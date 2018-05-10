عبد المجيد الزّار:الفلاحة غارقة في المشاكل لكنها هي الحلّ

توزر ـ الشروق :

قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزّار على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتوزر إن شعار المؤتمر «الفلاحة هي الحلّ» لا يعني عدم وجود مشاكل بل بالعكس هي غارقة في المشاكل ولكن ورغم ذلك تبقى هي الحلّ وهو ما تبيّن في السنوات الأخيرة من خلال دور الفلاحة ومساهمتها في تعديل الميزان التجاري والغذاء وخاصّة في قدرتها على التشغيل، وأضاف بأنّها الأقرب والأقدر على حلّ الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية فالفلاحة تفوق الآن عائداتها من تصدير زيت الزيتون 2500 مليون دينار وعائدات التمور حوالي 500 مليون دينار وكذلك عائدات الصيد البحري وهذه المواد الثلاث قال إنّها تغطّي تقريبا 10 % من ميزانية تونس وبالتالي فإنّنا لو أولينا اهتماما للفلاحة وتجاوزنا الصعوبات الموجودة سننمّي الانتاجية والتصدير ممّا يعني بالتّأكيد حلّ اشكالياتنا الاقتصادية، واستشهد بمثال الأراضي الدولية المهملة واشكاليات المياه فقال «لو تمّ استغلال هذه الأراضي ووزّعت على الشباب مع توفّر المياه سنجد العديد من الشباب قادرين في إطار شركات تعاونية وفي إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على إحداث مواطن شغل فهو قطاع ذو قدرة تشغيلية وبالتالي فإنّ الفلاحة هي فعلا الحلّ سواء على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي في التشغيل وغيره».





بوبكر