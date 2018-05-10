عبد المجيد الزّار:الفلاحة غارقة في المشاكل لكنها هي الحلّ

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توزر ـ الشروق :
قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزّار على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتوزر إن شعار المؤتمر «الفلاحة هي الحلّ» لا يعني عدم وجود مشاكل بل بالعكس هي غارقة في المشاكل ولكن ورغم ذلك تبقى هي الحلّ وهو ما تبيّن في السنوات الأخيرة من خلال دور الفلاحة ومساهمتها في تعديل الميزان التجاري والغذاء وخاصّة في قدرتها على التشغيل، وأضاف بأنّها الأقرب والأقدر على حلّ الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية فالفلاحة تفوق الآن عائداتها من تصدير زيت الزيتون 2500 مليون دينار وعائدات التمور حوالي 500 مليون دينار وكذلك عائدات الصيد البحري وهذه المواد الثلاث قال إنّها تغطّي تقريبا 10 % من ميزانية تونس وبالتالي فإنّنا لو أولينا اهتماما للفلاحة وتجاوزنا الصعوبات الموجودة سننمّي الانتاجية والتصدير ممّا يعني بالتّأكيد حلّ اشكالياتنا الاقتصادية، واستشهد بمثال الأراضي الدولية المهملة واشكاليات المياه فقال «لو تمّ استغلال هذه الأراضي ووزّعت على الشباب مع توفّر المياه سنجد العديد من الشباب قادرين في إطار شركات تعاونية وفي إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على إحداث مواطن شغل فهو قطاع ذو قدرة تشغيلية وبالتالي فإنّ الفلاحة هي فعلا الحلّ سواء على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي في التشغيل وغيره».
توزر ـ الشروق :
قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزّار على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتوزر إن شعار المؤتمر «الفلاحة هي الحلّ» لا يعني عدم وجود مشاكل بل بالعكس هي غارقة في المشاكل ولكن ورغم ذلك تبقى هي الحلّ وهو ما تبيّن في السنوات الأخيرة من خلال دور الفلاحة ومساهمتها في تعديل الميزان التجاري والغذاء وخاصّة في قدرتها على التشغيل، وأضاف بأنّها الأقرب والأقدر على حلّ الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية فالفلاحة تفوق الآن عائداتها من تصدير زيت الزيتون 2500 مليون دينار وعائدات التمور حوالي 500 مليون دينار وكذلك عائدات الصيد البحري وهذه المواد الثلاث قال إنّها تغطّي تقريبا 10 % من ميزانية تونس وبالتالي فإنّنا لو أولينا اهتماما للفلاحة وتجاوزنا الصعوبات الموجودة سننمّي الانتاجية والتصدير ممّا يعني بالتّأكيد حلّ اشكالياتنا الاقتصادية، واستشهد بمثال الأراضي الدولية المهملة واشكاليات المياه فقال «لو تمّ استغلال هذه الأراضي ووزّعت على الشباب مع توفّر المياه سنجد العديد من الشباب قادرين في إطار شركات تعاونية وفي إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على إحداث مواطن شغل فهو قطاع ذو قدرة تشغيلية وبالتالي فإنّ الفلاحة هي فعلا الحلّ سواء على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي في التشغيل وغيره».
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018