ الشروق :
قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزّار على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتوزر إن شعار المؤتمر «الفلاحة هي الحلّ» لا يعني عدم وجود مشاكل بل بالعكس هي غارقة في المشاكل ولكن ورغم ذلك تبقى هي الحلّ وهو ما تبيّن في السنوات الأخيرة من خلال دور الفلاحة ومساهمتها في تعديل الميزان التجاري والغذاء وخاصّة في قدرتها على التشغيل، وأضاف بأنّها الأقرب والأقدر على حلّ الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية فالفلاحة تفوق الآن عائداتها من تصدير زيت الزيتون 2500 مليون دينار وعائدات التمور حوالي 500 مليون دينار وكذلك عائدات الصيد البحري وهذه المواد الثلاث قال إنّها تغطّي تقريبا 10 % من ميزانية تونس وبالتالي فإنّنا لو أولينا اهتماما للفلاحة وتجاوزنا الصعوبات الموجودة سننمّي الانتاجية والتصدير ممّا يعني بالتّأكيد حلّ اشكالياتنا الاقتصادية، واستشهد بمثال الأراضي الدولية المهملة واشكاليات المياه فقال «لو تمّ استغلال هذه الأراضي ووزّعت على الشباب مع توفّر المياه سنجد العديد من الشباب قادرين في إطار شركات تعاونية وفي إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على إحداث مواطن شغل فهو قطاع ذو قدرة تشغيلية وبالتالي فإنّ الفلاحة هي فعلا الحلّ سواء على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي في التشغيل وغيره».

بوبكر
تقرؤون أيضا
صفاقس:كاتب الدولة للفلاحة خلال افتتاح صالون الفلاحة:كل المواد الاستهلاكية متوفرة في رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال عبد الله الرابحي كاتب الدولة للفلاحة والموارد المائية لدى افتتاحه أمس الأربعاء الصالون المتوسطي...
المزيد >>
بنزرت:استعداد لشهر رمضان :ضبط كل الحاجيات الاستهلاكية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أبرز محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة بولاية بنزرت أن مصالح المراقبة الاقتصادية تعمل على تأمين حسن سير...
المزيد >>
باجة:مساعدات لفائدة 14404 عائلات معوزة... في رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد فيصل الوشتاتي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أنه تم تخصيص 832 ألف دينار لفائدة 14404 عائلة معوزة بالولاية...
المزيد >>
معتمدة سليانة الشمالية:مستعدون لمدّ يد العون في شهر رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفادت رفقة الماجري معتمدة سليانة الشمالية أن الاستعدادات حثيثة من أجل التحضيرات لشهر رمضان المعظم لتقديم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
﻿